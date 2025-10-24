Schott Mainz: Gemeinsam aus dem Tal

Mainz. „Ich habe echt Lust, in Stuttgart vor vielen Fans zu spielen und die zu ärgern“, sagt Kapitän Jost Mairose. Und schiebt nach: „Vorfreude ist doch ein gutes Zeichen.“ Nein, Trübsal blasen kommt nicht in Frage beim TSV Schott Mainz. Sechs Zähler Rückstand aufs rettende Ufer? „Regionalliga ist das Niveau, wo wir hingehören“, stellt Spielmacher Etienne Portmann klar. Sieben Niederlagen in Serie? „Das macht etwas mit einem, aber da ist eher Trotz und Lust dabei“, sagt Verteidiger Alexander Rimoldi.

Samstag (14 Uhr) bei den Stuttgarter Kickers will der Aufsteiger endlich, wie Samuel Horozovic sagt, „das Momentum auf unsere Seite ziehen“. Montag rief der TSV-Trainer den durchaus überbrückbaren Abstand zum rettenden Ufer in Erinnerung. Dienstag wurde es laut, weil es Horozovic an Intensität und Lautstärke fehlte: „Im Negativlauf brauchen wir Emotionalität und Schärfe auf dem Platz. Wir sind gerade zu langsam im Kopf.“ Stichwort Trotz: „Wir haben nichts zu verlieren, schlimmer geht es ja nicht mehr.“

„Es fühlt sich überhaupt nicht so an, dass du schon abgestiegen bist“, betont Mairose, „du kannst noch sehr viele Punkte holen.“ 21 waren es vor zwei Jahren in den letzten elf Partien – ein Mutmacher. Die Führungsspieler stehen stetig im Austausch mit dem Trainerteam, was die Spielweise angeht. „Du merkst, dass Selbstbewusstsein durch die Niederlagenserie verloren gehen, das Selbstverständnis anders ist als in der Oberligasaison“, sagt Mairose. Gegen diesen Strudel müsse das Team ankämpfen.

Die Null muss wieder stehen, fordert Horozovic. Endlich, nach sechs Spielen, wieder in Führung gehen, darauf hofft Portmann. Intensiv, sagt der Spielmacher, ist das Training immer. Und noch spezifischer, in den technischen und positionsbezogenen Details. „Wir wollen gegen den Ball der eklige Aufsteiger sein und mit dem Ball guten Fußball spielen“, sagt Portmann. Was fehlt? „Kaltschnäuzigkeit und Mut“, beim Nach-vorne-Verteidigen, am Ball. „Mental sehe ich keine Probleme. Wir sind nach den 90 Minuten komplett platt, haben gute Charaktere, keine Spieler, die nur auf der Durchreise sind. Meine Hoffnung ist, dass sich das noch auszahlen wird, aber wir müssen auf dem Platz einfach mehr Qualität bringen.“

„Am Einsatz mangelt es nicht, am Glauben auch nicht“, betont Rimoldi, „die Stimmung ist gut, wir brauchen einfach ein Erfolgserlebnis, müssen das Matchglück erzwingen. Das Vertrauen in unsere Fähigkeiten haben wir.“ Hoffnung macht, „dass wir in fast jedem Spiel Möglichkeiten hatten. Gerade kommt gerade alles zusammen, aber wir verfallen nicht in Trauer. Die Überzeugung ist noch da.“ Das Betriebsklima schildern die Spieler als homogen und konstruktiv. „Es sind alles geile Charaktere“, betont Portmann, „es wäre schön, mal wieder richtig mit den Jungs zu jubeln.“ Beschwerden über Taktik oder Training gebe es im Team überhaupt nicht, betont Mairose. Und stellt klar: „Schott ist ein Ausbildungsverein. Vor zwei Jahren war es eine strategische Entscheidung, auch einen Trainer auszubilden. Dieser Weg wird von der Mannschaft vollkommen so akzeptiert.“