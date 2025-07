Schonnebeck siegt, Hinsbeck nach 2:1 2:12, Meerbusch & Süchteln stark

Hinsbeck gegen Broekhuysen chancenlos

So schnell wird Rhenania Hinsbeck, A-Ligist aus Kempen-Krefeld, wohl nicht mehr gegen die Sportfreunde Broekhuysen testen, denn die Partie lief im zweiten Durchgang vollkommen aus dem Ruder - sportlicher Natur. Dabei führte Hinsbeck zur Pause mit 2:1, ging dann aber komplett unter: Die Dreierpacker Nils Hannaleck und Nick Maurice Ernst führten den Bezirksliga-Klub zum 11:0 im zweiten Durchgang, also zu einem 12:2-Kantersieg in Summe.