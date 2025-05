Schonnebeck verlängert mit zwei Spielern und ziehen Youngster hoch

Die Spielvereinigung Schonnebeck setzt auch zur neuen Saison auf eine gesunde Mischung aus Erfahrung und Nachwuchs: Kevin Kehrmann und Julian Zelenkov haben ihre Verträge verlängert – gleichzeitig rückt mit Marcio Elias Lopes da Silva do Vale ein weiteres Talent aus der eigenen U19 fest in den Kader der 1. Mannschaft auf.

Mit Marcio Elias Lopes da Silva do Vale schafft es erneut ein Eigengewächs in die 1. Mannschaft. Der zentrale Mittelfeldspieler überzeugte schon als Jungjahrgang in der U19. Bereits in der Winterpause durfte der 18-Jährige Seniorenluft schnuppern und kam in drei Testspielen zum Einsatz.

Junge Spieler an die Seite von erfahrenen Spielern

Christian Leben über die nächsten Unterschriften in der Kaderplanung: „Es freut uns sehr, dass wir auch in der kommenden Saison auf die große Erfahrung von Kevin zurückgreifen können. Er gehört als einer der erfahrensten Spieler im Kader noch lange nicht zum alten Eisen, was z. B. seine hohe Anzahl an Torvorlagen in dieser Saison nochmal unter Beweis gestellt hat.

Mit Julian bleibt ein echtes Schonnebecker Original in unseren Reihen, der in sein elftes Jahr in Grün-Weiß geht. Er bildet zusammen mit Lukas und Niklas ein starkes Torwarttrio. Als jüngster der drei kann er sich an der Seite der beiden erfahrenen Torhüter in Ruhe weiterentwickeln.

Marcio hat bereits als Jungjahrgang in der U19 auf sich aufmerksam gemacht, ist dann leider durch eine länger anhaltende Verletzung etwas zurückgeworfen worden. Im letzten halben Jahr hat er sich aber wieder zurückgekämpft und in den regelmäßigen Trainingseinheiten bei der ersten Mannschaft überzeugt. Somit hat er sich seinen Kaderplatz absolut verdient.

Mit diesen Personalien untermauern wir unsere Bestrebungen, jungen und entwicklungsfähigen Spielern erfahrene Spieler an die Seite zu stellen, von denen sie profitieren und noch viel lernen können.“

Die Spielvereinigung Schonnebeck freut sich, mit Kevin einen erfahrenen Leistungsträger weiter an Bord zu haben, mit Julian ein echtes Eigengewächs im Torwartteam zu halten und mit Marcio den nächsten Schritt in der eigenen Nachwuchsentwicklung zu gehen.