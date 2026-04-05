Schorndorfs Dreierpack-Held und Weinstadts goldener Treffer

– Foto: Jacqueline Maier

Mit der heutigen Fortsetzung und dem gleichzeitigen Abschluss vom 21. Spieltag in der Landesliga, Staffel 1, verdichtet sich das Bild an beiden Enden der Tabelle. Es war ein Tag, der von der individuellen Klasse einzelner Akteure und der unerbittlichen Härte des Abstiegskampfes geprägt war.

Heimerdingen stemmte sich noch einmal gegen die Niederlage. Gabriel Fota verkürzte in der 81. Minute auf 1:2 und brachte noch einmal Spannung in den Abend. Mehr gelang den Gastgebern jedoch nicht. Für Ilshofen ist dieser Erfolg von großem Gewicht, weil die Mannschaft nun bei 35 Punkten steht und den Anschluss an die obere Tabellenhälfte mit Nachdruck hält. Heimerdingen bleibt bei 27 Punkten und verpasste die Chance, sich im Mittelfeld weiter zu stabilisieren.

Der TSV Ilshofen hat sich mit einem späten, aber umso wertvolleren Auswärtssieg eindrucksvoll zurückgemeldet. Lange hielt der TSV Heimerdingen 1910 dagegen, doch in der Schlussphase kippte die Partie klar zugunsten der Gäste. Tim Richter brach den Widerstand der Gastgeber in der 56. Minute und legte nur acht Minuten später mit seinem zweiten Treffer zum 0:2 nach.

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Der SKV Rutesheim musste im Titelrennen einen weiteren kleinen Dämpfer hinnehmen. Bei der Sport-Union Neckarsulm reichte es nur zu einem 1:1, obwohl der Tabellenzweite in der Schlussphase zumindest noch einen Punkt rettete. Zunächst sprach vieles für die Gastgeber: Luca Rott brachte Neckarsulm in der 77. Minute in Führung und ließ die Hoffnung auf einen großen Heimsieg aufleben. Doch Rutesheim antwortete spät. Markus Wellert traf in der 88. Minute zum Ausgleich und bewahrte seine Mannschaft vor einer noch schmerzhafteren Niederlage. Dennoch fühlt sich dieses Remis für den SKV eher wie ein Verlust an, weil der Abstand auf FV Löchgau nun auf drei Punkte angewachsen ist. Rutesheim steht bei 47 Punkten, Neckarsulm bei 32. Für die Sport-Union ist der Punkt ein Zeichen von Widerstandskraft, für Rutesheim ein Ergebnis, das an der Spitze Folgen hat. ---

Der neue Tabellenführer hat den eigenen Anspruch mit Wucht untermauert. FV Löchgau gewann 4:0 gegen die TSG Öhringen und nutzte den Ausrutscher von Rutesheim konsequent aus. Schon vor der Pause brachte Benjamin Hammann die Gastgeber in der 34. Minute in Führung. Spätestens mit der Roten Karte gegen Justin Scholl in der 51. Minute wurde die Aufgabe für Öhringen noch schwerer. Löchgau nutzte die Überzahl danach mit aller Konsequenz. Komninos Delkos erhöhte in der 63. Minute, nur zwei Minuten später traf Furkan Yumurtaoglu zum 3:0. Den Schlusspunkt setzte Mladen Panic in der 72. Minute. Es war ein Sieg, der in seiner Klarheit beeindruckte und in der Tabelle sofort Wirkung zeigte. Löchgau steht nun bei 50 Punkten und hat die Spitze gefestigt. Öhringen bleibt bei 36 Punkten und musste einen Abend hinnehmen, der erst kippte und dann deutlich wurde.

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Vor 100 Zuschauern entwickelte sich ein Spiel, das seine gesamte Dramatik für die Schlussphase aufgespart hatte. Lange Zeit neutralisierten sich beide Mannschaften in einem von Taktik geprägten Duell, bei dem das Risiko gescheut wurde. Der Aufsteiger SV Leonberg/Eltingen wähnte sich bereits am Ziel aller Träume, als Thierry-Derrice Jumbam in der 90. Minute das erlösende 1:0 erzielte. Doch die SGM Krumme Ebene am Neckar bewies eine unglaubliche Moral und schlug im direkten Gegenzug zurück. Nils Müller markierte in der vierten Minute der Nachspielzeit den 1:1-Ausgleichstreffer. ---

In einer von hoher Intensität und Zweikampfhärte geprägten Begegnung mussten die 90 Zuschauer miterleben, wie der GSV Pleidelsheim erneut leer ausging. Der SSV Schwäbisch Hall agierte abgeklärt. Den entscheidenden Treffer des Tages erzielte Dennis Koch bereits in der 26. Minute zum 0:1-Endstand. In der Folge verteidigten die Haller den knappen Vorsprung mit Leidenschaft und viel taktischer Disziplin gegen anrennende Pleidelsheimer. ---

Das Derby vor 450 Zuschauern hielt alles, was es versprach. Die SpVgg Satteldorf zeigte in einer offensiv geführten Partie eine starke Reaktion auf den frühen Rückstand. Louis Hermann brachte den TSV Crailsheim bereits in der 5. Minute per Foulelfmeter mit 0:1 in Führung. Die Antwort der Hausherren folgte jedoch prompt: Dennis Upstas glich in der 11. Minute zum 1:1 aus. Danach schlug die Stunde von Michael Eberlein, der die Satteldorfer mit einem Doppelschlag in der 23. Minute (2:1) und der 34. Minute (3:1) auf die Siegerstraße brachte. Crailsheim gab nicht auf und kam durch einen weiteren Foulelfmeter von Louis Hermann in der 55. Minute auf 3:2 heran. Die Entscheidung in dieser hitzigen Begegnung fiel schließlich in der 85. Minute, als Toni Weihbrecht zum 4:2-Endstand traf. ---

Vor 130 Zuschauern entwickelte sich eine zähe und von taktischer Vorsicht geprägte Begegnung. In Oeffingen belauerten sich beide Mannschaften über weite Strecken, wobei die Angst vor einem entscheidenden Fehler fast greifbar war. Es war ein Spiel, das nach einem "Dosenöffner" verlangte, um die emotionale Anspannung auf den Rängen und dem Platz zu lösen. Dieser Moment gehörte schließlich den Gästen. Den entscheidenden Treffer zum 0:1-Endstand erzielte Kujtim Sylaj in der 70. Minute. Trotz der Bemühungen der Hausherren in der Schlussphase blieb es bei diesem knappen Erfolg für die SG Weinstadt. ---

In Schorndorf stand die Partie ganz im Zeichen eines Mannes, der den Unterschied im Alleingang ausmachte. Der Aufsteiger SG Schorndorf empfing das Tabellenschlusslicht SV Kaisersbach und wurde seiner Favoritenrolle dank einer beeindruckenden Offensivleistung gerecht. Bereits in der ersten Halbzeit stellte die Heimelf die Weichen auf Sieg: Ex-Profi Matthias Morys erzielte in der 32. Minute das 1:0. Nur drei Minuten später war es erneut Matthias Morys, der in der 35. Minute auf 2:0 erhöhte und die Gäste damit früh in Schockstarre versetzte. Kaisersbach schöpfte nach dem Seitenwechsel jedoch noch einmal Hoffnung, als Yannick-Mark Munk in der 59. Minute ein Eigentor zum 2:1-Anschlusstreffer unterlief. Die Hoffnung der Gäste währte jedoch nicht lange, denn der überragende Akteur des Tages machte alles klar: Matthias Morys traf in der 73. Minute zum 3:1-Endstand und krönte seine Leistung mit einem Dreierpack.