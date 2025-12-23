Schott Mainz: Pleuger und Meeth über die Zukunft des Vereins

Mainz. Letzter in der Regionalliga, dazu der Abgang von Trainer Samuel Horozovic zum Saisonende – der TSV Schott Mainz steht vor richtungsweisenden Entscheidungen. Geschäftsführer Till Pleuger und der Sportliche Leiter Sascha Meeth erläutern, wohin der Weg führen soll.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Wormser und der Allgemeinen Zeitung.
Dass Horozovic nächste Saison wohl eine Veränderung anstrebt, war lange geplant. Nach dem letzten Spiel kündigte er seinen Abgang im Mannschaftskreis an. Wie waren die Abläufe?
Meeth: Wir wollten es der Mannschaft vor dem Urlaub sagen. Wir im Verein wussten seit geraumer Zeit von seinen Plänen. Samu ist ein sehr strukturierter Mensch und hat uns immer transparent auf dem Laufenden gehalten.
Pleuger: Samu hat ja noch ganz andere Aufgaben in seinem Hauptjob auf der Geschäftsstelle, Fußballtrainer ist da ein Nebenbereich. Er hatte schon als U19-Trainer den Gedanken, irgendwann einmal ins Ausland zu gehen und in den Profifußball hinein zu schnuppern. Daran hat er konsequent gearbeitet. Vor der Saison war relativ klar, dass es nach der Saison in die Richtung gehen soll.
Wie wird die Trainer-Suche nun vonstattengehen, nach welchen Kriterien suchen Sie?
Meeth: Wir sind momentan im Austausch, um den für uns passgenauen Weg zu finden. Dann sollen die Elemente, die wir mehr ins Zentrum rücken und in den nächsten Jahren auf dem Feld sehen möchten, von einem neuen Trainerteam abgebildet werden.
Es rumort in der Mannschaft. Ist ein vorgezogener Trainerwechsel diese Saison denkbar?
Meeth: Von einem Rumoren habe ich noch nicht extrem viel festgestellt. In einem Kader, der nach unserer Meinung absolut regionalligatauglich ist, gibt es immer unzufriedene Spieler. Und mit dem letzten Tabellenplatz ist hoffentlich niemand zufrieden. Die Mannschaft ist ein verschworener Haufen, der untereinander überhaupt keine Probleme hat. Natürlich führt man auch mal kritische Gespräche. Samu ist und bleibt bis Saisonende unser Trainer.
Welche Lehren ziehen Sie aus dem bisherigen sportlichen Abschneiden?
Meeth: Ein Element, das in den letzten Wochen besser aus den Platz gebracht worden ist: Wir haben zu lange gebraucht, um die Kernelemente Galligkeit, Griffigkeit, aggressives Vorwärtsverteidigen, enge Linien, aggressives Pressing in unser Spiel zu bekommen. Wir müssen es wieder häufiger hinbekommen, gerade bei den Heimspielen eine Begeisterung auf den Platz zu bringen, die herüberschwappt.
Ist es aussichtsreich, weiter mit der bisherigen Herangehensweise sportliche Erfolge auch in der Regionalliga anzustreben?
Pleuger: Kritisch zu hinterfragen, ist absolut angebracht, aber wir stellen unseren Weg nicht grundsätzlich in Frage. Er ist für den Amateursport in Rheinhessen derzeit einmalig, die letzten zehn Jahre waren außerordentlich erfolgreich. Wir sind davon überzeugt, dass in einem Jahr, in dem alles passt, auf diese Weise auch die Klasse gehalten werden kann. Dass dieses Jahr noch nicht alles gepasst hat, ist offensichtlich. Regionale Identität und wirtschaftliche Solidität bleiben für uns Grundpfeiler.
Meeth: Gerade aufgrund unserer Entwicklung waren wir diese Saison von vielen Spielen enttäuscht. Wir sind mega optimistisch in diese Saison gegangen und haben uns in vielen Feldern sehr gut entwickelt.
Ist es denkbar, dass der TSV den Gürtel spürbar enger schnallt und, deutlich verjüngt, künftig sportlich mit weniger zufrieden ist?
Pleuger: Wir setzen unseren Weg konsequent fort. Wenn wir dieses Niveau insgesamt halten können, ist das ein großer Erfolg – und wenn wir die Regionalliga halten, noch mehr. Die Ziele niedriger zu setzen, wäre für alle ein Tiefschlag, auch in der Jugend. Es ist eine große Aufgabe, macht uns allen aber weiterhin großen Spaß.
Meeth: Wenn wir das Leistungsprinzip relativieren und uns mit weniger begnügen, würden wir komplett unseren Weg der letzten Dekade verlassen – und ein Argument für viele Spieler, zu uns zu kommen, verlieren. So lange es keine Zwänge gibt, wäre es töricht, den Anreiz, bestmöglichen Amateurfußball in Mainz zu bieten, fallen zu lassen. Sollten wir den Gang in die Oberliga antreten müssen, werden wir natürlich die ein oder andere Korrektur vornehmen müssen. An der Kaderplanung generell, die für eine vergleichsweise geringere Fluktuation steht, wird sich aber nicht viel ändern.
Gibt es Chancen, das Budget spürbar anzuheben, um es perspektivisch über den Regionalliga-Keller hinaus zu schaffen?
Pleuger: Es gibt immer Chancen, wenn man sichtbar und erfolgreich ist, einen spürbaren Zuwachs zu erhalten. Wenn es die Chance auf einen großen Geldgeber gäbe, würden wir trotzdem nicht von unserem Weg abkommen. Wir erwarten keine Quantensprünge, sondern dass wir uns langfristig beständig weiterentwickeln, und suchen auch keinen Investor.
Meeth: Wir sind und bleiben ein gemeinnütziger Breitensportverein und werden keinen Profispieler holen, sind aber für jeden Unterstützer dankbar.
Zum Jahreswechsel beginnen für gewöhnlich die Kadergespräche. Wie werden diese angesichts der doppelten Ungewissheit, bei Trainer und Spielklasse, ablaufen?
Meeth: Ich sehe da überhaupt keine Problematik. Wir haben gute, clevere Jungs, für die der TSV Schott mehr ist als ein Fußballverein. Unsere Schott-Prinzipien versuchen wir mit einem Trainer zu personifizieren. Daher sehe ich keine Gründe, dass es für viele Spieler extrem schwer wäre, ihre Zusage zu geben, auch wenn der neue Trainer noch nicht feststeht. Das kann parallel laufen, und wer weiß – vielleicht haben wir ja relativ zeitig im Januar schon einen Namen.
Pleuger: Bei uns ist das Maximale im Amateursport möglich. Das ist doch ein cooler Weg.