Schonnebeck-Legende beendet die Karriere und wechselt in Trainerstab

Matthias Bloch beendet im Sommer seine aktive Karriere. – Foto: Ulrich Laakmann

Insgesamt zehn Jahre wird Matthias Bloch im Sommer das Trikot der SpVg Schonnebeck getragen haben. Nach dieser Saison ist aber Schluss für den Führungsspieler der Schwalben. Der 35-Jährige beendet seine aktive Karriere, bleibt dem Verein aber weiterhin erhalten. Er verstärkt zukünftig das Trainerteam um Dirk Tönnies.

Er ist das Gesicht der SpVg Schonnebeck: Matthias Bloch, der mit einer kurzen Unterbrechung insgesamt zehn Spielzeit lang für den Essener Verein auf dem Rasen Stand, hört auf. Der Kapitän kann bislang 252 Einsätze in Pflichtspielen vorweisen, in denen ihm 35 Treffer und 16 Vorlagen gelangen. "Auf dem Platz war „Blochi“ über viele Jahre das Sprachrohr, Führungsspieler und Antreiber zugleich. Neben dem Platz jederzeit ansprechbar, mit klarer Haltung, Mentalität und absoluter Identifikation mit dem Verein", teilt der Verein mit.

Dem Verein wird er aber mitnichten den Rücken zukehren. Statt selbst aktiv zu sein, unterstützt er ab dem Sommer den Trainerstab des Oberligisten. Er selbst blickt mit Vorfreude auf die neue Herausforderung: "Ich freue mich sehr, nach so vielen Jahren als Spieler weiterhin Teil dieses besonderen Vereins bleiben zu dürfen. Dass mir der Verein das Vertrauen schenkt, nun auch im Trainerteam mitzuwirken, bedeutet mir unglaublich viel. Ich werde versuchen, mit genauso viel Leidenschaft, harter Arbeit und Akribie zu arbeiten wie zuvor auf dem Platz, um die Mannschaft bestmöglich zu unterstützen und meinen Teil zu den kommenden Aufgaben und Zielen des Teams beizutragen. Es ist schön, weiterhin Teil dieser Familie zu sein.“