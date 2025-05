Schonnebeck gibt Punkte ab: Alle Verfolger holen auf

Talha Demir brachte den 1. FC Monheim zwar in Führung (11.), aber noch vor dem Seitenwechsel führten die Hausherren. Umut Yildiz (25.), Sanjin Vrebac (44.), und Lukas Korytowski (90.+3) schossen den ETB zum Arbeitssieg, der einen Bonus bringt: Schonnebeck ist nur noch drei Punkte entfernt, der ETB kann in der kommenden Woche mit dem Rivalen gleichziehen.

ETB Schwarz-Weiß Essen – 1. FC Monheim 3:1

ETB Schwarz-Weiß Essen: Ryan Valentine, Frederik Lach, Christopher Stöhr, Jan Bachmann, Jan Corsten, Robin Urban, Kamil Poznanski, Niko Bosnjak, Nico Lucas, Sanjin Vrebac, Umut Yildiz - Trainer: Julian Stöhr

1. FC Monheim: Noel Jerome Brieden, Sebastian Spinrath, Assani Lukimya, Kai Schneider, Luca Jan Kiefer, Joshua Sumbunu, Tobias Lippold, Talha Demir, Kaan Karaduman, Merveil Tekadiomona, Aleksandar Bojkovski - Trainer: Dennis Ruess

Schiedsrichter: Can Güzel (Wesel)

Tore: 0:1 Talha Demir (11.), 1:1 Umut Yildiz (25.), 2:1 Sanjin Vrebac (44.), 3:1 Lukas Korytowski (90.+3)

________________ Kamo-Show in Velbert

Der TVD Velbert ist aus der Oberliga Niederrhein abgestiegen! Gegen den SC St. Tönis war Dalbecksbaum chancenlos und lag schon zur Pause mit 0:6 hinten. Beim 8:0-Schützenfest des Dritten ragte Daiki Kamo, der zum Wuppertaler SV wechselt, hinaus. Der Japaner traf viermal für St. Tönis, der zwei Punkte weniger als die Nummer eins hat.

TVD Velbert – SC St. Tönis 1911/20 0:8

TVD Velbert: Robin Offhaus, Ebrahim Omayrat, Stefan Okkert, Leif Sören Linnig, Baran Seker, Arda Terzi, Keita Taguchi, Alessandro Marino, Taira Kayama, Kerem-Murat Cigerli, Joshua Kapenda - Trainer: Hakan Yalcinkaya

SC St. Tönis 1911/20: Jan Fauseweh, Niklas Withofs, Maximilian Pohlig, Kohei Nakano, Ilias Bouassaria, Philipp Baum, Dominik Dohmen (46. Branimir Galic), Mario Knops (46. Morten Heffungs), Daiki Kamo (82. Ibraim Ilazi), Julio Torrens, Tyler Nkamanyi (75. Eghosa Aaron Ogbeide) - Trainer: Johannes Dahms - Trainer: Bekim Kastrati

Tore: 0:1 Mario Knops (15.), 0:2 Daiki Kamo (20.), 0:3 Daiki Kamo (23.), 0:4 Dominik Dohmen (29.), 0:5 Daiki Kamo (35.), 0:6 Tyler Nkamanyi (45.), 0:7 Kohei Nakano (65.), 0:8 Daiki Kamo (76.)

________________

Robin Hilger ebnet Weg

Wie wichtig Robin Hilger für die SSVg Velbert ist, wurde bei Sportfreunde Niederwenigern deutlich. Der Stürmer, der lange verletzt ausfiel, traf in Hattingen doppelt, zudem erzielte Pascal Kubina sein erstes Saisontor. Mit dem 3:0 muss Velbert nur noch einen Punkt aufholen. Sportfreunde Niederwenigern – SSVg Velbert 0:3

Sportfreunde Niederwenigern: Tim Höppner, Paul Schütte, Jakob Elias Heufken (46. Schevan Rascho), Ole Nissen, Marvin Schurig (80. Kevin Stinnen), Florian Machtemes, Dominik Enz, Paul Anton Renneberg (68. Nils van Kleef), Finn Dorka, Moreno Mandel (76. Dario Schumacher) - Trainer: Marcel Kraushaar

SSVg Velbert: Marcel Lenz, Noah Abdel Hamid, Felix Herzenbruch, Reo Yoshida, Max Machtemes, Cellou Diallo, Yasin-Cemal Kaya (70. Valon Zhushi), Timo Mehlich (74. David Glavas), Jonas Büchte (28. Pascal Kubina), Robin Hilger (86. Timo Böhm), Andri Buzolli (87. Harumi Goto) - Trainer: Ismail Jaroui

Schiedsrichter: Kristijan Rajkovski

Tore: 0:1 Robin Hilger (19.), 0:2 Robin Hilger (62.), 0:3 Pascal Kubina (85.)

Das sind die verbliebenen beiden Spieltage der Oberliga Niederrhein

33. Spieltag

Fr., 23.05.25 19:30 Uhr SSVg Velbert - SC Union Nettetal

Fr., 23.05.25 19:30 Uhr Ratingen 04/19 - Mülheimer FC 97

So., 25.05.25 15:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - SpVg Schonnebeck

So., 25.05.25 15:00 Uhr SV Sonsbeck - Sportfreunde Baumberg

So., 25.05.25 15:00 Uhr TSV Meerbusch - FC Büderich

So., 25.05.25 15:00 Uhr 1. FC Kleve - TVD Velbert

So., 25.05.25 15:00 Uhr 1. FC Monheim - VfB Homberg

So., 25.05.25 15:30 Uhr VfB 03 Hilden - Sportfreunde Niederwenigern

So., 25.05.25 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - SV Biemenhorst

34. Spieltag

Sa., 31.05.25 16:00 Uhr FC Büderich - Ratingen 04/19

So., 01.06.25 15:00 Uhr VfB Homberg - ETB Schwarz-Weiß Essen

So., 01.06.25 15:00 Uhr TVD Velbert - 1. FC Monheim

So., 01.06.25 15:00 Uhr Sportfreunde Niederwenigern - TSV Meerbusch

So., 01.06.25 15:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - SSVg Velbert

So., 01.06.25 15:00 Uhr SpVg Schonnebeck - SV Sonsbeck

So., 01.06.25 15:15 Uhr SV Biemenhorst - 1. FC Kleve

So., 01.06.25 15:30 Uhr SC Union Nettetal - VfB 03 Hilden

So., 01.06.25 15:45 Uhr Mülheimer FC 97 - SC St. Tönis 1911/20