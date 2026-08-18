Schott Mainz schmeißt Worms im spektakulären Fight aus Pokal

Die Verlängerung, kurz vom ausgehenden Flutlicht unterbrochen, ging zunächst genauso weiter. El Mahaoui nutzte einen Abstimmungsfehler in der Wormser Abwehr, Daniel Rudi setzte kurz vor Schluss im Konter das 3:1. Da waren die Wormser, die sich noch mal aufbäumten, nach Raphael Akotos Ampelkarte und Tom Fladungs Zeitstrafe in doppelter Unterzahl. Ein verdienter Sieg für die Mainzer gegen eine Gäste-Elf, die eine Stunde auf Augenhöhe agierte.