Schongaus Oskar Ruhland schießt Rott/Lech ab – Andreas Görlitz zwiegespalten

Im Spitzenspiel gegen den TSV Rott dreht Schongau nach der Pause auf und sichert sich dank drei Treffern von Ruhland den Auswärtssieg.
So richtig Spannung in diesem Spitzenspiel der A-Klasse 8 kam erst in der zweiten Hälfte auf, aber dann gab es richtig was zu sehen. Dass der TSV Schongau beim TSV Rott als Sieger vom Platz ging, lag an Oskar Ruhland. Der Toptorjäger sorgte mit einem Hattrick für den 3:1-Sieg der Gäste.
„Die erste Halbzeit war ziemlich zerfahren und chancenarm. Wir hatten wenig Ruhe im Spiel“, sagte Schongaus Trainer Fabian Melzer. Beide Mannschaften neutralisierten sich im Mittelfeld. „Unser Ziel war, über unsere Kompaktheit wenig Chancen von Schongau zuzulassen. Wir wussten um die Qualität der Schongauer Angreifer und hatten diese zunächst gut im Griff“, sagte Rotts Coach Andreas Görlitz. Wirklich stürmisch war in der ersten Hälfte nur der Wind. Rotts Jonas Rankl setzte einen Freistoß aus 17 Metern knapp übers Tor, den Schuss von Schongaus Hassan Bahs aus 20 Metern entschärfte Schlussmann Korbinian Paul. Einen Konter von Rankl konnte Schongaus Verteidiger Linus Hentschke noch zur Ecke klären.
Gleich nach der Pause nahm die Begegnung Fahrt auf. Eine Flanke von Aaron Hofmann landete punktgenau bei Lukas Hofmann, der zur umjubelten 1:0-Führung für die Hausherren traf (47.). Nur zwei Minuten dauerte es, ehe Oskar Ruhland 30 Meter vor dem Tor den Ball bekam, zwei Gegenspieler umdribbelte und zum 1:1-Ausgleich einnetzte. Es ergaben sich nun mehr Räume und Schongau versuchte ein ums andere Mal, Ruhland in Szene zu setzen. Ein weiter Ball wurde vom schnellen Torjäger erlaufen und flach aus halbrechter Position ins lange Eck zum 2:1 vollendet (64.). Einen weiteren Abschluss des Youngsters konnte Rotts Aaron Hofmann noch auf der Linie klären.
Für die Entscheidung im Spitzenspiel sorgte Ruhland in der 81. Minute, das Zuspiel kam ausgerechnet von seinem Gegenspieler Dominik Botschafter. Beim Spielaufbau spekulierte Ruhland auf dessen Rückpass zum Torwart, schnappte sich den Ball und traf zum 3:1. „In der zweiten Hälfte haben wir unsere Tugenden vermissen lassen und waren zu weit von den Gegenspielern weg“, resümierte Görlitz. Zufrieden war dagegen Melzer: „Meine junge Mannschaft hat sich nach dem Rückstand nicht hängen lassen, stark reagiert und letztendlich verdient gewonnen.“