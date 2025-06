Schonnebeck verpasst den Aufstieg in der Oberliga erneut

Reichlich Zuschauer am Schetters Busch – Foto: Arno Wirths

Zwar hat die SpVg Schonnebeck am Wochenende ihre Hausaufgaben gemacht und einen klaren 4:1-Erfolg gegen den SV Sonsbeck gefeiert, doch gleichzeitig sicherte sich die SSVg Velbert mit einem knappen 1:0-Sieg in Baumberg selbst den Aufstieg in die Regionalliga West. Trainer Dirk Tönnies wirft einen Blick in die Zukunft.

Am vergangen Wochenende (1.Juni 2025) war alles angerichtet für den Aufstieg in die Viertklassigkeit. 810 Zuschauer, darunter nur wenige Sonsbeck-Anhänger, hatten sich im Essener Stadtteil Schonnebeck versammelt, um die Mannschaft auf dem Weg in die Regionalliga zu unterstützen. Das Zepter wurde zwar durch die Niederlage am vorherigen Spieltag gegen ETB Schwarz-Weiß Essen an Velbert abgegeben, nichtsdestoweniger marschierten die Essener mit Leichtigkeit zum 22. Saisonsieg. Die Blau-weißen aus Velbert hatten aber durchaus ein Wörtchen mitzureden und machten den Party-Plänen einen Strich durch die Rechnung. Marco de Stefano erzielte den einzigen Treffer an diesem Nachmittag für Velbert und besiegelte somit den Aufstieg. Für Schonnebeck die zweite Vize-Meisterschaft in Folge. Wendepunkt in der Saison