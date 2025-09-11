 2025-09-10T07:23:22.987Z

Allgemeines
Schonnebeck steht auf Platz eins in Gruppe 1.
Schonnebeck steht auf Platz eins in Gruppe 1. – Foto: Michael Werner

Schonnebeck will auf der Formwelle reiten, Türkiyemspor lauert

Kreisliga A Essen: In Gruppe 1 ist Tabellenführer SpVg Schonnebeck II noch als einziges Team ungeschlagen, bekommt es nun mit Aufsteiger TuSEM Essen II zu tun. Parallel hofft der SC Frintrop auf den Befreiungsschlag gegen Bezirksliga-Absteiger TGD Essen-West.

Verlinkte Inhalte

Kreisliga A1 Essen
Kreisliga A2 Essen
TGD Essen
Schonnebeck II
RuWa Dellwig

Viel mehr hätte der Saisonstart für die SpVg Schonnebeck II schon fast nicht erbringen können. Nach vier Spieltagen steht die Schwalben-Reserve an der alleinigen Tabellenspitze. In wenigen Wochen dürfte sich herausstellen, wie gut das Team von Philipp Rosenberg einzuschätzen ist. Nächster Prüfstein ist Aufsteiger TuSEM Essen II, der auch mehr als ordentlich aus den Startblöcken gekommen ist. Dahinter wird sich die beste Offensive der Liga von Türkiyemspor Essen (23 Treffer) auch gegen den FC Saloniki beweisen wollen. Der Essener SC Preußen hofft gegen DKSV Helene Essen auf die ersten Punkte, ebenso wie die Sportfreunde Altenessen.

In Gruppe 1 mussten die zuvor makellosen TGD Essen-West und Preußen Eiberg zuletzt die ersten Pleiten einstecken, bleiben aber noch ganz oben in der Tabelle. TGD misst sich mit dem SC Frintrop, Eiberg reist zum ESC Rellinghausen II.

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Essen!

>>> Hier gibt es alle überregionalen Spiele ab der Bezirksliga aufwärts!

>>> Hier geht es zur Tabelle der Kreisliga A, Gruppe 1, Essen!

________________

So läuft der 5. Spieltag in der Kreisliga A, Gruppe 1

So., 14.09.2025, 13:00 Uhr
DKSV Helene Essen
DKSV Helene EssenDKSV Helene
Essener SC Preußen
Essener SC PreußenESC Preußen
13:00

Gestern, 19:30 Uhr
Bader SV 91
Bader SV 91Bader SV
SV Borbeck
SV BorbeckSV Borbeck
6
10
Abpfiff

So., 14.09.2025, 13:00 Uhr
Türkiyemspor Essen
Türkiyemspor EssenTürkiyemspor
FC Saloniki Essen
FC Saloniki EssenFC Saloniki
13:00

So., 14.09.2025, 11:00 Uhr
SuS Haarzopf
SuS HaarzopfHaarzopf II
AL-ARZ Libanon
AL-ARZ LibanonAL-ARZ Essen
11:00

So., 14.09.2025, 13:30 Uhr
FC Stoppenberg
FC StoppenbergFC Stoppenb.
DJK SG Altenessen
DJK SG AltenessenDJK SG Alten
13:30

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr
SpVg Schonnebeck
SpVg SchonnebeckSchonnebeck II
TuSEM Essen 1926
TuSEM Essen 1926TuSEM Essen II
15:00

So., 14.09.2025, 13:00 Uhr
Sportfreunde Altenessen
Sportfreunde AltenessenSF Altenes.
SG Essen-Schönebeck
SG Essen-SchönebeckSchönebeck II
13:00

So., 14.09.2025, 11:00 Uhr
RuWa Dellwig
RuWa DellwigRuWa Dellwig
FC Karnap 07/27
FC Karnap 07/27FC Karnap
11:00

________________

So geht es am nächsten Spieltag weiter

6. Spieltag
21.09.25 SV Borbeck - RuWa Dellwig
21.09.25 FC Karnap 07/27 - Sportfreunde Altenessen
21.09.25 TuSEM Essen 1926 II - DKSV Helene Essen
21.09.25 FC Saloniki Essen - Bader SV 91
21.09.25 SG Essen-Schönebeck II - SpVg Schonnebeck II
21.09.25 Essener SC Preußen - FC Stoppenberg
21.09.25 AL-ARZ Libanon - Türkiyemspor Essen
21.09.25 DJK SG Altenessen - SuS Haarzopf II

________________

>>> Hier geht es zur Tabelle der Kreisliga A, Gruppe 2, Essen!

So läuft der 5. Spieltag in der Kreisliga A, Gruppe 2

So., 14.09.2025, 13:00 Uhr
Alemannia Essen
Alemannia EssenAlem. Essen
TuS Holsterhausen
TuS HolsterhausenTuS Holster.
13:00

So., 14.09.2025, 13:00 Uhr
Bader SV 91
Bader SV 91Bader SV II
Teutonia Überruhr
Teutonia ÜberruhrT. Überruhr
13:00

So., 14.09.2025, 12:30 Uhr
DJK Adler Union Frintrop
DJK Adler Union FrintropDJK Frintrop II
FSV Kettwig
FSV KettwigFSV Kettwig
12:30

So., 14.09.2025, 15:15 Uhr
SuS Niederbonsfeld
SuS NiederbonsfeldNiederbonsf.
Fortuna Bredeney
Fortuna BredeneyBredeney
15:15

So., 14.09.2025, 13:30 Uhr
TGD Essen-West
TGD Essen-WestTGD Essen
SC Frintrop 05/21
SC Frintrop 05/21SC Frintrop
13:30

So., 14.09.2025, 13:00 Uhr
ESC Rellinghausen
ESC RellinghausenESC Rellingh II
Preußen Eiberg
Preußen EibergEiberg
13:00

So., 14.09.2025, 13:30 Uhr
NK Croatia Essen
NK Croatia EssenCroat Essen
TuS Essen-West 81
TuS Essen-West 81TuS Essen-W.
13:30

So., 14.09.2025, 15:15 Uhr
SV Leithe
SV LeitheSV Leithe
DJK Blau-Weiß Mintard
DJK Blau-Weiß MintardBW Mintard II
15:15

________________

So geht es am nächsten Spieltag weiter

6. Spieltag
18.09.25 SC Frintrop 05/21 - SuS Niederbonsfeld
21.09.25 Teutonia Überruhr - SV Leithe
21.09.25 TuS Holsterhausen - TGD Essen-West
21.09.25 DJK Blau-Weiß Mintard II - NK Croatia Essen
21.09.25 Fortuna Bredeney - DJK Adler Union Frintrop II
21.09.25 TuS Essen-West 81 - ESC Rellinghausen II
21.09.25 FSV Kettwig - Bader SV 91 II
21.09.25 Preußen Eiberg - Alemannia Essen

____

>>> Folgt dem WhatsApp-Kanal von FuPa Essen

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion:

Aufrufe: 011.9.2025, 16:00 Uhr
Markus BeckerAutor