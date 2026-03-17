Schott Mainz: Gier nach viertem Pokaltriumph ist groß Auf Regionalligist Schott Mainz wartet im Verbandspokal-Halbfinale in Mechtersheim eine schwere Aufgabe +++ Das Kracherspiel am Dienstag gibt es live auf den Kanälen der VRM zu sehen von Torben Schröder · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser

Schott Mainz will zum fünften Mal in Folge ins Verbandspokalfinale einziehen. Foto: Kristina Schäfer (Archiv)

Mainz. Ein ganz großes Ziel hat der TSV Schott Mainz noch vor Augen. Es soll der fünfte Final-Einzug in Folge gelingen – und der vierte Titelgewinn im Verbandspokal Südwest. An diesem Dienstag (19.30 Uhr, im Livestream bei der AZ und WZ) müssen die Regionalliga-Fußballer dafür im Halbfinale bei der TuS Mechtersheim, dem dominanten Verbandsliga-Spitzenreiter, bestehen.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Die Vorderpfälzer erwarten 1.000 bis 1.200 Zuschauer. „Das wird definitiv die schwierigste Aufgabe diese Saison“, sagt TuS-Trainer Nauwid Amiri, „aber die Jungs sind heiß und wir sind bereit für einen tollen Pokalabend.“ Das 1:1 in Hohenecken beendete am Freitag die Serie von zwölf Siegen – und war doch, mit 25 Minuten in dreifacher Unterzahl, ein Big Point für die Moral, samt eigenem Pfostentreffer in der letzten Aktion.

Schott Mainz bereitet sich mit Videoanalyse vor Nach dem Spiel zitterte Amiri um seine Rotsünder Andrew Wooten (Tätlichkeit) und Edonart Leposhtaku (Beleidigung). Spielersperren sind laut SWFV-Strafordnung „grundsätzlich Zeitsperren“ und würden so auch im Pokal gelten. Aufgebrummt bekamen beide jedoch zwei Ligaspiele. Sperren sind nämlich, so ein Verbandsvertreter, eigentlich wettbewerbsbezogen gedacht – besonders schwere Vergehen ausgenommen. Dann könnte der Verbandsrechtsbeauftragte einschreiten. Bei Wooten wäre das auch kurzfristig am Dienstag noch denkbar. Der TSV rechnet mit Platzherren in Bestbesetzung. In einer Videoanalyse bereitete Trainer Samuel Horozovic seine Mannen auf die Stärken und Schwächen des Gegners vor – und auf die Regeln, inklusive der in der Regionalliga unbekannten Zeitstrafe. Die kassierten diese Pokal-Saison bereits Jacob Roden (Ballwegschlagen) und Sean Horozovic (Meckern). „Es gibt keine Angst oder Ehrfurcht“, sagt Horozovic angesichts der teils hoch dekorierten Individualisten bei der TuS, „die Gier überwiegt vollkommen.“