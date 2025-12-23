Schott Mainz: Pleuger und Meeth über die Zukunft des Vereins

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Wormser und der Allgemeinen Zeitung.

Dass Horozovic nächste Saison wohl eine Veränderung anstrebt, war lange geplant. Nach dem letzten Spiel kündigte er seinen Abgang im Mannschaftskreis an. Wie waren die Abläufe?

Meeth: Wir wollten es der Mannschaft vor dem Urlaub sagen. Wir im Verein wussten seit geraumer Zeit von seinen Plänen. Samu ist ein sehr strukturierter Mensch und hat uns immer transparent auf dem Laufenden gehalten.

Pleuger: Samu hat ja noch ganz andere Aufgaben in seinem Hauptjob auf der Geschäftsstelle, Fußballtrainer ist da ein Nebenbereich. Er hatte schon als U19-Trainer den Gedanken, irgendwann einmal ins Ausland zu gehen und in den Profifußball hinein zu schnuppern. Daran hat er konsequent gearbeitet. Vor der Saison war relativ klar, dass es nach der Saison in die Richtung gehen soll.