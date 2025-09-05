Schott-Neuzugang: Zwischen Profidasein und Nestwärme

Mainz. Am Dienstag beim 5:2 im Pokal in Baumholder saß er 90 Minuten auf der Bank. Aber das war für Dennis De Sousa Oelsner kein Grund, sich zu ärgern. „Es ist so verabredet, dass ich mich nach und nach einfinde“, sagt der Neuzugang von Regionalligist TSV Schott Mainz. Tor und Vorlage gegen Fulda (2:4), Assist in Frankfurt (2:2) – dass der 29-Jährige eine Verstärkung ist, wurde trotzdem schon sichtbar.

Und genau das verspricht sich der TSV auch von dem Rückkehrer, der 2019/20 Teil der Aufstiegsmannschaft war und dann Profiverträge in Lippstadt, Walldorf, Ulm und bei den Stuttgarter Kickers unterschrieb. Der Deutsch-Brasilianer wollte sich eigentlich nur bei seinem Ex-Club fit halten. „Dann habe ich gemerkt, wie viel Spaß es mir hier macht.“

Vor seinen Zugfahrten quer durch den Südwesten machte er häufiger auf der DEVK-Geschäftsstelle von Timothy Hanauer halt, um mit seinem guten Freund Ilker Yüksel einen Kaffee zu trinken. Der hatte früher den Sprung zum Profi geschafft – und den Absprung gesucht. So kam auch De Sousa auf die Idee, zum Versicherungsfachmann umzuschulen. Bei der DEVK, bei Hanauer, mit Kollege Yüksel.

Fußballerische Nestwärme und berufliche Perspektive ergaben für den Sport- und Betriebswirt ein stimmiges Paket, sodass er wieder beim TSV unterschrieb. Und sich freut, dass man hier, im Amateurverein inmitten der niedrigsten Profiliga, so behutsam aufgebaut wird. Innen- und Außenmeniskus hatte sich De Sousa gerissen und einen Knorpelschaden zugezogen. Als er vor über einem Jahr für die Kickers beim etwas ausgearteten Versuch eines taktischen Fouls selbst die Rote Karte sah, „in der Szene ging es los“. Nun ist der Flügelflitzer schmerzfrei. Und freut sich, mit Aussicht auf Spielminuten, auf das Gastspiel beim SC Freiburg II (Sonntag, 14 Uhr).

Ausnahmsweise mit Anreise am Vortag und Übernachtung im Hotel, so wie es für ihn jahrelang Alltag war. De Sousa weiß: „Berufsfußball ist ein Riesen-Privileg.“ Mit Ulm wurde er Regionalliga- und „zum Teil“ Drittliga-Meister, denn im Winter 2023/24 ging es nach Stuttgart – ein gewisser Leonardo Scienza (jüngst für neun Millionen Euro vom 1. FC Heidenheim nach Southampton gewechselt) stand mehr Einsatzzeiten im Weg. „All die Erlebnisse kann mir keiner mehr nehmen. Aber die mentale, psychische Belastung gehört auch dazu.“

Präpariert für die Profi-Zeit wurde er von TSV-Trainer Sascha Meeth. Vororientierung, erster Kontakt, taktische Details, „Sachen, auf die er sehr viel Wert gelegt hat, haben sich eingeprägt – wenn auch damals vielleicht noch nicht immer“, lacht De Sousa, der sich nun selbst als Ratgeber für junge Spieler sieht.

Beim TSV hat sich viel verändert seit De Sousas Abgang

Auch beim TSV haben sie Ambitionen, herrscht Konkurrenzkampf. Aber so ziemlich jeder hat andere Hauptsachen im Leben, der Umgang ist ein ganz anderer. Wie der Verein sich entwickelt hat, da staunt De Sousa: „Das ist extrem.“ Athletiktraining, Physios, Videoanalysen, eigenes Gym, eine teils höhere Intensität im Training als bei den Profis. Und in Samuel Horozovic ein Chefcoach, der auf Basis der Schott-DNA „eine ganz eigene Spielphilosophie, von der ich viel halte“, vertrete.

„Wenn die Mannschaft sich weiter entwickelt, werden wir auch die Klasse halten“, ist De Sousa überzeugt: „Es war klar, dass wir Lehrgeld zahlen. Wichtig ist, daraus die Schlüsse zu ziehen, die Naivität abzulegen. Die Liga ist unfassbar gut besetzt. Aber wir können auch mit dem Anspruch in Spiele gehen, sie zu gewinnen, ihnen unseren Stempel aufzudrücken.“