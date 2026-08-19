Schott mit großer Dominanz ab Minute 55 gegen Wormatia Auch ein Rückstand und ein Flutlicht-Ausfall stoppen den TSV Schott Mainz nicht im Verbandspokal-Kracher gegen Wormatia Worms +++ Jetzt folgt der nächste Pokal-Hit +++ Am Sonntag kommt Borussia Mönchengladbach von Torben Schröder · Gestern, 18:00 Uhr · 0 Leser

Im Verbandspokal-Kracher zwischen dem TSV Schott Mainz und Wormatia Worms gab es viele packende Zweikämpfe wie hier zwischen dem Schottler Maurizio Robotta (Mitte) und dem Wormaten Laurenz Graf. Foto: Kristina Schäfer

Worms. Der beeindruckende Lauf des TSV Schott Mainz im Verbandspokal Südwest geht weiter. 3:1 nach Verlängerung im gefühlten Finale gegen Oberliga-Konkurrent Wormatia Worms – in dieses Spiel im Re-Live unserer Übertragung noch einmal reinzuschauen, lohnt sich, denn es war eigentlich viel zu viel los für ein einfaches Drittrunden-Spiel.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Die 120 Minuten lassen sich ziemlich gut in zwei Hälften teilen. Aggressiv pressende Wormser hatten bis zu ihrem Tor – Nico Jäger dribbelte sich außen durch, Jan Just stand mittig gegen Isaac Okwubor schlecht (48.) – leichte Vorteile bei 2:2 klaren Torchancen. Vor dem Seitenwechsel gab es eine Rudelbildung, die Wormser Fans rüttelten kräftig am Zaun. Ansonsten: viel Taktik, Pressing-, Anlauf-, Umschalt- und Ballbesitz-Momente für Lehrvideos.

Nach dem 0:1 schüttelten sich die Mainzer einige Minuten lang. Und bliesen dann zu einem Sturmlauf, der die Gäste nicht mehr zu Atem kommen ließ. Freie Abschlüsse aus zwei, fünf, acht, zwölf Metern, Überzahl-Konter, jede Menge Abschlüsse nach Standards – es war aus Mainzer Sicht zum Haare raufen, gipfelnd in Abdellatif El Mahaouis vermeintlichem 1:1, unterbrochen vom Elfmeter-Pfiff. Schiedsrichter Florian Stahl entschuldigte sich dafür, was TSV-Trainer Sascha Meeth „honorig“ fand. Und El Mahaoui nagelte den Elfer an die Latte (63.). Auch der Stromkasten bringt Schott nicht aus dem Flow Just war es – wie schon Karim Zeghli vor einer Woche gegen den FC Cosmos (4:1) –, der ein zum Gegentor führendes Missgeschick selbst korrigierte, als er Daniel Rudis Flanke ins Tor köpfte (84.). „Einer muss es ja machen“, schmunzelt der Verteidiger. Der Wormser Keeper Luca Pedretti rettete sein strauchelndes Team in die Verlängerung – und begünstigte dann bei einem Abstimmungsfehler mit seinem Vordermann El Mahaouis 2:1 (105.). Davor fiel, weil eine Sicherung rausgeflogen war, für einige Minuten das Flutlicht aus. Dem Mainzer Flow tat dies keinen Abbruch.