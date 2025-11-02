Schonnebeck nicht zu stoppen, starker Auftritt von Hilden beim ETB

________________

Sonsbeck und Kleve treten auf der Stelle

Keinen Sieger gab es im so wichtigen "kleinen" Derby zwischen dem SV Sonsbeck und dem 1. FC Kleve. In Überzahl kassierte der SVS kurz vor dem Schlusspfiff den Ausgleich. Aufgrund der angespannten Lage begannen beide Mannschaften zunächst verhalten. Erst nach mehr als einer halben Stunde wurde es zum ersten Mal gefährlich. Aus rund 20 Metern zog Daniel Lee ab, verfehlte den Sonsbecker Kasten aber knapp (32.). Kurz vor der Pause war für Lee nach einem groben Foulspiel dann Schluss. Mit Rot ging es vorzeitig unter die Dusche. Unmittelbar nach dem Seitenwechsel markierte Klaus Keisers per Abpraller aus elf Metern die SVS-Führung (47.). Nach wiederholtem Foulspiel flog Memlan Darwish vom Platz, Kleve agierte fortan nur noch mit neun Spielern (55.). Kapital konnten die Sonsbecker daraus nicht schlagen. Stattdessen kassierten auch sie in Person von Luca Janßen die Ampelkarte (77.). So kam es schließlich, wie es kommen musste. Diwan Duyar vollendete einen sehenswerten Spielzug der Gäste zum nicht unverdienten 1:1-Endstand (89.). In der Nachspielzeit verpasste Florian Berisic noch aus zwei Metern, Sonsbeck doch noch drei Punkte zu bescheren. ________________ Baumberg klettert im Klassement

Auf den dritten Tabellenplatz haben sich die Sportfreunde Baumberg durch ihren 2:0-Erfolg beim TSV Meerbusch vorgeschoben. Nach ereignisarmer Anfangsphase wurde es erst kurz vor der Pause spannend. Zunächst verpasste Micah Cain knapp die TSV-Führung, fast im Gegenzug besorgte Ben Harneid das 1:0 für die Gäste (44.). Auch nach dem Seitenwechsel war es ein eher überschaubares Oberliga-Spiel, was aber aufgrund des knappen Spielstandes weiter offenblieb. So fiel die Entscheidung auch erst in der Nachspielzeit. Ein Eigentor von Aaron Addo markierten den 2:0-Endstand, kurz darauf war Schluss (90.+5). ________________

Nullnummer in Holzheim

Keine Tore und somit auch keinen Sieger gab es zwischen der Holzheimer SG und der DJK Adler Union Frintrop. Während Frintrop durch den Monheimer Sieg unter den Strich rutscht, ist Holzheim auf Rang acht im Mittelfeld. Da es in der Liga aber unfassbar eng zugeht, kann sich das am kommenden Spieltag bereits wieder grundlegend ändern. ________________ Monheim siegt in Homberg

Drei Punkte hat der 1. FC Monheim vom Auswärtsspiel beim VfB Homberg mit in die Heimat gebracht. Kurzfristig war das Spiel auf den Kunstrasenplatz verlegt worden, wohl aufgrund der starken Regenfälle der vergangenen Tage. Die Gäste erwischt gleich einen Blitzstart und führten nach einem Treffer vom Mohamed El Mouhouti schon nach vier Minuten. Tom Hirsch legte nach 23 Zeigerumdrehungen das 2:0 nach, Julian Bode verkürzte kurz vor dem Pausenpfiff noch auf 1:2 (44.). Nach dem Seitenwechsel gab es keine weiteren Tore zu sehen. Die Homberger verpassten es, sich in der Spitzengruppe weiter nach oben zu schieben, die Monheimer holten drei ebenso wichtige wie wohl unverhoffte Punkte gegen den Abstieg. ________________ VfB triumphiert am Uhlenkrug

Erfolgreich endete das Auswärtsspiel des VfB Hilden im traditionsreichen Uhlenkrug-Stadion. Beim ETB Schwarz-Weiß Essen siegten die Hildener mit 4:2. Mohamed Cissé brachte die Gäste nach 26 Minuten in Front, Pascal Weber erhöhte kurz vor der Pause auf 2:0 (42.). Mit dem Anschlusstreffer des ETB durch Youssef Kamboua ging es schließlich in die Halbzeit (45.+2). Nach der Pause war es Maximilian Wagener der auf 3:1 für Hilden stellte (67.), doch mit dem zweiten Treffer von Kamboua folgte die Essener Antwort postwendend (69.). Somit blieb es bis in die Schlussphase spannend, ehe in der Nachspielzeit die Entscheidung fiel. Luke Kawabe erhöhte auf 4:2 und machte den Hildener Auswärtssieg perfekt (90.+4). ________________ Jüchen macht sich das Leben schwer Heute, 15:00 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler VfL Jüchen SC St. Tönis 1911/20 SC St. Tönis 1 1 Abpfiff Ach VfL Jüchen, was ist nur los mit dir? Im Heimspiel gegen den SC St. Tönis lief mal wieder so einiges schief. Bereits nach zehn Minuten vergab die Mannschaft von Daniel Klinger die große Chance auf den Führungstreffer. Ex-Profi Patrick Koronkiewicz scheiterte vom Elfmeterpunkt an SC-Keeper Tim Schrick. Nach der Pause gab es erst glatt Rot für Glayne Wago (49.), Tim Heubach folgte mit der Ampelkarte nur fünf Minuten später in die Kabine. Trotzdem kam Jüchen zum Führungstreffer. Nach einer Ecke für die Gäste ging es ganz schnell, am Ende vollstreckte Nils Friebe (56.). Fortan ging es für Jüchen in doppelter Unterzahl darum, den Vorsprung zu verteidigen. Bis in die Schlussphase sah das gut aus, da Morten Heffungs (58.) und Jannis Nikolaou (67.) denkbar knapp den Ausgleich verpassten. Mit einem Distanzschuss konnte Julian Andres Suaterna Florez aber kurz vor dem Schlusspfiff doch noch das 1:1 für St. Tönis erzielen und für lange Gesichter in Jüchen sorgen. ________________ SpVg Schonnebeck untermauert Verfolgerposition