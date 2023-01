Schorndorfer Harald Jaßniger verlässt TSV Böbingen nach Saisonende Zusammenarbeit endet nach drei Jahren.

"Ich habe dem Verein eine längerfristige Zusammenarbeit über die nächsten Jahre angeboten um den Wiederaufbau weiterzuentwickeln. Der Verein hat allerdings andere Ziele, die ich akzeptieren muss, somit werde ich den TSV Böbingen am Ende dieser Saison verlassen", teilt Harald Jaßniger mit. Er schiebt nach: "Bis dahin werde ich meine ganze Kraft dafür einsetzen um mit meinen Jungs noch den Relegationsplatz für die Aufstiegsspiele in die Bezirkliga Ostwürttemberg zu erreichen! Meinem Nachfolger hinterlasse ich eine junge, ehrgeizige, gewachsene Truppe."

Zu seiner Zukunft sagt Jaßniger: "In Zukunft will ich weiterhin Herrenmannschaften trainieren, gerne in Ostwürttemberg aber auch wieder im Rems-Murr-Kreis (Stamm-Kreis). Alternativ kann ich mir auch wieder ein Engagement im Jugendbereich vorstellen! Ab sofort bin ich für Gespräche offen."

Seine bisherigen Stationen:

Stammverein 1. FC TV Urbach

inzwischen SC Urbach aus der Fusion TSV Urbach und 1. FC TV Urbach

Erste Trainerstation 1978