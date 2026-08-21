Schott Mainz: Nils Gans jagt das nächste DFB-Pokal-Highlight Der Verteidiger traf im DFB-Pokal für Schott Mainz schon gegen den BVB, nun wartet das nächste Erlebnis +++ Auf welchen Gladbacher er sich besonders freut von Torben Schröder · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

„Der schönste Moment in meinem Fußballer-Leben“: Nils Gans vom TSV Schott Mainz bejubelt seinen Treffer gegen Borussia Dortmund. Foto: RHR-Foto/imago

Mainz. Es ist ein Moment purer Freude. 12. August 2023, TSV Schott Mainz gegen Borussia Dortmund, DFB-Pokal, 1:6. Die Eins, das war Nils Gans. Noch immer ist der Torjubel, diese ungläubige Begeisterung, sein WhatsApp-Profilbild. „Das ist der schönste Moment in meinem Fußballer-Leben“, sagt der 25-Jährige.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Sonntag (15.30 Uhr) geht es erneut in der Mewa-Arena gegen eine Bundesliga-Borussia, diesmal aus Mönchengladbach. „Vielleicht ändert sich das Bild dann“, grinst Gans. „Das war der Moment, wo man sich innerhalb einer Sekunde für seine lebenslange Arbeit belohnt, für jedes Training, um sich die Kindheitsträume zu erfüllen, eines Tages in so einem Stadion zu spielen. Das ist pure Freude, pures Adrenalin, in den Menschenmassen mit den Kumpels und Freunden zu feiern.“

Mit Mats Hummels über Party-Erinnerung geplaudert „Von den Emotionen her ist so ein Spiel überwältigend“, sagt Gans, „in der Kabine hörst du schon die Zuschauer. Im Spiel ist man im Tunnel.“ Wenn der Ball ruht, ist Zeit, das Erlebnis aufzusaugen. Und sich mit seinen Idolen auszutauschen. Bei einem Standard erzählte Gans Mats Hummels („sportlich und menschlich mein Vorbild“) von der Übernachtungsparty, auf der er als 13-Jähriger war, als der BVB-Verteidiger 2014 sein WM-Tor gegen Frankreich köpfte. Und als Eintracht-Fan sprach Gans auch Sebastian Haller auf dessen Frankfurter Erfolge an. „Man neckt sich ein bisschen, und wenn ich einen Zweikampf gewinne, kommt auch mal ein Kompliment. Es war ein fairer, respektvoller Umgang. Mit Abpfiff war einfach Freude da. Es war ein Bonusspiel, in dem wir uns bestmöglich verkauft und super Werbung für den TSV Schott Mainz gemacht haben.“ Diese Chance soll wieder ergriffen werden, auch wenn die Amateure aus zwei Englischen Wochen samt 120 Pokal-Minuten kommen.