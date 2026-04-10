Schott Mainz ärgert den Spitzenreiter

Dennis De Sousa Oelsner und seine Schott-Kollegen zeigten in Großaspach eine gute Leistung. – Foto: Chiara Puci / TSV Schott Mainz

Da war mehr drin. Haarscharf schrammte der TSV Schott Mainz am Coup beim Regionalliga-Spitzenteam SG Sonnenhof Großaspach vorbei. Alexander Rimoldi hatte die Riesen-Chance zum späten Ausgleich, scheiterte aber aus der Distanz an einer Glanzparade von Maximilian Reule (79.). So blieb es beim 2:1 (1:0)-Sieg des bisherigen Zweiten gegen den Zweitletzten, der sich, stark ersatzgeschwächt, gleichwohl für die 0:7-Klatsche gegen Homburg rehabilitierte.

Bislang gewann in dieser Paarung immer die Gastmannschaft. Und wer weiß, wie das Spiel gelaufen wäre, wäre Abdellatif El Mahaoui mit seinem Lupfer nicht an Reule gescheitert (37.). Kurz drauf jedenfalls führte Großaspach. Mit einem Steckpass wurde die Mainzer Deckung ausgehebelt, Fabian Eisele profitierte mit seinem 18. Saisontor (45.). Unmittelbar nach dem Seitenwechsel legte Mert Tasdelen aus dem Rückraum nach einer Ecke nach (48.).

„Der Zeitpunkt der Gegentore ist bitter“, sagt Schott-Trainer Samuel Horozovic. „Wir haben es insgesamt gut wegverteidigt und hatten ein, zwei Mal auch etwas Glück – aber das hatte Großaspach ja auch.“ Leon Kern war der Anschlusstreffer gelungen, nachdem El Mahaoui einen langen Ball festgemacht und damit Gegenspieler und Keeper ins Leere hatte laufen lassen (75.). Damit war eine spannende Schlussphase garantiert, in der Rimoldis Distanzschuss nicht die einzige Schott-Chance war.