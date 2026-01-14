Schott-Coach Horozovic: »Möchte mich mit drittem Titel verabschieden«

Mainz. Im Sommer ist Schluss. Samuel Horozovic wird den Regionalligisten TSV Schott Mainz verlassen. Als Cheftrainer, als Vereinsmitarbeiter. Und mit großen Zielen. Den 28-Jährigen, der in Hörweite zum Clubgelände wohnt, zieht es rund um den Globus. Vorher hat der Mombacher allerdings noch große Ziele, wie er im Interview verrät.

Es war für mich im Sommer schon klar, dass ich nach dieser Saison ins Ausland möchte, um zu hospitieren. Der Gedanke ist eigentlich schon vor drei Jahren entstanden. Dann kam das mit der ersten Mannschaft dazwischen, was man als 26-Jähriger nicht ausschlagen kann. Daher haben sich meine Pläne einfach nur verschoben. Ich habe Sascha und Till (Meeth, Sportlicher Leiter, und Pleuger, Geschäftsführer, d. Red.) auch frühzeitig im Sommer gesagt, dass ich nach der Saison für mehrere Monate ins Ausland gehen möchte.

Ich bin gerade dabei, mein Netzwerk zu kontaktieren. Dafür war während der Saison keine Zeit. Spruchreif ist noch nichts. Der organisatorische Aufwand ist etwas größer, weil ich jeweils für einige Wochen auf allen Kontinenten hospitieren möchte, auch nicht nur im Fußball. Ich bin beispielsweise auch in Kontakt mit der NHL.

Welche beruflichen Ziele haben Sie im Fußball?

Ich möchte das Jahr nutzen, um mich weiterzuentwickeln, sei es im Sportlichen und Inhaltlichen, sei es bei Ansprachen oder Leadership. Das Jahr, als ich unter Sascha hospitiert habe, hat mir sehr gut getan, genauso wie die Hospitationen bei Bayern München oder Dynamo Dresden. Ich werde sehr viel Input mitnehmen und meine eigene Philosophie anpassen. Mal schauen, wohin die Reise mich dann führt. Ich kann mir eine Cheftrainer-Position im Jugendbereich, bei U23, U19 oder U17, oder auch im Herrenbereich vorstellen, auf hauptamtlicher Ebene. In den hohen Ligen käme auch eine Cotrainer-Rolle in Frage. Ich kann mir auch eine Stelle im Ausland vorstellen. Zudem möchte ich gern meinen Fußballlehrer machen.

Wie lange sind Sie eigentlich schon beim TSV?

Seit ich dreieinhalb Jahre alt bin. 2000 habe ich angefangen, Fußball zu spielen, von den Bambini ging es bis zur U19. Mein letztes A-Jugend-Jahr habe ich bei Fortuna Mombach verbracht. Dann ging es nach Nackenheim, als ich meine Trainerkarriere bereits eingeschlagen hatte. Das duale Studium, die Fußball-Akademie beim TSV Schott, die ich mit eingeleitet habe und die wir nun nach Ingelheim ausgebaut haben, Jugendleiter und Jugendkoordinator im Grundlagen- und Aufbaubereich, Trainer von Jugend bis Aktive – da ist einiges passiert.

Werden Sie dem TSV verbunden bleiben oder einen Schnitt machen?

Ich werde im Januar mit Till sprechen, wie es in der Zukunft aussieht, welche Konstellationen denkbar sind. Verbunden bleibe ich dem Verein auf jeden Fall. Auch vom Ausland aus werde ich definitiv die Spiele verfolgen. Und gerade in der Jugend hätte ich Bock, meine Erfahrung zu teilen. Über Teams kann man ja alles machen, von Workshops bis Fortbildungen. Da muss nur die Zeitzone stimmen.

Haben Sie einen Tipp für Ihren Nachfolger?

Ich hoffe, dass er weiter auf die Jugend baut.

Die Ankündigung im Mannschaftskreis nach dem letzten Spiel vor der Winterpause, dass im Sommer Schluss sein wird, sorgte für Verwunderung. Was waren Ihre Beweggründe?

Es war ja ein offenes Geheimnis. Ich wollte es der Mannschaft offiziell verkünden, damit nicht Gerüchte in die Welt gesetzt werden, wenn ich mich jetzt um Hospitationen bemühe. Das wollte ich gern vor meinem Urlaub machen, damit wir keine Unruhe in der Vorbereitung haben.

Wie beurteilen Sie den bisherigen Saisonverlauf?

Die letzten Spiele waren erfolgreicher als die davor. So ist der Fußball: ein Erfolgserlebnis bringt dich in die richtige Bahn. Schade, dass wir uns am letzten Spieltag gegen Freiberg (0:1) nicht noch belohnt haben. An die gute Leistung der vergangenen drei bis vier Spiele wollen wir anknüpfen.

Was lief vorher schief?

Vieles, seien es die individuellen Fehler, von denen wir viele hatten, oder die immer wieder rotierende Startelf auch aufgrund der vielen Karten. In den letzten Spielen hatten wir ein Gerüst, die Abläufe waren besser. Leider ist Daniel Bohl nun für zwei Spiele rotgesperrt. Alexander Rimoldi und ich sind zum Auftakt in Fulda (21. Februar) gelbgesperrt. Am System werden wir nicht viel anpassen müssen. Was die Details angeht, sehen wir in der Vorbereitung.

Trotz nur zehn Punkten aus 20 Spielen ist das möglicherweise rettende Ufer lediglich sechs Zähler entfernt. Geht da noch was?

Ich glaube definitiv noch daran und habe richtig Bock, dieses halbe Jahr in der Liga und im Pokal erfolgreich zu bestreiten. Ich hätte gern, dass mein letzter Arbeitstag nicht das Saisonfinale am 16. Mai ist, sondern der 23. Mai, der Finaltag der Amateure – und möchte mich mit dem dritten Titel in drei Jahren, nach dem Klassenerhalt, verabschieden. Wir müssen gut aus der Vorbereitung kommen. Und hoffen, dass die Dritte Liga mitspielt und es bei drei Absteigern in unserer Regionalliga bleibt.

Was ist für die Vorbereitung geplant?

Wir spielen am Samstag (17. Januar) gegen Schalke II und Sonntag zweimal 35 Minuten gegen Wehen Wiesbaden. In der Woche danach fahren wir nach Gondorf und spielen dort ein Blitzturnier, mit Übernachtung. Zudem treffen wir auf Felix Magaths Club Viktoria Aschaffenburg, RW Walldorf und den FV Engers, bis zur Generalprobe gegen Eintracht Frankfurt II. Ein knackiges Programm mit guten Gegnern, mit fast unverändertem Kader. Mit Amin Olayo haben wir den Vertrag aufgelöst, dafür ziehen wir Damjan Brajovic aus unserer U19 hoch.





