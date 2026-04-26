Schongau steht kurz vor der Meisterschaft – Heimsieg gegen Überraschungsteam

Fußball, A-Klasse 8, 25.4.2026, 21. Spieltag, TSV Schongau vs SC Böbing 3:1. – Foto: Roland Halmel

Der TSV Schongau gewinnt in der A-Klasse 8 mit 3:1 gegen den SC Böbing. Dem TSV fehlt jetzt nur noch ein Sieg zum Aufstieg in die Kreisklasse.

Ein weiterer großer Schritt zur Meisterschaft in der A-Klasse 8 und zum lange ersehnten Aufstieg in die Kreisklasse ist gemacht. Durch den 3:1-Heimerfolg gegen den SC Böbing fehlt dem TSV Schongau nur noch ein Sieg, um Platz eins endgültig klarzumachen.

„Phasenweise war die Partie etwas zerfahren, aber unter dem Strich war unser Sieg verdient“, urteilte Schongaus Coach Fabian Melzer. Gänzlich zufrieden war er nach dem Auftritt aber nicht: „Die Chancenverwertung war ausbaufähig und die Schlampereien braucht es nicht“, meinte Melzer. Böbings Trainer Frank Hörmann zeigte sich zufrieden: „Phasenweise waren wir echt gut im Spiel. Hinten raus hat man dann aber das Verletzungspech gemerkt, da fehlten uns die Körner.“ Die ohnehin ersatzgeschwächten Gäste mussten während der Partie noch zwei weitere Stammverteidiger verletzungsbedingt ersetzen. So endete am Samstag eine beeindruckende Serie: Die letzte Niederlage hatte der SCB am 12. Oktober (0:3 gegen Schönach) kassiert. Danach gab es für den damaligen Tabellenzehnten neun Siege in Folge. Am vorvergangenen Wochenende besiegten die Böbinger sogar den als Tabellenzweiten angereisten TSV Rott/Lech.

Der gastgebende Tabellenführer verzeichnete schon nach wenigen Minuten die erste Großchance durch Sebastian Hentschke (3.). Im Anschluss vergab Clemens Riedl (8.) in aussichtsreicher Position vor dem SCB-Kasten. Durch ein zu kurz geratenes Anspiel von Schongaus Keeper Matthias Höpfl lag danach die Führungsmöglichkeit der Gäste in der Luft. Daniel Probst (16.) traf jedoch nur den Pfosten. In der Folge plätscherte die Partie auf dem holprigen Geläuf dahin. Erst nach der nächsten guten Gelegenheit von Hentschke (35.) nahm das Spiel wieder Fahrt auf. Aus halbrechter Position erzielte Böbings Max Haberäcker (37.) das 1:0. Im Gegenzug glich Riedl (39.) mit einem haltbaren Schuss aus. In der folgenden Druckphase erarbeiteten sich die Hausherren auch noch einen Foulelfmeter, den Jakob Kort (45.) zum 2:1 versenkte.

Nach der Pause drängten die Böbinger auf den Ausgleich. Die TSV-Abwehr ließ aber wenig zu. Im Laufe der zweiten Hälfte schwanden den Gästen langsam die Kräfte. Schongau bekam immer mehr Oberwasser. Noah Balensiefen (55.) verpasste noch das 3:1. Das besorgte danach Hassan Bah (77.), der nach einem abgewehrten Schuss erfolgreich nachsetzte. In der Folge ließen die Hausherren weitere gute Möglichkeiten ungenutzt. Fast hätte es so noch spannend werden können, da Böbing in der Nachspielzeit nach einem Gewühl noch einen Elfmeter bekam. Max Schesser (90.+3) scheiterte aber an Höpfl – und gleich danach war Schluss.