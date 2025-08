Schorch erwartet im Topspiel gegen Gütersloh ein "anderes Auftreten"

Für den 1. FC Bocholt geht es im zweiten Saisonspiel der Regionalliga West zum FC Gütersloh – dem Topspiel der Woche (2. August, 14 Uhr). Beide Teams sind mit einem souveränen Auftakt in die Saison gestartet: Die Bocholter feierten vor heimischem Publikum einen klaren 3:0-Erfolg, während Gütersloh mit einem 2:0-Sieg im Spitzenspiel bei Rot-Weiß Oberhausen startete.

Zufrieden blickt Sportdirektor Christopher Schorch auf das Spiel gegen die U21 des 1.FC Köln zurück, wie er dem Bocholter Borkener Volksblatt erzählt: „Zunächst einmal war es wichtig, nach so einer Vorbereitung mit einem Sieg zu starten. Das gibt eine breitere Brust", mit Blick auf das spielerische kommentiert er weiter: „Wir hätten schon in der ersten Halbzeit das ein oder andere Törchen mehr machen müssen. Aber nichtsdestotrotz war das ein guter Start.“

In der vergangenen Saison haben die Bocholter in den direkten Aufeinandertreffen noch zwei Niederlagen hinnehmen müssen – jeweils knapp. Im Hinspiel setzte der FCG sich mit einem knappen 1:0-Erfolg durch. Im Rückspiel sollte die Revanche folgen. Bis zu 55. Spielminute stand eine sichere 3:1-Führung auf der Anzeigetafel des Heidewaldstadion. Bis die Gütersloher Comeback-Qualitäten bewiesen und binnen zwei Minuten die Treffer zum Ausgleich erzielten. Als negativen Abschluss, aus Sicht der 1.FC, kassierten sie in der Naschspielzeit das entscheidende Gegentor zur 3:4-Niederlage.

Nun soll aber wirklich die Revanche folgen und die nächsten drei Punkte mit an den Hünting genommen werden. Schorch weiß, was auf seine Schwatten zukommen wird: „Uns erwartet eine sehr, sehr eklige Mannschaft, gegen den Ball, die ein extrem gutes Umschaltspiel hat. Von daher wird das für uns schon ein Gradmesser und ein harter Brocken werden“, erzählt er. An Qualitäten dürfte der letztjährige Vizemeister nicht viele verloren haben, trotz eines kleinen Umbruchs. Unter anderem Julius Langfeld und Jan-Lukas Liehr dürfte eine qualitativ hochwertige Unterstützung für die Offensive der Gütersloher sein.