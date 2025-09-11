Schonnebeck will auf der Formwelle reiten, Türkiyemspor lauert

Viel mehr hätte der Saisonstart für die SpVg Schonnebeck II schon fast nicht erbringen können. Nach vier Spieltagen steht die Schwalben-Reserve an der alleinigen Tabellenspitze. In wenigen Wochen dürfte sich herausstellen, wie gut das Team von Philipp Rosenberg einzuschätzen ist. Nächster Prüfstein ist Aufsteiger TuSEM Essen II, der auch mehr als ordentlich aus den Startblöcken gekommen ist. Dahinter wird sich die beste Offensive der Liga von Türkiyemspor Essen (23 Treffer) auch gegen den FC Saloniki beweisen wollen. Der Essener SC Preußen hofft gegen DKSV Helene Essen auf die ersten Punkte, ebenso wie die Sportfreunde Altenessen.
In Gruppe 1 mussten die zuvor makellosen TGD Essen-West und Preußen Eiberg zuletzt die ersten Pleiten einstecken, bleiben aber noch ganz oben in der Tabelle. TGD misst sich mit dem SC Frintrop, Eiberg reist zum ESC Rellinghausen II.
6. Spieltag
21.09.25 SV Borbeck - RuWa Dellwig
21.09.25 FC Karnap 07/27 - Sportfreunde Altenessen
21.09.25 TuSEM Essen 1926 II - DKSV Helene Essen
21.09.25 FC Saloniki Essen - Bader SV 91
21.09.25 SG Essen-Schönebeck II - SpVg Schonnebeck II
21.09.25 Essener SC Preußen - FC Stoppenberg
21.09.25 AL-ARZ Libanon - Türkiyemspor Essen
21.09.25 DJK SG Altenessen - SuS Haarzopf II
6. Spieltag
18.09.25 SC Frintrop 05/21 - SuS Niederbonsfeld
21.09.25 Teutonia Überruhr - SV Leithe
21.09.25 TuS Holsterhausen - TGD Essen-West
21.09.25 DJK Blau-Weiß Mintard II - NK Croatia Essen
21.09.25 Fortuna Bredeney - DJK Adler Union Frintrop II
21.09.25 TuS Essen-West 81 - ESC Rellinghausen II
21.09.25 FSV Kettwig - Bader SV 91 II
21.09.25 Preußen Eiberg - Alemannia Essen
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: