SCHOTT an der Orla Meisterlich 

Die starken Gästen wollten den ersten Matchpunkt verwerten und die Meisterschaft klar machen...
BERICHT von Adi Volbert // SV BW '90 Neustadt/Orla
Die Orlastädter hatten sich für die zweite Hälfte noch etwas vorgenommen, um nicht sang- und klanglos unter zugehen. Die Anfangsminuten gehören dann auch den Blau-Weißen, ohne aber dabei wirklich zwingend zu wirken. Da war es bei den Gästen schon klarer, Schirmers Eingabe setzt Klauser freistehend weit über das Tor (48.). Eine kurze Ecke der Glaswerker bringt Wellmann an den 2. Pfosten, wo Greif am höchsten steigt und das Ergebnis ausbaut (1:5, 53.). Elia Walther zerrt an den Ketten und läuft durch die Abwehr der Glaswerker durch, komm an der Grundlinie zu Fall, aber auch hier kein Pfiff (58.). Jonas Wahl zieht ab und Jenas Torhüter hat ein wenig Mühe bei der Abwehr (60.). Dann ein Riesenbock von Torhüter Dzotsenidze, den aber der eingewechselte Fabien Seidel nicht bestrafen kann (67.). Kurz darauf nutzt Jonas Wahl den Abklatscher nach Theo Mohorns Schuss und verkürzt noch einmal (2:5, 71.). Jonas Wahl hat noch einmal die Möglichkeit zu verkürzen, aber trifft aus spitzem Winkel nur den Torhüter (74.). Den Endpunkt in einer gutklassigen Partie setzen dann die Glaswerker mit dem sechsten Treffer in der Nachspielzeit durch Winkler (2:6, 92.).
Fazit: Am Ende siegt die beste Mannschaft der Thüringenliga an der Orla verdient, wenn auch der geneigte Zuscheuer der Meinung war, dass der 4-Tore Abstand zu hoch ausgefallen ist. Blau-Weiß ´90 hätte bei der konsequenten Ausnutzung der eigenen Möglichkeiten das Ergebnis durchaus knapper gestalten können. So kürten sich Gäste mit diesem Sieg zum Meister der Thüringenliga, von dieser Seite unseren Glückwunsch.