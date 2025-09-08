Schonnebeck schockt Ratingen 04/19 zweimal spät

José Concellon hatte das richtige Gefühl: „Da fällt noch ein Tor“, meinte der Vereins-Geschäftsführer von Ratingen 04/19 in der 87. Minute der Partie seines Oberligisten bei der SpVg. Schonnebeck. 3:3 stand es da, und Concellon hätte sicher nichts dagegen gehabt, wenn es der Endstand gewesen wäre und er nicht Recht behalten hätte. Doch das tat er – in der vierten Minute der Nachspielzeit netzte Kevin Kourouma zum vierten Mal für die Gastgeber und entriss den Gästen so die Tabellenführung, die nun die „Schwalben“ aus Essen innehaben.

Und das stellte sich so dar. Die Gastgeber verzeichneten nach knapp zehn Minuten einen ersten wuchtigen Abschluss im Strafraum der Ratinger, die diesen Ball aber blockten – und konterten. Rechtsverteidiger Bo Lasse Henrichs war auf seiner Außenbahn durch und flankte scharf ins Zentrum – der Ball war aber etwas zu ungenau. Rund zehn Minuten später setzte sich Henrichs im Eins-gegen Eins gegen Moise Gae durch und prüfte aus spitzem Winkel Schonnebecks Keeper Lukas Lingk, der aber die Beine zusammen bekam und so parierte.

04/19-Trainer Damian Apfeld gestand: „Natürlich ist die Enttäuschung da, wenn du so spät den Nackenschlag bekommst.“ Er fand weiter: „Ein 3:3 wäre das gerechtere Endergebnis gewesen. Das Spiel war einfach ausgeglichen mit ganz unterschiedlichen Phasen. Mal hatten wir keinen Zugriff, mal hatte Schonnebeck keinen.“

Machtlos war der Schlussmann eine Viertelstunde später gegen Sven Kreyer: Der Ex-Profi war links in den Strafraum eingedrungen, setzte sich gut durch und überwand Lingk mit einem sehr präzisen Abschluss: Vom Innenpfosten prallte der Ball zu Ratinger 1:0-Führung über die Linie (34. Minute). Das sollte Sicherheit geben, doch keine 120 Sekunden später erwischte Rinor Rexha im 04/19-Strafraum Moritz Isensee klar am Fuß – den fälligen Strafstoß schoss Schonnebecks Kapitän Matthias Bloch ein zum 1:1 (36.).

Auf der anderen Seite ging auch Kreyer im Strafraum nach einem Kontakt zu Boden, Schiedsrichter Ramon Falke zeigte ihm Gelb wegen einer „Schwalbe“ (38.). Apfeld fand: „Ein Elfmeter ist das nicht – eine Schwalbe aber auch nicht, weil Sven ja einen Kontakt bekommt.“ Es blieb nicht die einzige merkwürdige Verwarnung, die die Gäste bekommen sollten, auch ihr Trainer sowie Kapitän Gianluca Silberbach sahen Gelb – für keineswegs übertriebene Reaktionen.

Eine Karte ließ Falke dagegen stecken, als Armin Deljkovic bei seinem Solo durchs Mittelfeld zweimal klar gefoult wurde. Da der Ratinger aber auch stabil blieb, ergab sich daraus ein Vorteil, den Schonnebeck nach Kreyers Ablage nur mit Mühe ausgebügelt bekam (42.). Als es mit einem Remis in die Kabinen zu gehen schien, bekam 04/19-Linksverteidiger Jimmy Can Atila keinen Zugriff auf Darko Ilic, der so den Ball scharf vors Tor brachte, wo ihn Philipp Schmidt an Keeper Marvin Gomoluch vorbeibrachte – die erste Schonnebecker Führung in der ersten Nachspielzeit.

Ratingen kommt nach der Pause zurück

Die Gäste zeigten sich davon aber nach der Pause erholt und kämpften: Kreyer wurde nun klar im Strafraum getreten, folgerichtig gab es Elfmeter für die Gäste. Emre Demircan nahm sich der Sache an und schoss den Ball mit seinem vierten Saisontor sicher ein (56.). Doch erneut dauerte es nicht lange, bis Schonnebeck antwortete: Eine Essener Ecke köpfte Silberbach zwar gut weg, doch seine Vorderleute reagierten etwas zu zögerlich, und als der Ball wieder in den Strafraum geschossen wurde, landete er im Gewühl bei Noah Kloth, der das 3:2 machte (64.).

Apfeld wechselte offensiv, und das sollte sich zunächst auszahlen: Innenverteidiger Silberbach trieb den Ball durchs Mittelfeld, und am Ende der Verwertungskette stand Kreyer, der erneut Lingk keine Chance ließ bei seinem eiskalten Abschluss und so an allen drei Ratinger Toren direkt beteiligt war (81.). Nun wollten beide Teams mehr als einen Punkt, es wurde recht wild. Fast wäre Silberbach bei einem Schonnebecker Konter ein Eigentor unterlaufen (90.+3), und als unter andere Concellon gerade wieder durchgeatmet hatte, war es doch passiert: Kourouma staubte ab, Gomoluch war machtlos, Falke pfiff direkt danach ab.

"Apfeld: Keinen Grund, Trübsal zu blasen"

Apfeld fasste zusammen: „Dass wir dieses Tor in der letzten Sekunde kassieren, ist bitter. Aber ich bin mir sicher: Das gleicht sich im Laufe einer Saison auch wieder aus. Das wird uns nicht umwerfen. Wir wären gerne ungeschlagen geblieben, aber dann müssen wir eben jetzt eine neue Serie anfangen zu ziehen. Wir haben keinen Grund, Trübsal zu blasen. Klar sind wir enttäuscht, aber es geht weiter.“

Ein Thema beschäftigt den 04/19-Chefcoach aber: „Unsere Problematik ist momentan: Wir bekommen nach einem Tor zu wenig Ruhe ins Spiel. Wir sind eine erfahrene Mannschaft mit einer guten Qualität im Ballbesitz – da müssen wir dann auch mehr Kontrolle kriegen. So war es leider wieder wild und ein Spektakel.“

04/19: Gomoluch – Henrichs, Gusic, Silberbach, Atila, Geisler (89. Fili), Deljkovic, Demircan (72. Asare), Rexha (63. Sabanci), Kreyer, Hammoud (78. Touloupis). Tore: 0:1 Kreyer (34.), 1:1 Bloch (36./Foulelfmeter), 2:1 Schmidt (45.+1), 2:2 Demircan (56./Foulelfmeter), 3:2 Kloth (65.), 3:3 Kreyer (82.), 4:3 Kourouma (90.+4).