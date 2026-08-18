Schott gegen Wormatia: Ein Pokalduell mit heißen Vorzeichen Pokalspiel in Runde 3 mit Finalcharakter +++ Enge Partie wird erwartet +++ Trainer pflegen beiderseits großen Respekt von Torben Schröder · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

Beim letzten Aufeinandertreffen im Verbandspokal des SWFV standen sich der TSV Schott Mainz (in blau der heutige Wormate Nicolas Obas) und der VfR Wormatia Worms, hier links im Bild: Lucas Torres Farias (momentan SpVgg. Greuther Fürth II), im Finale gegenüber. – Foto: Oliver Zimmermann - Archiv

Mainz/Worms. Sechs Teams aus der Oberliga sind im Verbandspokal Südwest vertreten. Regional- und Drittligisten gibt es nicht. Die beiden, die den besten Saisonstart erwischt haben, treffen schon bei ihrem Eintritt in den Wettbewerb aufeinander. TSV Schott Mainz gegen Wormatia Worms, die einzigen Amateurclubs aus Rheinhessen, die es je in die Regionalliga geschafft haben, diesen Dienstag, 19.30 Uhr, live im VRM-Stream – das fühlt sich nach Finale an.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Zwei Teams mit großen Ambitionen im Umbruch „Auf jeden Fall ist es ein absolutes Topspiel, auf das sich alle Beteiligten freuen“, sagt TSV-Trainer Sascha Meeth, der seinen Wormser Kollegen Artur Lemm beim Mainzer Gastspiel in Engers (3:1) traf. Schott-Cotrainer Max Heckler wiederum besuchte Wormatias 0:1 bei Elversberg II. Geheimnisse, ist Meeth sich sicher, haben beide Mannschaften nicht voreinander.

„Ein 50:50-Spiel“ und „einen engen, rassigen Pokalabend“ erwartet Meeth. Beide Mannschaften sind im Umbruch, mit neuen Cheftrainern, personell Worms weitaus gründlicher als Mainz, aber auch in ihrer fußballerischen Identität. „Artur spricht immer – und lebt es vor – von maximaler Gier und Laufbereitschaft“, betont Meeth, „damit und mit seiner Kaderplanung hat er Worms ein Stück weit wachgeküsst.“ Inhaltlich sei der Mainzer Ansatz nicht weit weg, mit intensivem Gegenpressing und Nach-vorne-Verteidigen. Lemms Herangehensweise im mannorientierten Angriffspressing wirkt radikaler. Die Frage, da sind sich beide Trainer einig, wird sein, welche Mannschaft ihren Ansatz stärker durchdrücken kann. Das, ungeachtet des Gegners, zu probieren, soll auch die Mainzer DNA sein. Dabei wird rotiert, wie auch in der Liga. Außer Jost Mairose und Silas Schwarz gibt es keine Gesetzten, die Torwartposition inbegriffen. Für die Mainzer ist es die zweite Englische Woche am Stück, gipfelnd im DFB-Pokal, wo es Sonntag (15.30 Uhr) in der Mewa-Arena gegen Borussia Mönchengladbach geht. Da tut Kaderbreite gut.