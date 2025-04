Schorfheide Joachimsthal fegt VfB Gramzow im Freitagsspiel vom Platz

– Foto: K.W.

Zum Auftakt des 22. Spieltags in der Landesklasse Nord meldet sich der FSV Schorfheide Joachimsthal mit einem beeindruckenden 5:2-Sieg gegen den VfB Gramzow zurück im Rennen um die obere Tabellenhälfte.

Die Flutlichtpartie bot den 412 Zuschauern alles, was das Fußballherz begehrt – Tore, Tempo und eine zweite Halbzeit, in der der FSV phasenweise wie entfesselt aufspielte. Der Torreigen begann früh. In der 10. Minute war es Lazaros Kesof, der zum 1:0 vollendete. Joachimsthal kam in der 38. Minute zum 2:0 durch Julius Schneider. Nach dem Seitenwechsel legte der Gastgeber nicht etwa den Verwaltungsmodus ein – im Gegenteil. Moritz Wille traf in der 50. Minute zum 3:0, ehe Mattis Preuß in der 67. Minute und Maximilian Rohling zehn Minuten später das Ergebnis auf 5:0 schraubten. Die Gäste aus Gramzow konnten erst in der Schlussphase durch Felix Marschke (83.) und Pascal Vorwerk (84.) verkürzen.

Beim klaren 6:0 in Vierraden überzeugte Sachsenhausen auf ganzer Linie – ein Ergebnis, das Rückenwind gibt vor dem Heimspiel gegen Ahrensfelde. Der Vierte entschied das Hinspiel mit 3:2 für sich, nachdem Erik Beutke in der Nachspielzeit traf. Auch beim 2:1-Sieg zuletzt gegen Wriezen bewies Ahrensfelde seine Comeback-Qualitäten. Henning Stiehm (16.) brachte Wriezen per Elfmeter in Führung, doch Max Herrmann (50.) und Justin Lauterbach (78.) drehten die Partie. ---

Emotional, kampfstark und treffsicher – so präsentierte sich Oberkrämer beim 2:1-Erfolg über Joachimsthal. Christian Voß war der Mann des Spiels mit Treffern in der 30. und 45.+2 Minute. Velten überraschte mit einem 2:1-Sieg über den FC Strausberg – Jannis Göbel (64.) und Salim Abderrahmane (73.) sorgten für die Wende nach dem Rückstand durch einen Elfmeter von Jakob Sedlak (21.). Das Hinspiel endete 1:1 – ein Remis, das diesmal keinem der beiden reichen dürfte. ---

Prenzlau lieferte sich ein enges Duell mit Birkenwerder (2:2), in dem Florian Redmann doppelt traf (31. und 55.). Gegen Strausberg wird die Defensive allerdings stärker gefordert sein. Zwar verlor der Tabellendritte zuletzt überraschend in Velten, doch das Hinspiel gegen Prenzlau entschied Silvan Küter mit einem späten Hattrick (42., 89., 90.+3) beinahe im Alleingang. ---

Gartz setzte vergangenes Wochenende ein Zeichen: Das 3:1 gegen den Spitzenreiter Angermünde war ein Statement. Die Treffer von Mateusz Krol (17.), Kimi Kohlheim (44./FE) und Rafal Gnap (82.) sicherten den Dreier. Birkenwerder hingegen kam gegen Prenzlau nur zu einem 2:2 – Luca Maurice Fleck traf in der 70. Minute zum Ausgleich. Das Hinspiel ging mit 4:1 klar an den damaligen Gastgeber – eine Revanche liegt in der Luft. ---

Der Tabellenerste aus Angermünde ist nach dem 1:3 in Gartz gefordert – und trifft auf einen Gegner mit Rückenwind. Wandlitz gewann in Oranienburg durch einen Elfmeter von Dennis Plaumann (62.) knapp mit 1:0. Das Hinspiel entschied Artem Filonenko per Elfmeter (31.) – es war ein umkämpftes 1:0 für Angermünde. Nun will Wandlitz seine Heimstärke ausspielen und dem Tabellenführer ein Bein stellen. --- Heute, 15:00 Uhr FSV Blau-Weiß Wriezen BW Wriezen Oranienburger FC Eintracht 1901 Oranienburg II 1 1 Abpfiff Beide Teams mussten zuletzt bittere Niederlagen hinnehmen. Wriezen verlor nach Führung in Ahrensfelde mit 1:2, während Oranienburg sich Wandlitz mit 0:1 geschlagen geben musste. Eric Moldenhauer war im Hinspiel der Mann des Tages mit zwei Elfmetertoren (12., 33.), bevor Aria Amiri (80.) den 3:0-Endstand herstellte. Wriezen hat also noch eine Rechnung offen. ---