Schott Mainz ärgert den Spitzenreiter

Da war mehr drin. Haarscharf schrammte der TSV Schott Mainz am Coup beim Regionalliga-Spitzenteam SG Sonnenhof Großaspach vorbei. Alexander Rimoldi hatte die Riesen-Chance zum späten Ausgleich, scheiterte aber aus der Distanz an einer Glanzparade von Maximilian Reule (79.). So blieb es beim 2:1 (1:0)-Sieg des bisherigen Zweiten gegen den Zweitletzten, der sich, stark ersatzgeschwächt, gleichwohl für die 0:7-Klatsche gegen Homburg rehabilitierte.
Bislang gewann in dieser Paarung immer die Gastmannschaft. Und wer weiß, wie das Spiel gelaufen wäre, wäre Abdellatif El Mahaoui mit seinem Lupfer nicht an Reule gescheitert (37.). Kurz drauf jedenfalls führte Großaspach. Mit einem Steckpass wurde die Mainzer Deckung ausgehebelt, Fabian Eisele profitierte mit seinem 18. Saisontor (45.). Unmittelbar nach dem Seitenwechsel legte Mert Tasdelen aus dem Rückraum nach einer Ecke nach (48.).
„Der Zeitpunkt der Gegentore ist bitter“, sagt Schott-Trainer Samuel Horozovic. „Wir haben es insgesamt gut wegverteidigt und hatten ein, zwei Mal auch etwas Glück – aber das hatte Großaspach ja auch.“ Leon Kern war der Anschlusstreffer gelungen, nachdem El Mahaoui einen langen Ball festgemacht und damit Gegenspieler und Keeper ins Leere hatte laufen lassen (75.). Damit war eine spannende Schlussphase garantiert, in der Rimoldis Distanzschuss nicht die einzige Schott-Chance war.
Volles Lazarett, leere Bank
Nachdem die zentralen Eckpfeiler Jost Mairose und Etienne Portmann das Lazarett vervollständigt hatten und zur Mittagszeit noch U19-Spieler Florian Lang abkommandiert wurde, damit wenigstens fünf Einwechselspieler parat stehen, standen die Vorzeichen nicht unbedingt auf Auswärtssieg. Doch die Mainzer zeigen eine Leistung, auf die sie, so Horozovic, stolz sein können. Luca Wust feierte sein Startelf-Debüt in der Regionalliga.
Dort geht es für die Mainzer mit einem echten Highlight weiter. Ausnahmsweise am nächsten Sonntag (14 Uhr) kommen die für gewöhnlich von großer Fan-Unterstützung begleiteten Kickers Offenbach auf die BSA Mombach, wo mitsamt Fantrennung einiges los sein dürfte.
TSV Schott Mainz: Balters – Just (57. Kern), Ahlbach, Robotta – Wiltink (57. Onangolo), Wust (57. Rimoldi), Bohl (69. Gansmann), Gans – Horozovic – De Sousa (90. Lang), El Mahaoui.