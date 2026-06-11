Schott Mainz und TuS Marienborn starten Kooperation

Auch als Testspielgegner bietet sich die TuS an, etwa wenn unter der Woche gelegentlich weniger eingesetzten Aktiven- oder Jugendspielern Matchpraxis verschafft werden soll. Schulz spricht von Synergien an vielen verschiedenen Stellen. „Es sind zwei Vereine, die sehr gleich ticken, was die Einstellung zum Sport und Vereinsleben angeht“, betont der Marienborner Manager, der selbst eine Schott-Vergangenheit hat. TSV-Teammanager Klaus Bauer und TuS-Chef Dietmar Hofmann verbindet eine langjährige Freundschaft. Verbindungen gibt es zahlreiche, auch durch Spielerwechsel.

Vielleicht gibt es ja beispielsweise mit Alexander Rimoldi in der Saisonvorbereitung ein Wiedersehen. Der 29-Jährige wechselte jüngst zum zweiten Mal von Schott nach Marienborn zurück. Der TSV hat der TuS angeboten, die clubeigene Infrastruktur etwa zur Leistungsdiagnostik, die im Amateurfußball ziemlich einzigartig ist, mitzunutzen. Der Fokus der Kooperation liegt, wie Senftleben sagt, von U17 bis Aktive, doch die Trainerfortbildungen beispielsweise könnten schon bei den Bambini beginnen.