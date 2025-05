Schott Mainz: Jeder Aufstieg mit besonderer Note

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung.

Beim 4:2 am Samstag in Nentershausen stand Vodi wieder in der Startelf, die die Oberliga-Meisterschaft fix machte. Er hat sich durchgesetzt aus dem Aufsteiger-Jahrgang. „Es ist etwas Besonderes, jetzt wieder hier zu jubeln“, sagt der Sprinter, „letztes Jahr war es noch mal krasser.“ Denn diesmal war der Titel seit Monaten in immer konkreterer Aussicht. „Nach dem Pokalfinale wird es richtig krachen“, ist sich Vodi sicher. Am 24. Mai soll der vierte Verbandspokal-Sieg in Folge her. Nachdem der vierte Regionalliga-Aufstieg eingetütet ist.