Beim SGV Freiberg musste sich der TSV Schott Mainz, mit Kapitän Jost Mairose (in rot), mit 0:4 geschlagen geben. – Foto: Imago Images

Schott Mainz gegen Letzten unter Druck Regionalligist empfängt SG Barockstadt Fulda Verlinkte Inhalte Regionalliga Südwest Schott Mainz Jost Mairose Samuel Horozovic

Mainz. Das zweite Heimspiel nach der neuerlichen Rückkehr in die Regionalliga steht an. Und das muss der TSV Schott Mainz, gegen Schlusslicht SG Barockstadt Fulda, gewinnen – sagte Trainer Samuel Horozovic nach dem 0:4 in Freiberg. „Das Wort müssen kann man streichen“, meint der 28-Jährige nun. „Aber natürlich wünscht man sich einen Dreier.“

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Aus der Mischung aus Selbstvertrauen, resultierend aus dem starken Start beim Spitzenreiter, und Ärger über die Nachlässigkeiten, die sich eingeschlichen haben und zur klaren Niederlage führten, erwächst Trotz. „Wir dürfen nicht in ein negatives Gefühl verfallen, sondern sollten eher noch befreiter aufspielen und uns einfach darauf freuen, ein Heimspiel gewinnen zu können“, sagt Kapitän Jost Mairose, „die Chancen dafür sind da.“

Der Video-Dienstleister „Ligen“ bildet nicht nur die Plattform zur Übertragung aller Partien im kostenpflichtigen Stream, sondern wirft auch ausführliche Daten aus. Welches Team auf welche Weise und über welche Positionen Tore und Chancen kreiert und zulässt, Effektivität und Anfälligkeit bei unterschiedlichen Standards und vieles mehr lässt sich Spiel für Spiel und im Aggregat nachlesen. Auffällig bei Schott sind fünf Tore, resultierend aus fünf Standards. Und 9:11 Chancen beim 0:4 in Freiberg. TSV Schott Mainz: Offensive muss sich finden