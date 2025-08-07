Schott eine Nummer zu groß für Pfeddersheim

PFEDDERSHEIM. In der dritten Runde des Südwest-Pokals ist Endstation für die Landesliga-Fußballer der TSG Pfeddersheim. Vor 222 Fans im heimischen Uwe-Becker-Stadion unterlag die Mannschaft um Trainer Marco Streker dem drei Klassen höher angesiedelten TSV Schott Mainz mit 0:3 (0:1) Toren.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung.
„Wir waren chancenlos, das ist klar“, räumte der TSG-Coach ein. „Aber wenn du in dieser Phase nicht die Rote Karte kriegst, hätte es vielleicht besser ausgesehen“, befand der 35-Jährige. Was war passiert? An der Seitenlinie, nahe der Mittellinie, kämpften die beiden Abwehrspieler, der Pfeddersheimer Rik Hiemeleers und der Mainzer Alexander Rimoldi um den Ball. Letzterer fiel und krümmte sich auf dem Rasen. Der Schiedsrichter zückte die Rote Karte – in der Verlängerung der ersten Halbzeit. „Es war kein böses Foul, keine Aktion von hinten, sondern zum Ball“, beobachtete der in der Schlussphase eingewechselte TSG-Neuzugang Marcel Mappes, der sich bei dieser Entscheidung „mehr Fingerspitzengefühl“ gewünscht hätte.
Dennoch gab es sowohl für den 30-jährigen Neuzugang vom SV Horchheim als auch für seinen Coach am Sieg der Mainzer, die vor allem in der ersten Halbzeit pausenlos das Tor der Platzherren berannten, nichts zu rütteln. „Obwohl wir in Unterzahl waren, haben wir Charakter gezeigt“, sagte er nicht ohne Stolz. „Wir haben dagegengehalten und auch ein paar Stöße gesetzt“, sagte der Außenbahnspieler mit Blick auf die zweite Halbzeit und betonte: „Wir haben unser Bestes gegeben, jeder hat für jeden gekämpft und versucht, Fehler auszubügeln.“
Doch die Gegentore des passsicheren und schnellen Viertligisten waren nur schwer zu verhindern: Nach einer langen Diagonalflanke von Schott-Kapitän Jost Mairose schraubte sich der große und stämmige Mittelfeldspieler Luis Hesse in die Höhe und köpfte das Spielgerät am zweiten Pfosten wuchtig in die Maschen – 0:1 in der 11. Spielminute. Das Konzept des Underdogs, mit einer Fünferabwehrkette möglichst lange die Null zu halten, ging schon nicht mehr auf. Die Rot-Weißen ließen sich aber nicht entmutigen und verteidigten ihr „Heiligtum“, bis zur Halbzeitpause geschickt, engagiert und konzentriert, mit Mann und Maus. Dabei konnte sich der Pfeddersheimer Keeper Leon Guth wiederholt auszeichnen.
„Wir haben es gut gemacht – bis auf die Chancenverwertung“, bezog es Schott-Trainer Samuel Horozovic vor allem auf den ersten Spielabschnitt. In Halbzeit zwei machten es die Gäste, die weiter gefährlich über die Außen kamen und sich zahlreiche Ecken herausspielten, etwas effizienter und ließen zwei weitere „Buden“ folgen: Der Treffer zum 0:2 (54.) fiel ähnlich wie das Führungstor. Die Flanke schlug diesmal Takero Ito und der Kugel bot der eingewechselte Neuzugang und Stürmer Abellatif El Mahaoui die Stirn. Und weil’s so schön war, erhöhte Ecken-Spezialist Johannes Gansmann, nachdem der Ball im Sechzehner hin- und hergeflippert war, per Nachschuss auf 0:3 (59.). Danach drängte die TSG auf den Anschluss – ohne Erfolg. Für die Pfeddersheimer geht es an diesem Sonntag (15 Uhr) weiter in der Landesliga mit dem Derby beim SV Gimbsheim.
TSG: Guth – Hiemeleers, Cleres, Herchenhan, Maurer, Igerst – Haber (84. Mappes) – Renner (85. Schygulla), Sombetzki (46. F. Schmidt), Moncada (62. Ünal) – Schwarz (62. Ilic).