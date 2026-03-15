Schongau entführt im Spitzenspiel die Punkte aus Steingaden

Fußball; Saison 2025/26; A-Klasse; TSV Steingaden (in Rot) gegen den TSV Schongau am 15. März 2026 – Foto: Patrick Rohrmoser

Der TSV Schongau setzt sich im Topspiel gegen Steingaden. Von einer Vorentscheidung im Titelkampf will aber noch keiner sprechen.

Gleich mit einem Topspiel eröffnete die A-Klasse 8 das Fußballjahr 2026. Vor dem allgemeinen Start am kommenden Wochenende vorab der TSV Steingaden und der TSV Schongau, die beide punktgleich die Tabelle anführen, in einem Nachholspiel aufeinander. In dem intensiven, aber sehr fairen und von einem Schiedsrichtergespann auch sehr gut geleiteten Gipfeltreffen entführten die Schongauer mit einem 2:1 Sieg (0:0) die Punkte aus Steingaden. „Über 90 Minuten war das durchaus verdient, weil wir die klareren Chancen hatten“, resümierte Schongaus Coach Fabian Melzer zufrieden. „Schongau war effektiver“, räumte auch Steingadens Coach Andreas Menhart ein. „Es gibt aber noch genügend Spiele“, so Menhart. Er sieht trotz des Drei Punkte-Rückstands seines Teams auf die siegreichen Lechstädter noch keine Vorentscheidung im Kampf um die Meisterschaft gefallen. „In dieser Liga gibt es noch viele gute Mannschaften, da besteht kein Grund zur übertriebenen Euphorie“, hält auch Melzer den Ball flach.

In der Anfangsphase hatten zunächst die Hausherren mehr vom Spiel. „Wir haben gut begonnen“, lobte Menhart seine Elf, die vor dem gegnerischen Kasten nicht lange fackelte, aber zu ungenau abschloss. Nach zehn Minuten ließ der Elan aber nach. Die Schongauer wurden indessen immer stärker. Den Lupfer von Elias Röder konnte ein Steingadener gerade noch von der Linie kratzen (15.), Sebastian Hentschke schoss knapp vorbei (26.). Letztlich blieb es bis zur Pause torlos.

Kurz nach dem Wechsel lag die Steingadener Führung in der Luft. Hannes Rambach hatte Gästekeeper Julian Reh schon umspielt. Aus spitzem Winkel traf er jedoch nur den Pfosten (55.). Auf der Gegenseite vergab Elias Röder zweimal in aussichtsreicher Position den Führungstreffer (59., 65.). Der gelang dafür im Anschluss Hentschke mit einer sehenswerten Direktabnahme (71.).

Die Antwort der Hausherren folgte jedoch auf dem Fuß. Nach einem Fehlpass der Schongauer im Aufbau war Elias Bauer zur Stelle – 1:1 (73.). Das Unentschieden hatte aber nur kurze Zeit Bestand. Nach einer Balleroberung der Schongauer bediente Hassan Bah den mitgelaufenen Clemens Riedl mit einem Lupfer, und schon lag Steingaden erneut im Hintertreffen (80.). Die Hausherren warfen in den letzten Minuten alles nach vorn, um die zweite Saisonniederlage zu verhindern. Die beste Offensive der Liga kam auch noch zu zwei gefährlichen Aktionen. Der Ausgleich wollte aber nicht mehr fallen.

Socher-Dreierpack bei Reichlinger Sieg

Elias Socher war der herausragende Akteur beim 4:1 (2:0)-Auswärtssieg des SV Reichling bei Kellerkind FA Birkland. Der SV-Torjäger hatte mit seinen drei Treffern wesentlichen Anteil am Erfolg der Gäste. Es war jedoch Alexander Ludwig, der den Torreigen für Reichling eröffnete (13.). Socher sorgte für den 2:0-Pausenstand (25.). Nach dem Wechsel legte Socher einen weiteren Treffer nach (65.). Nach dem zwischenzeitlichen 1:3 der Hausherren durch Tobias Kuhn sorgte Socher mit einem Elfmeter für den 4:1-Endstand. In der Tabelle verbesserte sich Reichling auf Platz sieben.

Statistik

TSV Steingaden – TSV Schongau 1:2 (0:0) Tore: 0:1 (71.) Hentschke, 1:1 (73.) Bauer, 1:2 (80.) Riedl. Gelbe Karten: Steingaden 1, Schongau 3. Schiedsrichter: Fridolin Angerer. Zuschauer: 206