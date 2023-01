Schonnebeck verpflichtet Calvin Minewitsch Oberliga Niederrhein: Die SpVg Schonnebeck hat in Calvin Minewitsch den nächsten Winter-Zugang präsentiert.

Nach Max Fleer hat die SpVg Schonnebeck ihren zweiten Zugang in diesem Winter vorgestellt. Mit sofortiger Wirkung wechselt Calvin Minewitsch an den Schetters Busch. Der 20-Jährige kommt vom derzeitigen Spitzenreiter der Oberliga Niederrhein, der SSVg Velbert, und fühlt sich im offensiven Mittelfeld sowie den Außenbahnen zuhause.

Einen weiteren Winter-Zugang hat die SpVg Schonnebeck vorgestellt. Ablösefrei wechselt der 20-jährige Cavin Minewitsch an den Schetters Busch. Der offensive Mittelfeldspieler, der auch über die Außen kommen kann, stand zuletzt in Diensten von Oberliga-Spitzenreiter SSVg Velbert, wo er in der laufenden Spielzeit allerdings nur in fünf Partien zum Einsatz kam. Ausgebildet wurde er in den Nachwuchsleitungszentren von Borussia Dortmund und dem VfL Bochum. Im Sommer 2021 schloss er sich Oberligist FC Kray an und debütierte dort in seinem ersten Seniorenjahr in der Oberliga. In 25 Spielen kam er auf drei Treffer und acht Torvorlagen.

Nach einem Jahr in Velbert läuft Minewitsch ab sofort für die Schwalben auf, die sich schon länger um eine Verpflichtung bemüht haben. Dazu sagt der Sportliche Leiter der SpVg, Christian Leber: "Ähnlich wie bei Max Fleer haben wir bereits über einen längeren Zeitraum großes Interesse an einer Verpflichtung von Calvin Minewitsch. Daher freut es uns sehr, dass es jetzt im nächsten Anlauf endlich geklappt und sich die Hartnäckigkeit unseres Trainers am Ende bezahlt gemacht hat. Calvin hat in der Jugend eine sehr gute Ausbildung durchlaufen und in seinem ersten Seniorenjahr bereits viel Spielpraxis in der Oberliga sammeln dürfen. Mit seiner Verpflichtung wird die vakante Kaderstelle, die durch den Abgang von Kevin Barra entstanden ist, wiederbesetzt."

Minewitsch ist der zweite Winter-Transfer der Schonnebecker. Vor rund einer Woche hatte sich bereits Max Fleer der SpVg angeschlossen (wir berichteten hier). Bevor es am 29. Januar in der Oberliga wieder im Punkte geht, steht für die Mannschaft von Dirk Tönnies noch die Endrunde der Essener Hallenstadtmeisterschaft sowie zwei Testspiele gegen den SC Velbert und DJK Arminia Klosterhardt an.