 2026-05-15T09:36:57.455Z

Allgemeines

Schornbach II in 9:3-Torlaune, 13:0-Wahnsinnssieg des VfR Murrhardt

Was war in den Staffeln der Kreisliga A im Bezirk Rems/Murr/Hall los?

von red · Heute, 22:25 Uhr · 0 Leser
– Foto: Thomas Nast

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KL A1 Rems/Murr/Hall
KL A2 Rems/Murr/Hall
KL A3 Rems/Murr/Hall
KL A4 Rems/Murr/Hall
FC Matzenba.

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirkes Rems/Murr/Hall war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick sowie den Service für jede Staffel.

Kreisliga A1:

SV Hertmannsweiler – SV Breuningsweiler II 6:0

Der SV Hertmannsweiler setzte sich auf heimischem Platz klar gegen die zweite Mannschaft aus Breuningsweiler durch. Marco Schäfler brachte die Gastgeber in der 14. Minute in Führung. Kurz vor der Pause legten Robin Bayer (41.) und Luca Yannik Schneider (45.) nach und sorgten bereits vor dem Seitenwechsel für deutliche Verhältnisse. Auch im zweiten Durchgang blieb Hertmannsweiler spielbestimmend. Dominik Vidovic (63.), David Weller (71.) und Marcel Goncalves (76.) erhöhten Schritt für Schritt auf den 6:0-Endstand.

SC Korb – FC Kosova Kernen 4:5

In Korb entwickelte sich eine torreiche Partie mit mehreren Wendungen. Daniel Strobel brachte die Gastgeber früh in Führung (8.), ehe Rinor Krasniqi noch vor der Pause ausglich (25.). Nach dem Seitenwechsel traf Krasniqi erneut zur Gäste-Führung (57.), doch Alex Mayer stellte den Ausgleich wieder her (64.). In der Schlussphase ging es Schlag auf Schlag: Colin Nägele verwandelte einen Foulelfmeter zum 3:2 (79.), allerdings glich Ilir Kurtulaj fast direkt im Gegenzug wieder aus (80.). Anschließend nutzte Kosova Kernen seine Chancen konsequent. Ilaz Lani (85.) und erneut Krasniqi (88.) erhöhten auf 5:3. Der Treffer von Colin Nägele in der Nachspielzeit (90.+3) änderte nichts mehr an der Niederlage des SC Korb.

VfR Birkmannsweiler – 1. FC Hohenacker 2:4

Der 1. FC Hohenacker gewann nach Rückstand beim VfR Birkmannsweiler. Denis Dejanovic brachte die Gastgeber nach 20 Minuten zunächst in Führung. Kurz vor der Pause gelang Muammer Gözütok der Ausgleich für die Gäste (42.). Direkt nach Wiederbeginn drehte Leon Alizoti die Partie mit dem Treffer zum 2:1 (46.). Als erneut Dejanovic in der 59. Minute auf 3:1 erhöhte, schien Hohenacker auf Kurs zu sein. Birkmannsweiler verkürzte durch Meridon Samahodaj zwar nochmals auf 2:3 (66.), doch Dejanovic stellte mit seinem dritten Treffer des Tages in der 87. Minute den Endstand her.

Anagennisis Schorndorf – TSV Schornbach II 3:9

Die Zuschauer in Schorndorf sahen eine Partie mit vielen Treffern. Zunächst erwischten die Gastgeber den besseren Start und führten nach Toren von Ahmet Eymen Kirlar (12.), Theofanis Samourakis (20.) und Theodoros Tsilimantos (30.) bereits mit 3:1. Dazwischen hatte Nick Albeck (17.) für Schornbach getroffen. Danach übernahmen die Gäste zunehmend die Kontrolle. Claudio Isbaner (31.) und Dennis Lednig (34.) verkürzten beziehungsweise glichen aus, ehe Sören Kanapinn mit einem Doppelpack kurz vor der Pause (42., 44.) die Partie drehte. Nach dem Seitenwechsel baute Schornbach die Führung weiter aus. Nick Albeck (54.), erneut Kanapinn (62.), Kevin Mezger (77.) und Fabio Romanello (87.) sorgten für den 9:3-Endstand.

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Kreisliga A2:

TSV Sulzbach-Laufen – TSC Murrhardt 5:3

Die Zuschauer in Sulzbach-Laufen sahen eine unterhaltsame Partie mit vielen Treffern. Jakob Kämmerling brachte die Gastgeber früh in Führung (11.), ehe ein Eigentor von Sebastian Haas den Ausgleich für den TSC Murrhardt brachte (30.). Nur drei Minuten später drehte Tayfun Oymak die Partie zugunsten der Gäste (33.), doch Marek Hähnel stellte noch vor der Pause den Ausgleich wieder her (36.). Direkt nach dem Seitenwechsel zog Sulzbach-Laufen davon: Jakob Kämmerling (49.) und Louis-Elia Ziehr (50.) trafen innerhalb kürzester Zeit zur 4:2-Führung. Kämmerling schnürte in der 69. Minute mit seinem dritten Treffer den Dreierpack und erhöhte auf 5:2. Berkay Uzun gelang in der Schlussphase lediglich noch der Anschlusstreffer zum 5:3-Endstand (81.).

VfR Murrhardt – FSV Weiler zum Stein 13:0

Der VfR Murrhardt dominierte die Partie gegen den FSV Weiler zum Stein von Beginn an deutlich. Philipp Heckmann brachte die Gastgeber früh in Führung (4.), Tobias Wiese erhöhte nach 16 Minuten auf 2:0. Bereits vor der Pause sorgten Jan Niklas Schommer (31.) und Salomon Mayer (34.) für klare Verhältnisse. Auch im zweiten Durchgang blieb der VfR überlegen. Angelo Sipala (57.), Lars Kleemann (66., 71.) und Tobias Wiese mit zwei weiteren Treffern (69., 79.) bauten das Ergebnis weiter aus. In der Schlussphase trafen zudem Dennis Klenk (74.), Marian Bühler (76.), Justin Moldenhauer (84.) und Rene Kasubke (88.) zum deutlichen Endstand von 13:0.

SV Unterweissach II – Spvgg Kleinaspach/Allmersbach 3:1

Die zweite Mannschaft des SV Unterweissach setzte sich gegen die Spvgg Kleinaspach/Allmersbach durch. Jannis Scholz brachte die Gastgeber kurz vor der Pause in Führung (44.). Nach dem Seitenwechsel legte Hamza Aras mit einem Doppelpack nach und erhöhte in der 50. sowie 60. Minute auf 3:0. Die Gäste kamen durch Gianluca Lupi zwar noch zum Anschlusstreffer (72.), konnten die Niederlage jedoch nicht mehr verhindern.

FC Welzheim – SGM TSV Althütte/TSV Sechselberg abgesagt

Die angesetzte Begegnung zwischen dem FC Welzheim und der SGM TSV Althütte/TSV Sechselberg wurde abgesagt.

SK Fichtenberg – FC Viktoria Backnang abgebrochen

Die Partie zwischen dem SK Fichtenberg und dem FC Viktoria Backnang wurde abgebrochen. Nähere Infos dazu gibt es hier.

FV Sulzbach/Murr – Großer Alexander Backnang 4:0

Der FV Sulzbach/Murr feierte gegen den Großen Alexander Backnang einen klaren Heimsieg. Markus Dietz brachte die Gastgeber in der 18. Minute in Führung. Nur wenige Minuten später erhöhte Eduard Erdel per Foulelfmeter auf 2:0 (22.). Nach der Pause sorgte Finn Dieterich mit dem dritten Treffer für die Vorentscheidung (57.). Ein Eigentor von Nikolaos Eleftheriadis (66.) bedeutete schließlich den 4:0-Endstand.

SGM Erbstetten/TSG Backnang II – SV Steinbach 0:0

Keine Tore sahen die Zuschauer bei der Begegnung zwischen der SGM Erbstetten/TSG Backnang II und dem SV Steinbach. Beide Mannschaften kamen im Verlauf der Partie nur selten zu klaren Torchancen, sodass es beim torlosen Unentschieden blieb.

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Kreisliga A3:

Es fand kein Spiel statt.

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Kreisliga A4:

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