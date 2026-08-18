Schott gegen Wormatia: Ein Pokalduell mit heißen Vorzeichen

Mainz/Worms. Sechs Teams aus der Oberliga sind im Verbandspokal Südwest vertreten. Regional- und Drittligisten gibt es nicht. Die beiden, die den besten Saisonstart erwischt haben, treffen schon bei ihrem Eintritt in den Wettbewerb aufeinander. TSV Schott Mainz gegen Wormatia Worms, die einzigen Amateurclubs aus Rheinhessen, die es je in die Regionalliga geschafft haben, diesen Dienstag, 19.30 Uhr, live im VRM-Stream – das fühlt sich nach Finale an.
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„Auf jeden Fall ist es ein absolutes Topspiel, auf das sich alle Beteiligten freuen“, sagt TSV-Trainer Sascha Meeth, der seinen Wormser Kollegen Artur Lemm beim Mainzer Gastspiel in Engers (3:1) traf. Schott-Cotrainer Max Heckler wiederum besuchte Wormatias 0:1 bei Elversberg II. Geheimnisse, ist Meeth sich sicher, haben beide Mannschaften nicht voreinander.
„Ein 50:50-Spiel“ und „einen engen, rassigen Pokalabend“ erwartet Meeth. Beide Mannschaften sind im Umbruch, mit neuen Cheftrainern, personell Worms weitaus gründlicher als Mainz, aber auch in ihrer fußballerischen Identität. „Artur spricht immer – und lebt es vor – von maximaler Gier und Laufbereitschaft“, betont Meeth, „damit und mit seiner Kaderplanung hat er Worms ein Stück weit wachgeküsst.“ Inhaltlich sei der Mainzer Ansatz nicht weit weg, mit intensivem Gegenpressing und Nach-vorne-Verteidigen.
Lemms Herangehensweise im mannorientierten Angriffspressing wirkt radikaler. Die Frage, da sind sich beide Trainer einig, wird sein, welche Mannschaft ihren Ansatz stärker durchdrücken kann. Das, ungeachtet des Gegners, zu probieren, soll auch die Mainzer DNA sein. Dabei wird rotiert, wie auch in der Liga. Außer Jost Mairose und Silas Schwarz gibt es keine Gesetzten, die Torwartposition inbegriffen. Für die Mainzer ist es die zweite Englische Woche am Stück, gipfelnd im DFB-Pokal, wo es Sonntag (15.30 Uhr) in der Mewa-Arena gegen Borussia Mönchengladbach geht. Da tut Kaderbreite gut.
Eben diese haben, wenn man Lemm fragt, die Mainzer den Wormsern voraus. „Und bei uns sieht es manchmal ein bisschen wild aus, während ich bei Schott eine unglaubliche Struktur sehe.“ Mairose als Taktgeber ragt in Lemms Augen heraus. Der VfR-Coach trifft auf seine ehemaligen Spieler Maurizio Robotta, Bennett Kruse und Seok-Min Park, während Nicolas Obas sowie, in Jugendzeiten, Belel Meslen und Altin Vrella einst das TSV-Trikot trugen.
Meeth und Lemm pflegen seit Jahren eine enge, kollegiale Verbindung. „Er ist einer der Top-Trainer der Region mit unfassbarem Fußball-Sachverstand. Ich bin ein absoluter Fan seines Ansatzes“, sagt Meeth. Anfangs rasselte es zwischen beiden bei einem Testspiel und einer Transferverhandlung kräftig. „Aber wir haben schnell gemerkt, dass wir uns sehr respektieren“, sagt Lemm, „wir können viel über Fußball fachsimpeln und haben uns auch schon häufiger gegenseitig geholfen.“
Konkret über eine Zusammenarbeit haben die beiden Alphatiere aber noch nicht gesprochen. Und es ist erst das zweite Pflichtspiel-Duell der beiden 51-Jährigen. Anfang 2021 teilten Schott und Alzenau in der Regionalliga die Punkte (1:1). „Hoffentlich wird es ein Duell komplett auf Augenhöhe“, sagt Lemm, „ich sage 51:49 pro Schott. Wir müssen auf unsere Art versuchen, die 51 Prozent auf unsere Seite zu ziehen.“ Dabei setzt der Wormser Trainer auch auf die Unterstützung der Fans, die in Mombach den Ton angeben dürften: „Das pusht uns enorm.“