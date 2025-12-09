Schott Mainz steht mit der Trainerfrage an einem Wendepunkt

Mainz. Mit seiner Ansage im Mannschaftskreis überraschte Samuel Horozovic die Spieler und Verantwortlichen des TSV Schott Mainz gleichermaßen. Das Signal: Es ist ein selbstbestimmtes Ende seiner Amtszeit, nach dieser Saison. Nur die wenigsten Trainer hätten eine Bilanz von fünf Punkten aus 16 Spielen überstanden, der „Mombacher Jung“ aber hat als Eigengewächs, Club-Angestellter, Architekt von Jugend-Philosophie und Rekord-Meisterschaft sowie Trainertalent-Entwicklungs-Projekt gleich fünf Steine im Brett.

