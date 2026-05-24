Schornbach II in 9:3-Torlaune, 13:0-Wahnsinnssieg des VfR Murrhardt

Kreisliga A2:

TSV Sulzbach-Laufen – TSC Murrhardt 5:3

Die Zuschauer in Sulzbach-Laufen sahen eine unterhaltsame Partie mit vielen Treffern. Jakob Kämmerling brachte die Gastgeber früh in Führung (11.), ehe ein Eigentor von Sebastian Haas den Ausgleich für den TSC Murrhardt brachte (30.). Nur drei Minuten später drehte Tayfun Oymak die Partie zugunsten der Gäste (33.), doch Marek Hähnel stellte noch vor der Pause den Ausgleich wieder her (36.). Direkt nach dem Seitenwechsel zog Sulzbach-Laufen davon: Jakob Kämmerling (49.) und Louis-Elia Ziehr (50.) trafen innerhalb kürzester Zeit zur 4:2-Führung. Kämmerling schnürte in der 69. Minute mit seinem dritten Treffer den Dreierpack und erhöhte auf 5:2. Berkay Uzun gelang in der Schlussphase lediglich noch der Anschlusstreffer zum 5:3-Endstand (81.).

VfR Murrhardt – FSV Weiler zum Stein 13:0

Der VfR Murrhardt dominierte die Partie gegen den FSV Weiler zum Stein von Beginn an deutlich. Philipp Heckmann brachte die Gastgeber früh in Führung (4.), Tobias Wiese erhöhte nach 16 Minuten auf 2:0. Bereits vor der Pause sorgten Jan Niklas Schommer (31.) und Salomon Mayer (34.) für klare Verhältnisse. Auch im zweiten Durchgang blieb der VfR überlegen. Angelo Sipala (57.), Lars Kleemann (66., 71.) und Tobias Wiese mit zwei weiteren Treffern (69., 79.) bauten das Ergebnis weiter aus. In der Schlussphase trafen zudem Dennis Klenk (74.), Marian Bühler (76.), Justin Moldenhauer (84.) und Rene Kasubke (88.) zum deutlichen Endstand von 13:0.

SV Unterweissach II – Spvgg Kleinaspach/Allmersbach 3:1

Die zweite Mannschaft des SV Unterweissach setzte sich gegen die Spvgg Kleinaspach/Allmersbach durch. Jannis Scholz brachte die Gastgeber kurz vor der Pause in Führung (44.). Nach dem Seitenwechsel legte Hamza Aras mit einem Doppelpack nach und erhöhte in der 50. sowie 60. Minute auf 3:0. Die Gäste kamen durch Gianluca Lupi zwar noch zum Anschlusstreffer (72.), konnten die Niederlage jedoch nicht mehr verhindern.

FC Welzheim – SGM TSV Althütte/TSV Sechselberg abgesagt

Die angesetzte Begegnung zwischen dem FC Welzheim und der SGM TSV Althütte/TSV Sechselberg wurde abgesagt.

SK Fichtenberg – FC Viktoria Backnang abgebrochen

Die Partie zwischen dem SK Fichtenberg und dem FC Viktoria Backnang wurde abgebrochen. Nähere Infos dazu gibt es hier.

FV Sulzbach/Murr – Großer Alexander Backnang 4:0

Der FV Sulzbach/Murr feierte gegen den Großen Alexander Backnang einen klaren Heimsieg. Markus Dietz brachte die Gastgeber in der 18. Minute in Führung. Nur wenige Minuten später erhöhte Eduard Erdel per Foulelfmeter auf 2:0 (22.). Nach der Pause sorgte Finn Dieterich mit dem dritten Treffer für die Vorentscheidung (57.). Ein Eigentor von Nikolaos Eleftheriadis (66.) bedeutete schließlich den 4:0-Endstand.

SGM Erbstetten/TSG Backnang II – SV Steinbach 0:0

Keine Tore sahen die Zuschauer bei der Begegnung zwischen der SGM Erbstetten/TSG Backnang II und dem SV Steinbach. Beide Mannschaften kamen im Verlauf der Partie nur selten zu klaren Torchancen, sodass es beim torlosen Unentschieden blieb.