Schongaus Oskar Ruhland schießt Rott/Lech ab – Andreas Görlitz zwiegespalten

So richtig Spannung in diesem Spitzenspiel der A-Klasse 8 kam erst in der zweiten Hälfte auf, aber dann gab es richtig was zu sehen. Dass der TSV Schongau beim TSV Rott als Sieger vom Platz ging, lag an Oskar Ruhland. Der Toptorjäger sorgte mit einem Hattrick für den 3:1-Sieg der Gäste.

„Die erste Halbzeit war ziemlich zerfahren und chancenarm. Wir hatten wenig Ruhe im Spiel“, sagte Schongaus Trainer Fabian Melzer. Beide Mannschaften neutralisierten sich im Mittelfeld. „Unser Ziel war, über unsere Kompaktheit wenig Chancen von Schongau zuzulassen. Wir wussten um die Qualität der Schongauer Angreifer und hatten diese zunächst gut im Griff“, sagte Rotts Coach Andreas Görlitz. Wirklich stürmisch war in der ersten Hälfte nur der Wind. Rotts Jonas Rankl setzte einen Freistoß aus 17 Metern knapp übers Tor, den Schuss von Schongaus Hassan Bahs aus 20 Metern entschärfte Schlussmann Korbinian Paul. Einen Konter von Rankl konnte Schongaus Verteidiger Linus Hentschke noch zur Ecke klären.