Schott Mainz: Raus aus der Negativspirale

Grund zum Jubeln soll es für die Schottler Sean Horozovic und Dominik Ahlbach (rechts) in Homburg geben. Foto: Kevin Fischer/VRM

Mainz. Zwei Dinge waren neu beim Regionalliga-Derby des TSV Schott Mainz gegen die U23-Fußballer von Mainz 05: Der Aufsteiger legte über 90 Minuten einen überzeugenden Auftritt hin. Und es gab, erstmals nach fünf Spielen, keine Ampelkarte. Dafür aber reichlich Szenen, die Trainer Samuel Horozovic seinen Spielern schon am Tag nach dem Spiel bei der Videoanalyse zeigen konnte, trotz der 1:2-Niederlage. Das Motto: Jungs, ihr könnt es doch.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Es gab, wie Horozovic erzählt, viele Komplimente. Seitens der über 1.100 Zuschauer und auch von 05-Trainer Benjamin Hoffmann. „Das bringt aber alles nichts, wenn du keine Punkte hast. Es gibt im Fußball keine B-Note.“ An Spieltag eins wäre der TSV mit dem 4:0 in Alzenau beinahe erstmals überhaupt an die Regionalliga-Spitze gesprungen. Nun, nach neun Partien, hat keine Mannschaft weniger Punkte.

Und das Programm wird nicht einfacher. Beim FC Homburg (Dienstag, 19 Uhr), in Offenbach, bei den Stuttgarter Kickers, das sind drei hoch Gehandelte, tabellarisch Enttäuschte. Dazwischen kommen der starke Aufsteiger Großaspach und Steinbach, so etwas wie ein Verfolger des weit enteilten SGV Freiberg. Ein knackiger Oktober, doch das muss kein böses Omen sein. Zwei Teams aus dem oberen Drittel hatte der TSV schon als Gegner, beim FSV Frankfurt (2:2) und nun gegen die 05er schlug man sich achtbar. Schott will Tugenden aus der dominanten Meistersaison zurück