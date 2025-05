Schonnebeck-Übungsleiter Dirk Tönnies peilt am Sonntag seinen persönlich ersten Auswärtsdreier in Nettetal an. – Foto: Markus Becker

Schonnebeck: SpVg-Coach Tönnies will Negativlauf in Nettetal beenden Oberliga Niederrhein: Spitzenreiter SpVg Schonnebeck wartet nun seit drei Ligaauftritten in Serie auf einen Dreier, am Wochenende soll die Negativserie nun ihr Ende finden. Am Sonntagnachmittag reist der Tabellenführer zu Abstiegskandidat SC Union Nettetal.

Nach der Niederlage im Spitzenspiel gegen Verfolger SC St. Tönis vor drei Wochen folgten zwei unerwartete Remis gegen Kellerkind Sportfreunde Niederwenigern und den 1. FC Kleve vergangene Woche. Nach den drei aufeinanderfolgenden sieglosen Auftritten soll nun am 30. Spieltag bei Abstiegskandidat SC Union Nettetal ein Auswärtsdreier her, um nach wie vor von der Tabellenspitze der Oberliga Niederrhein grüßen zu können. SpVg-Chefcoach Dirk Tönnies und Sportdirektor Christian Leben blicken im Gespräch mit FuPa auf den formstarken Kontrahenten und die Aussichten in Meisterschaftskampf.

Durch die negative Bilanz der vergangenen Wochen und lediglich zwei gesammelten Punkten aus den vergangenen drei Ligaspielen ist der Vorsprung der SpVg Schonnebeck an der Tabellenspitze auf einen Zähler zu den direkten Verfolgern geschrumpft: Mit dem SC St. Tönis und Regionalliga-Absteiger SSVg Velbert sitzen die beiden direkten Konkurrenten dicht im Nacken, auch der Tabellenvierte ETB Schwarz-Weiß Essen hat lediglich drei Zähler Rückstand. Gegen den SC Union Nettetal gehen die Grün-Weißen nun als klarer Favorit in die Begegnung, allerdings scheint sich das Kellerkind auf die letzen Meter in dieser Spielzeit noch aufraffen zu wollen, schließlich verzeichneten die Blau-Gelben aus den vergangenen drei Ligaauftritten drei aufeinanderfolge Siege.

Tönnies: „Wir haben genug Qualität, um den Aufstieg perfekt machen zu können“ Für Union Nettetal ist es im Gegensatz zum Kontrahenten Schonnebeck eine völlig verkorkste Oberliga-Spielzeit. Nachdem die Hinrunde mit gerade einmal elf eroberten Zählern auf dem vorletzten Tabellenrang beendet wurde, stehen die Unioner auch im aktuellen Tableau auf selbigem Platz und gelten demnach als Abstiegskandidat. Doch die Blau-Gelben haben sich durch drei aufeinanderfolgende Siege in Serie zuletzt aufgerafft uns stehen nun lediglich vier Punkte hinter dem rettenden Ufer, dürfen somit wieder auf den Klassenerhalt hoffen. Um die Formstärke des anstehenden Kontrahenten weiß auch Cheftrainer Tönnies, verweist in erster Linie aber auf die Qualitäten seiner Spieler: „Nettetal ist ein sehr selbstbewusster Gegner, es ist immer sehr unangenehm dort zu spielen. Für uns wird es auf jeden Fall eine schwierige Aufgabe. Wir haben zwar aktuell eine Schwächephase, sind aber selbstbewusst und fahren nach Nettetal, um drei Punkte zu holen“, bekräftigt der Übungsleiter, der in fünf Auswärtsspielen in Nettetal während seiner Amtszeit noch nie drei Punkte mitnehmen konnte.





Dies soll sich am Sonntag ändern, dabei erwarte Tönnies ein „ähnliches Duell wie im Hinspiel", als die Schwalben mit 4:2 die Oberhand behielten. Der 51-jährige Chefcoach gehe derweil insbesondere von einem „sehr engen Spiel" aus, in dem Nettetal „im kämpferischen Bereich alles reinhauen werde." Auch deshalb gilt es für den Spitzenreiter, mit voller Konzentration in die Partie zu gehen, wie Sportdirektor Christian Leben betont: „Natürlich ist uns bewusst, dass wir wahrscheinlich 13 Punkte aus den letzten fünf Spielen holen müssen, um den Aufstiegstraum zu ermöglichen. Dementsprechend werden wir am Sonntag auch auftreten, unabhängig von der guten Form des Gegners." Ähnlich zuversichtlich zeigt sich auch Tönnies, schließlich habe seine Mannschaft „genug Qualität, um den Aufstieg perfekt machen zu können." Leben: „Spielen bis dato eine fantastische Saison" Alles in allem verbleibt die Stimmung beim Spitzenreiter weiterhin positiv, zwar „haben wir das Aufstiegsrennen wieder spannend gemacht", dennoch steht die SpVg nach wie vor dort, wo es am Ende der Spielzeit hingehen soll, auf Rang eins. Das sieht auch Leben nicht anders und bekräftigt: „Man hatte in letzter Zeit ein wenig den Eindruck, dass die Mannschaft nicht mehr so befreit aufspielt. Das stimmt zwar, aber auch wenn wir zweimal Unentschieden gespielt haben war nicht alles schlecht, an machen Stellen hat einfach das Quäntchen Glück gefehlt", erklärt der Sportdirektor und resümiert: „Wir spielen bis dato eine fantastische Saison, und egal welche Platzierung am Ende herausspringt, ist und bleibt es eine erfolgreiche." Rollenverteilung in kommenden Aufgaben klar

Für das Aufeinandertreffen mit Kellerkind Nettetal kann Cheftrainer Dirk Tönnies nahezu aus dem vollen Schöpfen, einzig Verteidiger Tim Kuhlmann steht krankheitsbedingt nicht zur Verfügung. Ersatztorwart Julian Zelenkov fehlt weiter rotgesperrt. Folglich gehen die Schwalben als klarer Favorit in die Begegnung, selbiges gilt auch für die anschließenden Partien gegen Aufsteiger 1. FC Monheim und Abstiegskandidat Sportfreunde Baumberg.