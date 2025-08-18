"Schonmal Bachelorette gesehen": Liveticker-Sprüche vom Wochenende

Wieder mal ist ein spannendes Fußball-Wochenende zu Ende gegangen. Habt ihr auch eine kuriose oder erwähnenswerte Szene vom Wochenende auf Lager? Gerne per Mail an wuerttemberg@fupa.net senden. Wir freuen uns wie immer über eure Einsendungen, denn dann haben wir alle was zu lachen/schmunzeln.

Vor dem Spiel zwischen der TSG Nattheim und den Sportfreunden Lorch (17.08.2025, 15:00 Uhr)

Gerade bin ich an Oggenhausen vorbei und stelle fest, die Kabinenansprache von Lorchs Trainer Kevin Daboci wurde geleakt! "Eure Zukunft in der Bezirksliga hängt davon ab, was ihr heute in Nattheim tut!"

---

In der 58. Minute beim Spiel SV Westerheim und dem FC Hüttisheim (17.08.2025, 15:00 Uhr)

Auf Seiten von Westerheim hat Lars Maucher gelb gesehen hat. Wem der Name was sagt, hat vermutlich schonmal Bachelorette gesehen oder Are you the one.

Liveticker von Mirko Stenzhorn

---

In der 75. Minute beim Spiel FC Blaubeuren und dem FV Rot-Weiß Weiler (17.08.2025, 15:00 Uhr)

13 Minuten noch. Könnte eine hitzige Schlussphase werden. Ghrab tritt eine Eckfahne kaputt...

Liveticker von Christian Meissle

________________

_________________