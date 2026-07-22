Schott Mainz: Der Ticketverkauf boomt In knapp vier Wochen ist es soweit: Dann empfängt der TSV Schott Mainz in der Mewa Arena Borussia Mönchengladbach im DFB-Pokal +++ Tausende Tickets für die Partie sind schon weg von Torben Schröder · Heute, 16:30 Uhr · 0 Leser

In der ersten DFB-Pokal-Runde treffen die Oberliga-Fußballer des TSV Schott Mainz auf Bundesligist Borussia Mönchengladbach. Foto: Tom Weller/dpa

Mainz. Das große Highlight dieser Saison rückt näher. Am 23. August, 15.30 Uhr, empfangen die Oberliga-Fußballer des TSV Schott Mainz im DFB-Pokal Bundesligist Borussia Mönchengladbach. Vor einer, so wie Hoffnung, gut gefüllten Mewa-Arena. Der Kartenverkauf lässt sich verheißungsvoll an.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. TSV Schott: „Das Interesse ist riesig“ Am vorigen Donnerstag gingen die Tickets, die der TSV Fans, Umfeld und einheimischen Fußballfreunden anbietet, in den Vorverkauf. Über 5.000 davon waren am Dienstagmorgen bereits weg. Ab diesem Donnerstag, 10 Uhr, öffnet die Borussia ihren Vorverkauf von zunächst rund 6.000 Karten für die Blöcke G, H und I. Gladbach-Fans können aber auch für den F-Block Gästekarten über das Portal Reservix beziehen, wo zudem die Blöcke A, B und D auf der Haupttribüne sowie O, N und M gegenüber und, als „Stehplatzbereich Heim“, der Block P im Verkauf sind.

Vor drei Jahren ging es vor über 30.000 Zuschauern in der Arena gegen Borussia Dortmund (1:6). Damals gingen alle Karten zugleich in den Verkauf, Gäste- und Heimbereich flossen durcheinander. Was die eigenen Fans angeht, läuft der Vorverkauf laut TSV-Geschäftsführer Till Pleuger genauso gut an wie damals. Die Werbemaßnahmen, von Plakaten über Social Media bis zu Influencer-Marketing, gehen erst noch los. Genauso wie die Planung des Stadion-Umfelds. Eine Event-Fläche mit Musik und Mitmachaktivitäten soll es wieder geben, familienfreundlich und möglichst auch mit vereinseigenem Angebot an Speisen und Getränken. DFB verschiebt Mainz-05-Spiel nicht Steht bei der Zuschauerzahl am Ende eine 2 vorne, wären sie beim TSV hoch zufrieden. Gehen die aktuell 18.000 in den Verkauf gegebenen Karten zur Neige, sollen Zug um Zug weitere Blöcke hinzukommen, im Heim- und Gästebereich. „Das Interesse ist riesig“, freut sich Pleuger. Andere Clubs hätten schon umfangreiche Sammelbestellungen angekündigt.