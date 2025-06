Schonnebeck schnappt sich einen Youngster mit DFB-Pokal-Einsatz

Kloth wurde im Nachwuchs unter anderem bei Borussia Dortmund und Preußen Münster ausgebildet. In der Saison 2021/22 wurde er im DFB-Pokal-Spiel gegen den VfL Wolfsburg eingewechselt und kam außerdem zu zwei Einsätzen in der Regionalliga West für die erste Mannschaft des SCP. Seit der Spielzeit 2022/23 stand er regelmäßig für die U23 der Münsteraner in der Oberliga Westfalen auf dem Platz und brachte es dort auf 51 Einsätze und 2 Tore.

Neue Option in der Abwehr



„Mit Noah bekommen wir einen sehr talentierten Verteidiger, der unsere Möglichkeiten in der Defensive nochmal erweitert und eine ideale Verstärkung für unseren Kader darstellt, sowie gleichzeitig unsere Ambitionen in der neuen Saison untermauert. Er ist sehr zweikampfstark, verfügt über ein gutes Tempo und ein sicheres Passspiel im Spielaufbau“, so Christian Leben, Sportlicher Leiter der Schwalben, zur Neuverpflichtung.

Kloth sagt zu seinem Wechsel: „Ich freue mich riesig nun Teil des Vereins und der Mannschaft zu sein. Besonders beeindruckt hat mich der familiäre Zusammenhalt innerhalb des Vereins und der Mannschaft sowie die Stimmung am Schetters Busch. Beides durfte ich am letzten Spieltag erleben. Auch die mutige und intensive Spielweise gefallen mir sehr und passen zu meiner Art, Fußball zu spielen.“