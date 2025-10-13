SCHOTT glückt Revanche

„Wir sind natürlich enttäuscht, wären gerne weitergekommen, haben aber gegen einen starken Gegner das Geschehen offengehalten, das Spiel hätte auch für uns ausgehen können, letztlich waren es Kleinigkeiten die entscheidend waren, mit der Leistung meiner Mannschaft bin ich aber dennoch zufrieden“ so 09-Trainer Martin Hauswald.

Nachdem etwas verhaltenem Beginn, man merkte den gegenseitigen Respekt an, nahm das Spiel rasch Fahrt auf. Aus einem Einwurf resultierend, anschließender Rechtsflanke markierte Darwish aus Nahdistanz die frühe Führung (13.). In der Folge hatten beide Teams ihre Momente um die Partie in ihre Richtung ziehen zu können. Für Arnstadt war es einmal mehr Brooklyn Menge, welcher seine Kopfballstärke unter Beweis stellte, denn nach Ecke Patrick Hädrichs köpfte Arnstadts Innenverteidiger aus kurzer Entfernung ein (39.). Doch die Hausherren zogen fast mit dem Pausenpfiff erneut in Front, Ex Profi Dominik Bock traf aus der Distanz ins rechte Eck (44.).

Auch wenn der Gegentreffer für die Gäste zu einem ungünstigen Zeitpunkt fiel, kamen sie entschlossen aus der Kabine und glichen folgerichtig aus. Ein Angriff über Lukas Scheuring, leitete Dan Bartholome zum freistehenden Patrick Hädrich weiter, der aus Nahdistanz vollendete (56.). Die Freude darüber währte jedoch nicht lange, denn die Heimelf antwortete prompt, durch Dominik Bock, welcher eine Linksflanke freistehend einköpfte (61.). „Wir sind zweimal zurückgekommen, haben aber zu schnell den erneuten Rückstand hinnehmen müssen“, noch einmal Arnstadts' Trainer Martin Hauswald. Trotz Möglichkeiten beiderseits blieb es in diesem engen Pokalfight beim knappen Sieg der Einheimischen.