Schott Mainz verballert reihenweise Hochkaräter

Auch Shai Neal kam nicht am OFC-Keeper vorbei. – Foto: Pia Pfeifer

Über 1.100 Zuschauer, fröhliche Stimmung, schönes Wetter, zwei Mannschaften, die voll auf Offensive gebürstet waren – eigentlich war es ein toller Fußball-Nachmittag auf der Abschiedstour des TSV Schott Mainz in der Regionalliga. Wäre da nicht das Thema Chancenverwertung gewesen. Denn das 1:3 (0:2) war mit Blick auf eine Vielzahl klarster Mainzer Gelegenheiten kaum zu begreifen.

Als OFC-Trainer Mark Zimmermann auf der Pressekonferenz resümierte, der TSV könne mehr für den Sieg als seine eigene Elf, traf er bei seinem Mainzer Kollegen einen Nerv. „Das is zum einen ein Kompliment und zum anderen eine berechtigte Kritik“, sagt Samuel Horozovic, inhaltlich völlig d'accord. „Bei so vielen Chancen nur ein Tor, das ist einfach zu wenig. Und die Gegentore waren leider individuelle Fehler.“

Es war das vierte Mal, dass allein Dennis De Sousa Oelsner frei vor Keeper Johannes Brinkies auftauchte, als der Ball endlich im Netz zappelte (90.+1). Vorher: daneben, drüber, auf den Keeper. Damit stand der Joker, der eigentlich äußerst belebend wirkte, sinnbildlich für die ganze Mainzer Elf. Shai Neal hatte den Keeper schon umkurvt, doch gleich zwei Offenbacher kratzten die Kugel gemeinsam von der Linie (15.). Und das war schon die dritte Schott-Chance im Spiel.

Drei Patzer, drei Gegentore

Beim 0:1 flog Jan Just unter einer Flanke hindurch, beim 0:2 verstolperte Nils Gans ein Zuspiel. Beide Male profitierte Ron Berlinski (33., 45.+2). Bei einem Offenbacher Umschaltangriff schoss Benedikt Blum beim Klärungsversuch den Gegenspieler an, Kristjan Cesen bedankte sich (60.). Da hatte Shai Neal schon einen Heber in Brinkies' Arme gesetzt (54.), ehe Schotts Chancen-Sturmflut zu tosen begann. Brinkies überragte, und war der OFC-Keeper doch geschlagen, so putzten die Kollegen den Ball vor der Torlinie, wie bei Sean Horozovics Abschluss nach gut einer Stunde.

In Durchgang eins, resümiert Horozovic, hatte auch der OFC eine drückendere Phase. Doch auf die gesamten 90 Minuten geblickt, legten die Mainzer einen erfrischenden, offensivfreudigen Auftritt hin, der eine Belohnung verdient gehabt hätte. Und das mit stark ausgedünntem Aufgebot mitsamt Sean Horozovic und Luca Wust, beide vorige Saison noch A-Junioren, auf der Doppel-Sechs. Der dort angesammte Daniel Bohl gesellte sich in Arbeitskleidung zu seinen Polizei-Kollegen, die stark präsent waren, doch alles blieb friedlich.

Schon Mittwoch geht es weiter

Jost Mairose und Silas Schwarz sollten in der anstehenden Englischen Woche, die am Mittwochabend (19 Uhr) beim TSV Steinbach-Haiger weitergeht, wieder startklar sein, und Maurizio Robotta hat seine Gelbsperre abgesessen. Dafür werden zwei, drei Berufstätige fehlen, sodass das Aufgebot nicht wirklich breiter wird.

„Wir fahren da nicht unter der Woche zwei Stunden für einen Ausflug hin, sondern wollen einen Sieg mit heim bringen“, kündigt Horozovic an. „Die Jungs auf dem Platz haben das absolute Vertrauen.“ Am Samstag (14 Uhr) geht es dann mit dem nächsten mutmaßlich ziemlich zuschauerträchtigen Heim-Highlight gegen die Stuttgarter Kickers weiter. Vorher empfiehlt sich eine Runde Torschusstraining.

TSV Schott Mainz: Balters – Just (46. Blum), Ahlbach, Gans, Rimoldi (57. De Sousa) – Horozovic, Wust (57. Mairose) – El Mahaoui (64. Onangolo), Portmann, Neal – Roden (84. Gansmann).