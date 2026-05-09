Schott Mainz verliert letztes Heimspiel - und seinen Topscorer?

Oft nur Zuschauer: In Durchgang eins gegen Balingen war der TSV Schott, auch wenn Jacob Roden (links) traf, schwach. – Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Mit einer Niederlage verabschiedet sich der TSV Schott Mainz von seinem Heim-Publikum aus der Regionalliga. Nach dem 2:3 (1:1) gegen Tabellennachbar TSG Balingen wurden eine Handvoll Spieler verabschiedet. Dabei muss es nicht bleiben.

Bei Luis Hesse ist die Situation ungeklärt. Und am mit sieben Treffern besten Torschützen Dennis De Sousa Oelsner, der beim TSV noch Vertrag hat, und Verbandsliga-Meister TuS Mechtersheim besteht ein gesteigertes wechselseitiges Interesse. „Stand jetzt ist er Spieler von uns“, sagt der Sportliche Leiter Sascha Meeth. „Sonst wird niemand mehr gehen.“

Mit dem Abgang von Leon Kern (Hüffelsheim) und Johannes Gansmann (FC Basara) enden langjährige sportliche Verbindungen. Alexander Rimoldi zieht es erneut nach Marienborn. Shai Neal möchte mit noch nicht definiertem Ziel in der Regionalliga bleiben und Luca Wust in die USA. Kommt für Maurizio Robotta noch etwas von der Oberliga aus betrachtet Höherklassiges, darf er gehen.

Deutliche Worte in der Pause

Irgendwo zwischen Verabschiedung, Testlauf, Chancen für die zweite Reihe und Schonung pendelten die Personalentscheidungen gegen Balingen. Trainer Samuel Horozovic, der ebenso wie Torwarttrainer Axel Schulze und Cotrainer Nenad Simic ebenfalls verabschiedet wurde, sah eine schwache erste und eine starke zweite Halbzeit seiner Elf, bei der, wohl auch durch das viele Hinterherlaufen vor dem Seitenwechsel, oft das letzte Quentchen fehlte.

Die laut Horozovic schon zu diesem frühen Zeitpunkt „unverdiente“ Führung durch Jacob Roden, der im Umschaltangriff per Flachschuss traf (8.), drehten Amnay Moutassime (11.) und Tim Hannak (29.) um. Nach Eckbällen trafen Jan Just (69.) und nochmals Hannak (89.). In der Halbzeitpause seien, so der TSV-Trainer, „deutliche Worte“ gefallen: „Das war mir alles zu passiv, ohne Kommunikation. In der zweiten Halbzeit sind wir wach geworden und haben permanent gedrückt.“

Der Blick geht nach Weingarten

Kommenden Samstag zum Saisonale bei der beidseitigen Generalprobe bei Eintracht Trier und erst recht beim Pokalfinale am 23. Mai (13.30 Uhr) in Weingarten gegen den FK Pirmasens soll es besser laufen. Die Mainzer zittern noch um ihre Zentrumsspieler Daniel Bohl, Etienne Portmann und Sean Horozovic. Sicher ist der Ausfall von Righteous Vodi und Ismael Wiegand.

TSV Schott Mainz: Schulz – Schwarz, Just ,Gans, Rimoldi (60. Neal) – Mairose (75. Gansmann), Robotta (75. Hesse) – El Mahaoui, Horozovic (46. Wiltink), Roden – Kern (55. De Sousa).