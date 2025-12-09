 2025-12-03T05:51:34.672Z

Samuel Horozovic macht beim TSV Schott Mainz im Sommer als Trainer Schluss. Archivfoto: René Vigneron
Schott Mainz steht mit der Trainerfrage an einem Wendepunkt

Beim TSV Schott Mainz legt Samuel Horozovic nach Ende der Regionalliga-Saison sein Traineramt nieder +++ Damit steht der Club vor einer richtungsweisende Entscheidung

Mainz. Mit seiner Ansage im Mannschaftskreis überraschte Samuel Horozovic die Spieler und Verantwortlichen des TSV Schott Mainz gleichermaßen. Das Signal: Es ist ein selbstbestimmtes Ende seiner Amtszeit, nach dieser Saison. Nur die wenigsten Trainer hätten eine Bilanz von fünf Punkten aus 16 Spielen überstanden, der „Mombacher Jung“ aber hat als Eigengewächs, Club-Angestellter, Architekt von Jugend-Philosophie und Rekord-Meisterschaft sowie Trainertalent-Entwicklungs-Projekt gleich fünf Steine im Brett.

Den vollständigen Kommentar, wie es beim Mainzer Regionalligisten weitergehen könnte, lest ihr im plus-Artikel der Allgemeinen Zeitung.

Torben SchröderAutor