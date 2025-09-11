Schonnebeck will auf der Formwelle reiten, Türkiyemspor lauert

Viel mehr hätte der Saisonstart für die SpVg Schonnebeck II schon fast nicht erbringen können. Nach vier Spieltagen steht die Schwalben-Reserve an der alleinigen Tabellenspitze. In wenigen Wochen dürfte sich herausstellen, wie gut das Team von Philipp Rosenberg einzuschätzen ist. Nächster Prüfstein ist Aufsteiger TuSEM Essen II, der auch mehr als ordentlich aus den Startblöcken gekommen ist. Dahinter wird sich die beste Offensive der Liga von Türkiyemspor Essen (23 Treffer) auch gegen den FC Saloniki beweisen wollen. Der Essener SC Preußen hofft gegen DKSV Helene Essen auf die ersten Punkte, ebenso wie die Sportfreunde Altenessen.

In Gruppe 1 mussten die zuvor makellosen TGD Essen-West und Preußen Eiberg zuletzt die ersten Pleiten einstecken, bleiben aber noch ganz oben in der Tabelle. TGD misst sich mit dem SC Frintrop, Eiberg reist zum ESC Rellinghausen II.