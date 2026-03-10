Schorsch Wißmann: Guter Geist des SVW ist 80

Georg "Schorsch" Wißmann ist der gute Geist des SV Wiesbaden. Derjenige, der hinter den Kulissen für den Zusammenhalt der älteren Ex-SVWler sorgt. – Foto: SVW

Wiesbaden. Georg „Schorsch“ Wißmann ist der gute Geist des SV Wiesbaden. Gefühlt war er immer da, wurde als Betreuer zur Institution. Mehr noch: Er ist bis heute der Mann hinter den Kulissen, der für den Zusammenhalt der älteren SVW-Spieler sorgt. An diesem Dienstag (10. März) feiert er seinen 80. Geburtag.

Grund genug für Markus Walter, den Vorsitzenden des Sportvereins, das jahrzehntelange Engagement von Schorsch Wißmann gebührend zu würdigen. „Ich bin ja auch ein Stück weit an der Berliner Straße groß geworden. Und folgerichtig kenne ich Schorsch auch seit meinen Kindheitstagen. Insoweit bringt es mich heute immer noch zum Schmunzeln, wenn wir uns sehen und er mich mit „Bub“ anspricht“, schildert Walter.

Schorsch Wißmann stammt aus Rheinhessen aus der Nähe von Oppenheim. In den 1960er Jahren verschlug es ihn nach Wiesbaden. Er leistete bei den Flusspionieren im Schiersteiner Hafen seinen Wehrdienst ab und lernte in dieser Zeit auch seine Frau Ingrid kennen, die aus Wiesbaden stammt. „So blieb er in Hessen hängen. Und neben seiner Frau fand er auch seinen „SVW“, seinen Herzensverein. Der Sportverein war zu dieser Zeit noch eine große Nummer und spielte in der zweitklassigen Regionalliga. Schorsch stieg zur Saison 1967/68 als Betreuer ein und blieb es über viele, viele Jahre. Er sah Spieler und Trainer kommen und gehen. Und der SVW hatte zu diesen Zeiten, in den 60er, 70er, 80er bis in die 90er Jahre hinein, auch einige große Namen zu bieten. „Bubi“ Hönig, Bernd Rupp, Michael Harforth oder auch Wolfgang Kneib seien stellvertretend erwähnt. Schorsch baute zu allen SVWlern in diesen Jahren eine herzliche und freundschaftliche Bande auf. Und er hielt auch die Verbindungen, selbst wenn die Wege sich wieder trennten“, weiß Markus Walter die Vereinstreue und die verbindende Ader von Schorsch Wißmann sehr zu schätzen.

Zeitzeuge, der viele Highlights miterlebt hat

Er ist einer der Zeitzeugen, der den SVW noch in der Zweitklassigkeit beziehungsweise in der gehobenen Drittklassigkeit erlebt hat. Der Verein hatte seinerzeit regelmäßig vierstellige Zuschauerzahlen und spielte auch gegen richtig große Vereine. Ob Schalke 04 oder Bochum im DFB-Pokal, 1982 innerhalb von vier Wochen gegen den FC Bayern, den HSV und den 1.FC Köln, oder auch vor 50.000 Zuschauern beim Nigerianischen Meister Bridge Boys Lagos, „Schorsch war immer mit von der Partie und weiß bis heute viel zu berichten aus Zeiten, die einem heutzutage wie Märchen aus einer anderen Welt vorkommen.“, reflektiert Markus Walter.

Beim Neuaufbau 1996 Kontakte spielen lassen

Seinem Netzwerk war es auch zu verdanken, dass der Sportverein beim Nostalgie-Cup von Biebrich 02 personell immer gut bestückt war. Auch beim Wiederaufbau des Vereins 1996 war er mit am Start und ließ alte Kontaktfelder spielen. „So kickten zum Teil ehemalige Hessenliga-Recken aus den 70er/80er-Jahren unter Trainer Hartmut Freudenberg in der B-Liga und schossen den SVW wieder nach oben. Unter anderem dank der Mithilfe von Schorsch Wißmann. Er ist dem SVW bis heute treu verbunden und lässt sich so manches Heimspiel nicht entgehen. Und auch die Verbindung zu den „Alt-SVWlern“, ob beim Weinfest oder beim Weihnachtsmarkt, hält er beständig hoch“, gratuliert Markus Walter.