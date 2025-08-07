Abgegrätscht: Schott-Kapitän Jost Mairose trennt den Pfeddersheimer Dennis Renner vom Ball. Foto: Christine Dirigo/pakalski-press

Schott eine Nummer zu groß für Pfeddersheim Endstation für TSG im Verbandspokal nach 0:3 gegen den Regionalligisten aus Mainz Verlinkte Inhalte Landesliga Ost Verbandspokal Südwest Schott Mainz Pfeddersheim Gimbsheim + 8 weitere

PFEDDERSHEIM. In der dritten Runde des Südwest-Pokals ist Endstation für die Landesliga-Fußballer der TSG Pfeddersheim. Vor 222 Fans im heimischen Uwe-Becker-Stadion unterlag die Mannschaft um Trainer Marco Streker dem drei Klassen höher angesiedelten TSV Schott Mainz mit 0:3 (0:1) Toren.

Rote Karte für TSG kurz vor dem Pausenpfiff

„Wir waren chancenlos, das ist klar“, räumte der TSG-Coach ein. „Aber wenn du in dieser Phase nicht die Rote Karte kriegst, hätte es vielleicht besser ausgesehen“, befand der 35-Jährige. Was war passiert? An der Seitenlinie, nahe der Mittellinie, kämpften die beiden Abwehrspieler, der Pfeddersheimer Rik Hiemeleers und der Mainzer Alexander Rimoldi um den Ball. Letzterer fiel und krümmte sich auf dem Rasen. Der Schiedsrichter zückte die Rote Karte – in der Verlängerung der ersten Halbzeit. „Es war kein böses Foul, keine Aktion von hinten, sondern zum Ball“, beobachtete der in der Schlussphase eingewechselte TSG-Neuzugang Marcel Mappes, der sich bei dieser Entscheidung „mehr Fingerspitzengefühl“ gewünscht hätte. Dennoch gab es sowohl für den 30-jährigen Neuzugang vom SV Horchheim als auch für seinen Coach am Sieg der Mainzer, die vor allem in der ersten Halbzeit pausenlos das Tor der Platzherren berannten, nichts zu rütteln. „Obwohl wir in Unterzahl waren, haben wir Charakter gezeigt“, sagte er nicht ohne Stolz. „Wir haben dagegengehalten und auch ein paar Stöße gesetzt“, sagte der Außenbahnspieler mit Blick auf die zweite Halbzeit und betonte: „Wir haben unser Bestes gegeben, jeder hat für jeden gekämpft und versucht, Fehler auszubügeln.“