 2026-08-17T04:56:09.060Z

Pokal

Schott Mainz schmeißt Worms im spektakulären Fight aus Pokal

Was für ein Kampf! Der TSV Schott Mainz setzt sich im Verbandspokal gegen Wormatia Worms mit 3:1 nach Verlängerung durch +++ Das Spiel verläuft turbulent

von Torben Schröder · Gestern, 23:00 Uhr · 0 Leser
Wie an alten Tagen im Verbandspokal durfte Schott Mainz nach Rückstand gegen Wormatia Worms jubeln.
Wie an alten Tagen im Verbandspokal durfte Schott Mainz nach Rückstand gegen Wormatia Worms jubeln. – Foto: Oliver Zimmermann - Archiv

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Worma. Worms
Jan Christoph Just
Jan Christoph Just
Raphael Akoto
Raphael Akoto

Mainz. Das gefühlte Finale in der dritten Runde des Verbandspokals hielt, was es versprach. Mit 3:1 (0:0, 1:1) nach Verlängerung hat sich der TSV Schott Mainz gegen Wormatia Worms durchgesetzt. Nun geht es beim TSV Gau-Odernheim gegen den nächsten Oberliga-Konkurrenten.

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Samt einer turbulenten Startphase entwickelte sich eine ausgeglichene erste Halbzeit. Isaac Okwubor gelang die Führung der Gäste (48.), die mit zehn, zwölf Minuten Zeitverzug einen wahren Mainzer Sturmlauf auslöste. In Abdellatif El Mahaouis Ausgleich hinein ertönte der Elfmeterpfiff, den Strafstoß setzte der Schott-Stürmer an die Latte (63.). Der Ausgleich, per Kopf durch Jan Just erzielt, war längst überfällig (84.).

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Die Verlängerung, kurz vom ausgehenden Flutlicht unterbrochen, ging zunächst genauso weiter. El Mahaoui nutzte einen Abstimmungsfehler in der Wormser Abwehr, Daniel Rudi setzte kurz vor Schluss im Konter das 3:1. Da waren die Wormser, die sich noch mal aufbäumten, nach Raphael Akotos Ampelkarte und Tom Fladungs Zeitstrafe in doppelter Unterzahl. Ein verdienter Sieg für die Mainzer gegen eine Gäste-Elf, die eine Stunde auf Augenhöhe agierte.

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