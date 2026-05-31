SCHOTT an der Orla Meisterlich 

Blau-Weiß ´90 setzte die Gäste von beginn an unter Druck. Jonas Wahl ist allein durchgebrochen und kommt im Strafraum zu Fall, aber der Pfiff blieb aus (3.). Kurz darauf wird er erneut in Szene gesetzt von Elia Walther, aber diesmal landet sein Versuch am Pfosten der Schottianer (10.). Elia Walthers' Versuch endet in den Armen von Torhüter Dzotsenidze (12.). Die Anfangsviertelstunde gehörte klar den Hausherren. Und dann kam Jenas Goalgetter Benno Walther. Maximilian Paul hatte bis dahin nicht ernsthaft eingreifen müssen. Schirmer flankt ins Zentrum, wo die Kopfballablage von Greif vom Stürmer aus kurzer Distanz über die Linie gedrückt wird (0:1, 17.). Kurze Schockstarre, die die Gäste ausnutzen. Ein langer Ball auf Wellmann, der allein vor Torhüter Maximilian Paul auftaucht und ihm keine Abwehrchance gibt (0:2, 19.). Ab jetzt waren die Glaswerker voll im Spiel und kontrollieren die Begegnung, aber die Blau- Weißen gaben trotz des Rückstandes nicht auf. Maximilian Paul verhindert den erneuten Torerfolg von Walther mit einer Blitzreaktion auf der Linie (21.). Elia Walther versucht die Eingabe von Rückkehrer Bernhard Grimm per Kopf zu verwerten, zielt aber dabei zu ungenau (32.). Die Eingabe versucht Martin Köhler zu klären allerdings zu kurz und Klauser ist der Nutznießer (0:3, 37.). In der nächsten Szene ist es erneut Klauser, der aus abseitsverdächtiger Position losläuft und den vierten Treffer markiert (0:4, 39.). Kurz vor dem Pausenpfiff dann kurzzeitige Ergebniskosmetik, als Bernhard Grimm aus spitzen Winkel trifft (1:4, 42.).

Die Orlastädter hatten sich für die zweite Hälfte noch etwas vorgenommen, um nicht sang- und klanglos unter zugehen. Die Anfangsminuten gehören dann auch den Blau-Weißen, ohne aber dabei wirklich zwingend zu wirken. Da war es bei den Gästen schon klarer, Schirmers Eingabe setzt Klauser freistehend weit über das Tor (48.). Eine kurze Ecke der Glaswerker bringt Wellmann an den 2. Pfosten, wo Greif am höchsten steigt und das Ergebnis ausbaut (1:5, 53.). Elia Walther zerrt an den Ketten und läuft durch die Abwehr der Glaswerker durch, komm an der Grundlinie zu Fall, aber auch hier kein Pfiff (58.). Jonas Wahl zieht ab und Jenas Torhüter hat ein wenig Mühe bei der Abwehr (60.). Dann ein Riesenbock von Torhüter Dzotsenidze, den aber der eingewechselte Fabien Seidel nicht bestrafen kann (67.). Kurz darauf nutzt Jonas Wahl den Abklatscher nach Theo Mohorns Schuss und verkürzt noch einmal (2:5, 71.). Jonas Wahl hat noch einmal die Möglichkeit zu verkürzen, aber trifft aus spitzem Winkel nur den Torhüter (74.). Den Endpunkt in einer gutklassigen Partie setzen dann die Glaswerker mit dem sechsten Treffer in der Nachspielzeit durch Winkler (2:6, 92.).