Schott mit großer Dominanz ab Minute 55 gegen Wormatia

Worms. Der beeindruckende Lauf des TSV Schott Mainz im Verbandspokal Südwest geht weiter. 3:1 nach Verlängerung im gefühlten Finale gegen Oberliga-Konkurrent Wormatia Worms – in dieses Spiel im Re-Live unserer Übertragung noch einmal reinzuschauen, lohnt sich, denn es war eigentlich viel zu viel los für ein einfaches Drittrunden-Spiel.
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Die 120 Minuten lassen sich ziemlich gut in zwei Hälften teilen. Aggressiv pressende Wormser hatten bis zu ihrem Tor – Nico Jäger dribbelte sich außen durch, Jan Just stand mittig gegen Isaac Okwubor schlecht (48.) – leichte Vorteile bei 2:2 klaren Torchancen. Vor dem Seitenwechsel gab es eine Rudelbildung, die Wormser Fans rüttelten kräftig am Zaun. Ansonsten: viel Taktik, Pressing-, Anlauf-, Umschalt- und Ballbesitz-Momente für Lehrvideos.
Nach dem 0:1 schüttelten sich die Mainzer einige Minuten lang. Und bliesen dann zu einem Sturmlauf, der die Gäste nicht mehr zu Atem kommen ließ. Freie Abschlüsse aus zwei, fünf, acht, zwölf Metern, Überzahl-Konter, jede Menge Abschlüsse nach Standards – es war aus Mainzer Sicht zum Haare raufen, gipfelnd in Abdellatif El Mahaouis vermeintlichem 1:1, unterbrochen vom Elfmeter-Pfiff. Schiedsrichter Florian Stahl entschuldigte sich dafür, was TSV-Trainer Sascha Meeth „honorig“ fand. Und El Mahaoui nagelte den Elfer an die Latte (63.).
Just war es – wie schon Karim Zeghli vor einer Woche gegen den FC Cosmos (4:1) –, der ein zum Gegentor führendes Missgeschick selbst korrigierte, als er Daniel Rudis Flanke ins Tor köpfte (84.). „Einer muss es ja machen“, schmunzelt der Verteidiger. Der Wormser Keeper Luca Pedretti rettete sein strauchelndes Team in die Verlängerung – und begünstigte dann bei einem Abstimmungsfehler mit seinem Vordermann El Mahaouis 2:1 (105.). Davor fiel, weil eine Sicherung rausgeflogen war, für einige Minuten das Flutlicht aus. Dem Mainzer Flow tat dies keinen Abbruch.
Erst nach dem 2:1 ließen die Platzherren wieder etwas nach. Und es wurde bunt. Meeth hätte gern vor dem Verlängerungspausenpfiff noch einen Überzahl-Konter gespielt und beschwerte sich energisch auf dem Feld – Rote Karte. Dafür wiederum entschuldigte sich Meeth später beim Schiri. Wichtiger fürs Spiel: Mit Raphael Akoto (105.+3) per Ampelkarte und Tom Fladung (113.) mit Zeitstrafe flogen zwei Wormser vom Feld, was das Aufbäumen der Gäste erschwerte. Rudi machte in einem Konter den Deckel drauf (117.).
„Worms ist eine sehr gute Mannschaft, die immer gefährlich werden kann“, sagt Just. „Ich habe so ein Spiel selten gesehen, wo wir hinten raus sechs, sieben Dinger machen müssen“, sagt Meeth, „Worms hat uns das Leben total schwer gemacht. Aber etwa ab der 55. Minute war ich unfassbar begeistert von meiner Mannschaft, wie dominanten, schönen, zielführenden Fußball sie gespielt hat.“
Am 22. September 2020, damals bei Oberligist TSG Pfeddersheim (1:3 nach Verlängerung), flogen die Mainzer letztmals aus dem Pokal. Es folgten fünf Finalteilnahmen mit vier Siegen. Und damit vier Einzüge in den DFB-Pokal, wo an diesem Sonntag (15.30 Uhr) Borussia Mönchengladbach in die Mewa-Arena kommt. Ein Problem, sich auf den Verbandspokal zu fokussieren? „Nein!“, sagt Just, „wir wissen, dass Gladbach nur möglich ist, wenn wir Worms schlagen.“ Vor diesem DFB-Pokal-Highlight ist der Blick schon auf das nächste gerichtet. Auf dem Weg dahin geht es in Runde vier zum TSV Gau-Odernheim, regulär angesetzt am 2. September.