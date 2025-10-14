Schott Mainz bezwingt mutige Gimbsheimer

Die Vorentscheidung: Der TSV Schott bejubelt Jan Wiltinks 2:0. – Foto: Chiara Puci / TSV Schott Mainz

Am Ende klar und standesgemäß, im Spielverlauf spannender als gedacht – Regionalliga-Schlusslicht TSV Schott Mainz meisterte die Achtelfinal-Hürde im Verbandspokal beim Landesliga-Ersten SV Gimbsheim mit 4:0 (1:0). Wobei der Underdog den Drei-Klassen-Unterschied lange mit viel Mut und Elan verwischte. Zu sehen ist das Spiel im Re-Live unserer Übertragung auf den VRM-Nachrichtenkanälen.

Eine „souveräne Leistung" sah TSV-Trainer Samuel Horozovic, wohl wissend, dass seine durchrotierte Elf in Sachen spielerische Abläufe noch Abstimmungsbedarf hatten. Vor dem Ligaspiel gegen den Tabellenzweiten TSV Steinbach (Samstag, 14 Uhr) galt es Kräfte zu schonen, zumal sich mit Dominik Ahlbach (Loch im Trommelfell) und dem angeschlagenen Nils Gans die Ausfallliste weiter verlängerte. Zugleich genießt auch der Pokal Priorität. Im Viertelfinale wartet mit Landesligist Grünstadt das nächste Los, „über das wir uns nicht beschweren können", so Horozovic.

„Sehr zufrieden“ zeigte sich sein Gegenüber Steven Jones, „die Jungs haben versucht alles rauszuhauen. Wir hatten ein, zwei Situationen, um unser Tor zu schießen, hatten einige Male aber auch Glück. Wir wollten unsere aktiven Phasen haben und können sehr positiv aus diesem Spiel herausgehen.“ Schließlich gilt es Rang eins zu verteidigen: „Wenn man im zweiten Jahr oben steht, ist das kein Zufall. Mal schauen, wohin es uns noch trägt.“ Irgendwie passend, dass der TSV im schnellen Gegenangriff durch Abdellatif El Mahaoui, nach Dennis De Sousa Oelsners Pfostentreffer, in Führung ging (27.). Denn der SVG spielte sehr aktiv und bot so durchaus Lücken an, hätte bei zwei präziseren letzten Aktionen durch Ali Aslan und Adrian Fragomeli aber auch in Führung gehen können.