Schorch: "Düsseldorf könnte uns liegen"

"Mit einer kleinen Delle in Gütersloh haben wir in den ersten drei Saisonspielen zwei überzeugende Siege einfahren können", blickt Bocholts Sportlicher Leiter und Cheftrainer Christopher Schorch auf den Saisonstart seiner Mannschaft zurück. Besonders in den beiden Heimspielen gegen den 1. FC Köln U21 (3:0) sowie gegen den SC Wiedenbrück (4:0) zeigte das Team eine überzeugende Leistung. Beim FC Gütersloh gab es allerdings eine 3:6-Niederlage, die in der Höhe durchaus überraschte. Der nun folgende Opponent aus der Landeshauptstadt hat seinerseits die Gütersloher bezwungen, was Schorch so kommentiert: "In dieser Liga kann jeder jeden schlagen."

Die "Zwote" ist definitiv kein Wunschgegner der Bocholter. In sechs Regionalliga-Duellen ging der FCB nur ein einziges Mal als Sieger vom Feld, hinzu kommen zwei Unentschieden und drei Niederlagen. Ein leichtes Spiel erwartet Schorch auch am Samstag nicht: "Es ist eine sehr junge Mannschaft, die über ein frühes Pressing kommt. Mit Charlie haben sie einen Stürmer, der vorne die Bälle zieht. Das müssen wir für unser Spiel beachten." Gleichwohl sieht er im Stil der Fortuna auch einen Vorteil für sich. "Ich denke schon, dass uns die Spielweise der Düsseldorfer liegen könnte", sagt der 36-Jährige.

Personell kann Schorch nahezu aus dem Vollen schöpfen. "Max Jansen braucht noch etwas. Maximilian Ademski hat im Training einen Schlag auf den Fuß abbekommen, aber ich denke, dass er fit sein wird", erläutert der Übungsleiter. Abgesehen vom langzeitverletzten Thomas Gösweiner und dem verletzten Torhüter Paul Grave steht ansonsten der gesamte Kader bereit.