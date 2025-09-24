Schott Mainz vor Derby mit Horozovic-Power und Gratis-Shots

Für den 19-Jährigen geht es gegen viele alte – junge – Kameraden, denn bis zum Sommer spielte er noch für die U19 der 05er. Fritz Engel, Luke Rahmann und Jusuf Ugljanin sind die engsten Freunde aus dem aktuellen U23-Kader. „Nach dem Spiel wird sich der ein oder andere Spruch gedrückt, je nach Ergebnis.“ Im Sommer wurde der ehemalige Youth-League-Held am Bruchweg nicht in die U23 übernommen. Also hielt sich der jüngere Bruder von TSV-Trainer Samuel Horozovic bei dem Verein fit, wo er vorher gespielt hatte, bis zur C-Jugend. Und überzeugte die Verantwortlichen, die Mannschaft, am Ende auch seinen Bruder.

„Ich hatte meine Bedenken, wollte keine Angriffsfläche bieten“, sagt Samuel Horozovic, der Sean schon in F- und E-Jugend auf der Schott trainiert hatte. Und ihn nun in allen acht Liga-Spielen brachte, sechs Mal in der Startelf. Zwei verwandelte Elfmeter stehen zu Buche. Zur Verblüffung seines Bruders. Bei 05 waren Elfer eher nicht seine Aufgabe, aber nach der Unterschrift beim TSV schnappte der 19-Jährige sich in der Vorbereitung direkt einen, verwandelte – und bekam dann beim Liga-Auftakt von Kapitän Jost Mairose die Kugel in die Hand gedrückt.

Seit dem 4:0 zum Start in Alzenau wartet der TSV auf einen Sieg. „Spiele gegen den alten Verein sind etwas Besonderes, da will man umso mehr gewinnen“, sagt Sean Horozovic, „und die drei Punkte hätten wir uns langsam mal wieder verdient.“ Nützlich wäre, nach fünf Ampelkarten in fünf Spielen mal wieder vollzählig ins Ziel zu kommen. Die jüngste, gegen Etienne Portmann, „hat keiner verstanden“, sagt der 19-Jährige. „Ansonsten müssen wir uns einfach besser anstellen.“

Gegen die 05er wird das Mittelfeld-Duo Mairose und Horozovic starten - schon mangels Alternativen ob der Verletzungen von Luis Hesse und Daniel Bohl sowie Portmanns Sperre - und auf Yunus Malli treffen, der dem Spiel der U23 vom Bruchweg Struktur verleiht. Die gute Defensivarbeit und die erwachsene Spielanlage hebt Samuel Horozovic beim Derby-Gegner hervor. „Aber wir haben gezeigt, dass wir in der Liga mithalten können. Das müssen wir jetzt über 90 Minuten hinkriegen, die Gier entwickeln, das Matchglück erzwingen.“ Das 3:3 beim SC Freiburg II habe bewiesen, dass sein Team gerade junge Mannschaften effektiv stressen kann. Da verhinderten nur dicke Torwartfehler den zweiten Dreier.

Regionalligist lockt mit „Meenzer Afterwork-Abend“

„Am Freitagabend gibt es nichts Besseres im Fernsehen, das Wetter soll gut mitspielen, und ein paar Aktionen sind geplant“, rührt der TSV-Trainer die Werbetrommel fürs Derby. Zum „Meenzer Afterwork-Abend“ gibt es die Schobbe-Aktion „Nimm drei, zahl zwei“, Sticker aus dem TSV-Album können getauscht werden, die clubeigene Jugendshowtanzgruppe „Fusion“ tritt in der Pause auf, es gibt ein Social-Media-Gewinnspiel – und pro Eintrittskarte noch einen Gratis-Shot im „Kulturclub Schon Schön“.

Aber erstmal soll der Dreier im Stadtduell her. „Wir müssen von der ersten Sekunde an da sein, die Torchancen nutzen und am besten mal wieder zu Null spielen“, sagt Sean Horozovic. Aus den letzten fünf Derbys holte der TSV nur einen Punkt, in insgesamt acht Aufeinandertreffen gelang lediglich ein Sieg.