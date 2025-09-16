Schonnebeck: Tönnies über Remis in Dingden und Stand bei Bosnjak

Nach den ersten fünf Spieltagen in der Oberliga Niederrhein stellt Titelanwärter SpVg Schonnebeck ordentliche zehn Punkte auf der Habenseite, steht folglich auf Tabellenrang zwei. Nachdem die Schwalben zuletzt dreimal in Folge als Sieger vom Platz gingen, gab es am Wochenende derweil nur einen Zähler im Auswärtsspiel bei Aufsteiger SV Blau-Weiß Dingden zu gewinnen. Chefcoach Dirk Tönnies äußert sich anschließend im Gespräch mit FuPa Niederrhein über die Partie und gibt ein Verletzungsupdate zum nach wie vor angeschlagen aussetzenden Top-Stürmer Niko Bosnjak.

Nach dem furiosen Last-Minute-Erfolg im Topspiel gegen Tabellennachbar Ratingen 04/19 in der Vorwoche grüßte die SpVg Schonnebeck kurzerhand von der Tabellenspitze, ehe es a Wochenende nur zu einem torlosen Remis in Dingden reichte. Nun rangieren die Schwalben punktgleich mit dem RSV auf Rang zwei, dicht gefolgt von Liganeuling VfL Jüchen-Garzweiler und den Sportfreunden Biemenhorst. Übungsleiter Dirk Tönnies sieht trotz der Torlosigkeit beim Aufsteiger keinen Grund zur Sorge zeigt sich mit dem Punktgewinn zufrieden.

Gegen den Aufsteiger aus Dingden dürfte die SpVg aus Schonnebeck allerdings im Vorhinein durchaus drei Zähler anvisiert haben, auch wenn laut Tönnies „in dieser Liga in keinem Spiel drei Punkte fest einzuplanen“ seien. Schließlich bedeutete die Landesliga-Meisterschaft in der Vorsaison die erste Teilnahme des Blau-Weißen-Neulings in der fünfthöchsten Spielklasse, wohingegen die SpVg nach zwei Vize-Meisterschaften den Regionalliga-Aufstieg anpeilt. Für einen Auswärtsdreier hat es schlussendlich allerdings an der nötigen Entschlossenheit gefehlt, was auch Tönnies anmerkt:

„Wir haben in der ersten Halbzeit zu wenig Aufwand betrieben und uns besonders im vorderen Bereich nicht gut durchsetzen können. Wir haben einfach zu wenig Aktionen gehabt, das war dann leicht zu verteidigen. In der zweiten Hälfte haben wir es dann besser gemacht, aber am Ende hat es eben nicht gereicht“, schlussfolgert der 51-jährige Übungsleiter. Dennoch können die Grün-Weißen positiv auf die bisherige Saisonausbeute zurückblicken, immerhin stellt die SpVg gemeinsam mit Ratingen die bislang beste Saisonbilanz aller Teams. Dementsprechend zeigt sich der Chefcoach auch mit dem Resultat in Dingden zufrieden: „Wichtig ist, dass wir einen Punkt mitgenommen haben. Damit können wir gut leben“, resümiert Tönnies.

Hoffnung auf Bosnjak-Rückkehr

Die Begegnung in Dingden bedeutete für den Vorjahres-Vizemeister aus Schonnebeck dabei zugleich die erste Partie ohne eigenen Treffer, was auch auf den verletzungsbedingten Ausfall von Niko Bosnjak zurückzuführen ist. Der 23-jährige Sturm-Zugang, der im Sommer von Stadtrivale ETB Schwarz-Weiß Essen an den Schetters Busch kam, stand verletzungsbedingt bislang lediglich an den ersten beiden Spieltagen zur Verfügung, steuerte im Auftaktduell in Frintrop den einzigen Treffer der Schwalben bei.

Aufgrund einer Muskelverletzung kam Bosnjak in den vergangenen drei Auftritten dagegen nicht zum Einsatz, sein Fehlen machte sich allen voran in Dingden bemerkbar. Insbesondere seine „Torgefährlichkeit und Qualität vor dem Tor“ seien dabei „eigentlich kaum zu ersetzen“, wie Tönnies klar hervorhebt und auf zügige Genesung seiner Top-Knipsers hofft: „Er ist wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen, hat aber immernoch leichte Probleme. Wir hoffen dass er Freitag wieder im Kader stehen kann, müssen die Trainingswoche aber abwarten.“

Flutlichtspiel gegen St. Tönis