Schonnebeck wieder „nur“ Vize: So lautet das Saison-Fazit von Tönnies

Die SpVg Schonnebeck verabschiedet sich erfolgreich aus einer überragenden Saison 2024/25. Nach der Vizemeisterschaft im Vorjahr räumen die Schwalben erneut den zweiten Tabellenplatz ein, dieses Mal sogar nur mit zwei Zählern Rückstand auf Regionalliga-Rückkehrer SSVg Velbert. Mit einem am Ende deutlichen 4:1-Erfolg über den SV Sonsbeck verabschiedet sich die Elf von Erfolgstrainer Dirk Tönnies würdig aus einer bockstarken Spielzeit. Auch wenn es am Ende wiederholt nicht zum ganz großen Wurf gereicht hat, blickt der Übungsleiter durchweg positiv auf die Saison zurück.

Mit einzig zwei Zählern Rückstand auf Meister Velbert beendet die SpVg Schonnebeck die Spielzeit auf Rang zwei. Mit 72 eroberten Punkten aus 34 Partien haben die Schwalben weitaus mehr Zähler auf der Habenseite als noch im Vorjahr, insgesamt verzeichnet die SpVg ein plus von zwölf Punkten. Am Ende fehlte lediglich ein Dreier, um in die Regionalliga aufzusteigen und den großen Traum aller, die es mit den Grün-Weißen halten, wahr werden zu lassen. Trotz des verpassten Ziels zeigt sich Chefcoach Dirk Tönnies gegenüber FuPa hochzufrieden mit der Leistung und Entwicklung seines Teams.

Insbesondere in der Hinrunde spielten die Essener groß auf und befanden sich zur Winterpause auf dem besten Wege in Richtung Titelgewinn: 42 Punkte, 13 Siege, 63 Tore und einzig eine Niederlage sprechen eine deutliche Sprache. Die SpVg stellte im ersten Saisonabschnitt fraglos das Maß aller Dinge in der Oberliga, mit fünf Punkten mehr auf der Habenseite als Konkurrent Velbert beendeten die Grün-Weißen die Hinserie auf Rang eins: „Die Hinrunde war überragend, wir haben in vielen Spielen früh geführt und mit Leichtigkeit aufgespielt“, ordnet Tönnies die erste Saisonhälfte seines Teams ein.

In Abschnitt zwei schafften es die Schwalben dann nicht ganz, an die Top-Leistungen aus der Hinrunde heranzukommen: Im Vergleich zur Hinserie eroberte die Tönnies-Elf gar zwölf Zähler weniger, zudem gingen alle vier Topspiele gegen die Verfolger aus Velbert, dem SC St. Tönis, VfB Homberg und Lokalkontrahent ETB Schwarz-Weiß Essen verloren. Insbesondere die 1:4-Schlappe gegen Letzteren am 33. Spieltag war ein bitterer Nackenschlag, schließlich bedeutete dieser den endgültigen Abrutsch auf Rang zwei. Dennoch blickt der Cheftrainer auch auf die Rückserie ausschließlich positiv zurück:

„Sicherlich ist es ärgerlich, dass wir am Ende nicht aufgestiegen sind. Uns hat in der Rückrunde ein wenig die Leichtigkeit und Unbekümmertheit gefehlt. Das darf die Leistung der Jungs aber keinesfalls schmälern, wir haben über 100 Tore geschossen und attraktiven Fußball gespielt“, lobt der 51-Jährige das Auftreten seines Teams und bestätigt die positive Entwicklung seiner Spieler im Vergleich zum Vorjahr: „Zwölf Punkte mehr sind eine Wucht, die Mannschaft hat den nächsten Schritt gemacht. Wir haben uns besonders im Offensivbereich weiterentwickelt und sind reifer in der Spielanlage geworden, wir sind sehr zufrieden!“

Marschroute für kommende Saison steht

Nach den beiden aufeinanderfolgenden Vizemeisterschaften will die SpVg Schonnebeck im kommenden Jahr erneut ganz oben angreifen und im dritten Anlauf den großen Wurf packen. Dass dieses Vorhaben nicht gerade weniger schwer umzusetzen wird, ist auch Tönnies klar, schließlich wartet, neben den bekannten Konkurrenten, eine schwere Hürde auf die SpVg: „Der KFC ist natürlich ein richtiges Brett. Insgesamt wird es wieder ein sehr breites Feld an Mannschaften, die oben mitspielen“, vermutet der Übungsleiter.

Die Zielvorgabe seiner SpVg sei dabei trotz einiger schmerzhafter Verluste klar: „Man will sich natürlich jede Saison verbessern, nach zwei zweiten Plätzen ist der nächste Schritt natürlich klar vorgegeben. Aber wir haben auch einige Zu- und Abgänge, die sich erstmal finden müssen“, weiß der Coach. Insbesondere das scheidende Sturmduo bestehend aus den Top-Torschützen Arne Wessels und Conor Tönnies sei „von der Qualität eigentlich nicht zu ersetzen.“ Die beiden Torgaranten kommen schließlich in dieser Spielzeit zusammen auf rekordverdächtige 85 Torbeteiligungen und haben somit einen riesigen Anteil an den insgesamt 108 erzielten Saisontreffern des Vize-Meisters. Auch zum Abschluss gegen Sonsbeck netzten die beiden Top-Talente je einmal.

Vielversprechende Transfers

Allerdings stehen die Nachfolger bereits in den Startlöchern: Mit Niko Bosnjak haben sich die Grün-Weißen die Dienste des Top-Torjägers von Lokalrivale ETB Essen gesichert, hinzu kommen die Verpflichtungen von Moise Lionel Gae vom Ligakontrahent TSV Meerbusch oder auch Len Blackmann aus dem Nachwuchs von Zweitligist SC Preußen Münster, um nur einige zu nennen. Alles in allem sei der Kader in jedem Fall gut genug, um auch in der kommenden Spielzeit wieder oben angreifen zu können, wie Tönnies hervorhebt: „Ich glaube, dass wir nächste Saison auch wieder eine gute Truppe zusammen haben werden und bin optimistisch, dass wir wieder in die Top fünf kommen“, zeigt sich der Cheftrainer zuversichtlich.