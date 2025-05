Schonnebeck: Das sagen Tönnies und Leben zu den bisherigen Transfers

Am vergangenen Wochenende gelang Ligaprimus SpVg Schonnebeck ein umkämpfter Last-Minute-Sieg bei Abstiegskandidat SC Union Nettetal. Durch den Auswärtssieg verteidigten die Schwalben den Platz an der Sonne und vergrößerten den Vorsprung auf die Konkurrenz zudem auf drei Zähler. Da mit der SSVg Velbert, dem ETB Schwarz-Weiß Essen und dem SC St. Tönis die Verfolger aber nach wie vor dicht im Nacken sitzen, steht vier Spieltage vor Saisonende noch nicht fest, in welcher Liga die Grün-Weißen nach der Sommerpause auflaufen werden. Während die SpVg um den Aufstieg in die Regionalliga kämpft, laufen im Hintergrund die Kaderplanungen für die kommende Spielzeit in vollem Gange.

Neben Topstürmer Bosnjak trägt eine weitere Offensivkraft ab der kommenden Spielzeit seine Heimspiele am Schetters Busch aus und soll die Nachfolge des Sturm-Duos Wessels und Tönnies antreten: Mit Moritz Isensee kommt der Mittelfeld-Stratege der SpVgg Erkenschwick nach Essen, für die der 24-Jährige in den vergangenen beiden Spielzeiten in der Oberliga Westfalen auf 22 Torbeteiligungen kommt. Von dem neuen Offensiv-Duo zeigt sich Leben überzeugt, schließlich hätten die beiden „in den vergangenen Jahren bewiesen, dass sie wissen wo das Tor steht.“ Mit Leon Bachmann kommt zudem ein weiterer Akteur aus Erkenschwick an den Schetters Busch, der in erster Linie für die Defensivaufgaben im Mittelfeld eingeplant ist und dem Spitzenreiter auch im aktuellen Aufstiegskampf schon gut zu Gesicht stehen würde, wie der Sportdirektor verlauten lässt: „Leon hätten wir in der jetzigen Phase schon sehr gut gebrauchen können, um in der entscheidenden Saisonphase wichtige Zweikämpfe zu gewinnen.“

„Fühlen uns mit den vier Neuen bis hierher sehr gut aufgestellt“

Da die Schwalben berechtigterweise mit einem Aufstieg in die Regionalliga liebäugeln, sind die Grün-Weißen in Sachen Kaderplanung noch längst nicht am Ende, wie Leben weiter hervorhebt: „Wir sind mit unseren Aktivitäten in Richtung Neuzugänge noch nicht am Ende. Wir werden uns in der nächsten Saison in der Breite auf jeden Fall deutlich verstärken und die Abgänge im Kollektiv ersetzen“, erklärt der sportliche Leiter und verweist auf eine ähnliche Handhabung im vergangenen Sommer: „Das ist uns beim Abgang von Calvin Küper bereits in dieser Saison gelungen, er war der erfolgreichste Torschütze in der vergangenen Saison und jetzt stellen wir wieder die beiden besten Torjäger.“ Demzufolge dürfte in den kommenden Wochen noch mit weiteren Neuverpflichtungen zu rechnen sein, auch wenn sich der Sportdirektor von den bisherigen Transfers absolut überzeugt zeigt: „Wir fühlen uns mit den vier Neuen bis hierher sehr gut aufgestellt. Alle sind noch relativ jung, bringen aber schon viel Erfahrung im Seniorenfussball mit“, betont Leben abschließend.

Knaller-Spiel am vorletzten Spieltag

Auf die SpVg Schonnebeck wartet nach den Pflichtaufgaben gegen Aufsteiger FC Monheim und Kellerkind Sportfreunde Baumberg am vorletzten Spieltag eine der schwersten Saisonaufgaben. Am 33. Spieltag gastiert der Spitzenreiter bei Aufstiegskonkurrent Schwarz-Weiß Essen im Spitzenspiel, welches bereits eine Vorentscheidung im Meisterschaftskampf bringen könnte. Zum Saisonabschluss empfangen die Schwalben dann den SV Sonsbeck auf heimischem Rasen.