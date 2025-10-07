Schonnebeck außer Form: An diesen Punkten will Tönnies nun ansetzen

Die SpVg Schonnebeck kommt, nach den beiden Remis gegen den SV Blau-Weiß Dingden und den 1. FC Kleve sowie der Schlappe gegen den SC St. Tönis, auch am achten Spieltag der Oberliga Niederrhein nicht über eine Punkteteilung hinaus: Bei Kellerkind TSV Meerbusch reicht eine 2:0-Pausenführung schlussendlich nicht aus, um am Ende drei Zähler einzuheimsen. SpVg-Coach Dirk Tönnies zeigt sich anschließend einsichtlich und spricht mit FuPa Niederrhein über die Gründe der Misere.

Seit dem 4:3-Erfolg über Spitzenreiter Ratingen 04/19 vor knapp einem Monat ist der SpVg Schonnebeck kein Ligasieg mehr gelungen, auch gegen den TSV Meerbusch mussten sich die Grün-Weißen schlussendlich mit einem Zähler begnügen. Und das, obwohl die Tönnies-Elf nach Toren von Lennon Jung und Robin Andre Brandner zur Pause noch mit 2:0 in Führung lag.

Diesen Vorsprung brachten die Schwalben am Ende allerdings nicht über die Bühne, da Vincent Boldt per Strafstoß und Micah Cain per Last-Minute-Treffer den Ausgleich zugunsten des TSV besorgten. Aus Sicht von SpVg-Cheftrainer Tönnies steht das Duell in Meerbusch dabei sinnbildlich für die vergangenen Wochen, schließlich zeigten die Essener zuletzt häufiger zwei verschiedene Gesichter.

Ähnlich wie in den Duellen gegen Aufsteiger Dingden oder auch zuletzt gegen Kleve gelingt es der SpVg auch in Meerbusch nicht, über 90 Minuten hinweg konstant Leistung zu zeigen. Genau darin sieht Chefcoach Tönnies den Negativlauf seiner Mannschaft begründet, schließlich reiche dies in der Oberliga nicht aus: „Wir haben in der ersten Halbzeit wirklich sehr gut gespielt und zur Pause hochverdient geführt, aber dann in Durchgang zwei ein ganz anderes Gesicht gezeigt. Wir haben all das, was in der ersten Hälfte gut war, vermissen lassen und einen unnötigen Elfmeter kassiert. Am Ende war der Ausgleich dann nur eine Frage der Zeit, wir haben ein bisschen um das Gegentor gebettelt“, beteuert der Übungsleiter und bilanziert: „Das ist in der Oberliga einfach zu wenig.“

Dabei erweckte die Tönnies-Elf zu Spielbeginn den Eindruck, als hätte sie die richtigen Schlüsse aus den vergangenen erfolglosen Auftritten gezogen: Die neuformierte Offensive um Startelf-Rückkehrer Niko Bosnjak sowie die Torschützen Jung und Brandner lieferte in den ersten 45 Minuten ab, „alle taktischen Umstellungen gingen voll auf.“ Doch wie so oft zuletzt zeigten die Schwalben nach dem Seitenwechsel ein anderes Gesicht, brachen folglich ein und kassierten den Ausgleich. Laut Tönnies komme es nun umso mehr auf die Grundprinzipien an: „Wir müssen schauen, dass wir in beiden Halbzeiten guten Fußball und nicht so fehlerhaft spielen. Jetzt gilt es vor allem an den Basics zu arbeiten: Emotionalität, Zweikampfstärke und Aggressivität“, stellt der 51-Jährige klar.

