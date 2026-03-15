Schorndorf zerlegt Weinstadt mit 8:0, neun Kaisersbacher verlieren

– Foto: Jens Körner

Am 18. Spieltag der Landesliga Württemberg, Staffel 1 haben die Sonntagsspiele das Tabellenbild noch einmal kräftig verschoben. SKV Rutesheim geht mit 43 Punkten als Spitzenreiter vor FV Löchgau (41) in die neue Woche, dahinter bleibt TSG Öhringen mit 33 Punkten Dritter. Der große Blickfang des Tages kam aus Weinstadt, wo SG Schorndorf mit einem erschütternden 8:0 ein Ausrufezeichen setzte und auf 30 Punkte sprang. Im unteren Tabellenbereich verschärfte sich die Lage für SV Kaisersbach, SpVgg Satteldorf und SGM Krumme Ebene am Neckar, auch wenn Krumme Ebene in Schwäbisch Hall immerhin einen Punkt mitnahm.

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Vor 80 Zuschauern entwickelte sich eine einseitige Angelegenheit, die den Gästen des GSV Pleidelsheim schmerzhaft ihre Grenzen aufzeigte. Die Hausherren spielten sich in einen Rausch und ließen von der ersten Minute an keinen Zweifel an ihrer Dominanz aufkommen. Den Torreigen eröffnete Moritz Lindner bereits in der 3. Minute mit dem 1:0. Die Gegenwehr der Gäste wirkte früh gebrochen, als Lars Fischer in der 18. Minute auf 2:0 erhöhte. Nur wenig später sorgte Maximilian Krieger in der 23. Minute mit dem 3:0 bereits für eine Vorentscheidung. Noch vor dem Halbzeitpfiff legte der TSV Ilshofen nach: Lukas Lindner erzielte in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+1) das 4:0. Den Schlusspunkt unter eine bittere Niederlage für Pleidelsheim setzte Tim Luca Laidig in der 83. Minute mit dem 5:0-Endstand. ---

Eine Überraschung ereignete sich vor 89 Zuschauern, als der bisherige Tabellenführer FV Löchgau beim abstiegsbedrohten TSV Crailsheim gastierte. Es war ein Spiel, das von der Leidenschaft der Heimmannschaft lebte, die dem Favoriten den Schneid abkaufte. Nach einer torlosen ersten Halbzeit, in der die Nervosität der Löchgauer spürbar war, schlug Crailsheim eiskalt zu. Maximilian Schön erzielte in der 52. Minute das umjubelte 1:0 für die Außenseiter. Der Spitzenreiter wirkte geschockt und fand keine Mittel gegen die stabil stehende Defensive der Crailsheimer. In der 65. Minute sorgte Louis Hermann mit dem 2:0 für die Entscheidung. Diese Niederlage kostet Löchgau (41 Punkte) die Tabellenführung, während der TSV Crailsheim mit nun 20 Punkten ein wichtiges Lebenszeichen im Abstiegskampf sendet. ---

Drama pur erlebten die 100 Zuschauer in Rutesheim, wo der neue Tabellenführer erst in letzter Sekunde den Sieg erzwang. Gegen die kämpferisch starke SpVgg Satteldorf tat sich der Favorit lange schwer. Zwar brachte Joshua Schneider den SKV Rutesheim in der 36. Minute mit 1:0 in Führung, doch die Gäste steckten nicht auf. In der zweiten Halbzeit belohnte sich Satteldorf für den betriebenen Aufwand: Michael Eberlein traf in der 62. Minute zum 1:1-Ausgleich. Das Spiel steuerte auf ein Remis zu, das für Rutesheim den Verlust wichtiger Punkte bedeutet hätte. Doch in der sechsten Minute der Nachspielzeit kannte der Jubel keine Grenzen mehr, als Flavio Heiler den 2:1-Siegtreffer markierte. Mit 43 Punkten übernimmt Rutesheim die Spitze. ---

In Öhringen sahen 100 Zuschauer eine Begegnung, die an Spannung kaum zu überbieten war. Die Sport-Union Neckarsulm agierte beim Aufsteiger TSG Öhringen abgeklärt und suchte ihre Chancen in der Offensive. In der 25. Minute brachte Binak Elshanaj die Gäste mit 0:1 in Führung. Öhringen bemühte sich um den Ausgleich, doch Neckarsulm blieb defensiv diszipliniert. Spät in der Partie schien Bahadir Özkan mit dem 0:2 in der 83. Minute alles klarzumachen. Doch die Schlussphase wurde turbulent: In der 15. Minute der Nachspielzeit kam Öhringen durch einen von Lorik Makolli verwandelten Foulelfmeter noch zum 1:2-Anschlusstreffer, doch für eine Wende war es zu spät. ---



s war ein Spiel, das früh in Bewegung geriet und danach lange offenblieb. Vor 125 Zuschauern brachte Jens Heiligenmann die Gäste in der 14. Minute mit 0:1 in Führung. Doch die Antwort des SSV Schwäbisch Hall folgte schnell: Dennis Koch verwandelte in der 17. Minute einen Foulelfmeter zum 1:1. Mehr Tore fielen nicht mehr, obwohl die Partie ihre Spannung nie verlor. Für Schwäbisch Hall ist dieser Punkt zu wenig, um sich entscheidend nach oben zu orientieren, auch wenn man mit nun 25 Punkten weiter im gesicherten Bereich bleibt. Bitter wurde es für die Gastgeber zusätzlich durch die Gelb-Rote Karte gegen Leandro Mlinaric in der 80. Minute. SGM Krumme Ebene am Neckar nimmt einen Punkt mit, der im Tabellenkeller zählt, aber die Mannschaft bleibt mit 14 Punkten tief in der Gefahrenzone. s war ein Spiel, das früh in Bewegung geriet und danach lange offenblieb. Vor 125 Zuschauern brachte Jens Heiligenmann die Gäste in der 14. Minute mit 0:1 in Führung. Doch die Antwort des SSV Schwäbisch Hall folgte schnell: Dennis Koch verwandelte in der 17. Minute einen Foulelfmeter zum 1:1. Mehr Tore fielen nicht mehr, obwohl die Partie ihre Spannung nie verlor. Für Schwäbisch Hall ist dieser Punkt zu wenig, um sich entscheidend nach oben zu orientieren, auch wenn man mit nun 25 Punkten weiter im gesicherten Bereich bleibt. Bitter wurde es für die Gastgeber zusätzlich durch die Gelb-Rote Karte gegen Leandro Mlinaric in der 80. Minute. SGM Krumme Ebene am Neckar nimmt einen Punkt mit, der im Tabellenkeller zählt, aber die Mannschaft bleibt mit 14 Punkten tief in der Gefahrenzone. ---



SV Leonberg/Eltingen hat in Kaisersbach einen wichtigen Auswärtssieg eingefahren – und das auf eine Weise, die den Gastgebern besonders weh tun dürfte. Ennio Ohmes traf schon in der 7. Minute zum 0:1 und brachte Leonberg früh auf Kurs. Luis Bauer glich in der 32. Minute zum 1:1 aus und ließ SV Kaisersbach hoffen, wenigstens einen Zähler im Abstiegskampf festhalten zu können. Doch in der Schlussphase brach das Spiel auf dramatische Weise wieder weg. Gabrijel Kolar erzielte in der 85. Minute das 1:2 für die Gäste. Dazu kassierte Kaisersbach noch zwei späte Platzverweise, was diesen Nachmittag endgültig dunkel färbte. Leonberg/Eltingen steht nun bei 26 Punkten und hat sich stabil im Mittelfeld eingerichtet. Kaisersbach bleibt bei 15 Punkten und steckt weiter tief in den Sorgen. SV Leonberg/Eltingen hat in Kaisersbach einen wichtigen Auswärtssieg eingefahren – und das auf eine Weise, die den Gastgebern besonders weh tun dürfte. Ennio Ohmes traf schon in der 7. Minute zum 0:1 und brachte Leonberg früh auf Kurs. Luis Bauer glich in der 32. Minute zum 1:1 aus und ließ SV Kaisersbach hoffen, wenigstens einen Zähler im Abstiegskampf festhalten zu können. Doch in der Schlussphase brach das Spiel auf dramatische Weise wieder weg. Gabrijel Kolar erzielte in der 85. Minute das 1:2 für die Gäste. Dazu kassierte Kaisersbach noch zwei späte Platzverweise, was diesen Nachmittag endgültig dunkel färbte. Leonberg/Eltingen steht nun bei 26 Punkten und hat sich stabil im Mittelfeld eingerichtet. Kaisersbach bleibt bei 15 Punkten und steckt weiter tief in den Sorgen. ---



Es war ein Sieg, der für TSV Heimerdingen 1910 viel Gewicht hat. In Oeffingen hielt der Absteiger lange die Nerven und schlug dann in der zweiten Halbzeit zu. Dennis De Sousa Lourenco erzielte in der 56. Minute das 0:1, Salvatore Pellegrino erhöhte in der 77. Minute auf 0:2. Erst danach gelang TV Oeffingen noch der Anschluss: Maldin Ymeraj traf in der 83. Minute per Foulelfmeter zum 1:2. Doch mehr kam nicht mehr. Heimerdingen verbessert sich damit auf 21 Punkte und verschafft sich im unteren Mittelfeld etwas Luft. Oeffingen bleibt bei 26 Punkten und verpasste die Chance, sich weiter nach oben zu schieben. Es war ein Sieg, der für TSV Heimerdingen 1910 viel Gewicht hat. In Oeffingen hielt der Absteiger lange die Nerven und schlug dann in der zweiten Halbzeit zu. Dennis De Sousa Lourenco erzielte in der 56. Minute das 0:1, Salvatore Pellegrino erhöhte in der 77. Minute auf 0:2. Erst danach gelang TV Oeffingen noch der Anschluss: Maldin Ymeraj traf in der 83. Minute per Foulelfmeter zum 1:2. Doch mehr kam nicht mehr. Heimerdingen verbessert sich damit auf 21 Punkte und verschafft sich im unteren Mittelfeld etwas Luft. Oeffingen bleibt bei 26 Punkten und verpasste die Chance, sich weiter nach oben zu schieben. ---



Dieses Spiel war kein gewöhnlicher Sieg, sondern eine Demontage. SG Schorndorf überrollte SG Weinstadt von der ersten Minute an und gewann am Ende mit 8:0. Schon nach nicht einmal einer halben Stunde war die Partie praktisch entschieden. Marcello Vulcano traf in der 4. Minute, Matthias Morys legte in der 8. Minute nach, dann schlug erneut Marcello Vulcano zu (20.). Pascal Schal (23.) und Shkodran Selimaj (27.) machten aus dem Spiel ein Debakel, noch bevor es überhaupt in eine zweite Phase kommen konnte. Kurz vor der Pause erhöhte Matthias Morys auf 0:6 (44.), nach der Pause trafen Leonardo Tosto (61.) und wieder Marcello Vulcano (64.) zum Endstand. In der Schlussphase kassierte Schorndorf noch eine Gelb-Rote Karte, doch selbst das war an diesem Tag nur eine Randnotiz. Für Schorndorf ist dieser Sieg gewaltig: Die Mannschaft steht nun bei 30 Punkten und springt auf Rang vier. Für Weinstadt bleibt nicht nur die Niederlage, sondern auch ein schwerer Schlag fürs eigene Selbstbild: 28 Punkte, Rang sieben – und ein Ergebnis, das noch lange nachhallen wird.